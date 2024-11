Plaučių vėžys pražudė 23-ejų futbolininką: jį išduoda šie simptomai

T. Craftui iš Sumterio, Pietų Karolinos, 2022 m. kovo 14 d. buvo diagnozuotas ketvirtos stadijos plaučių vėžys. Jam buvo atlikta daugybė gydymo procedūrų, tačiau vėžys išplito jo kūne ir smegenyse.

Sunkiai kovojo su liga daugiau nei dvejus metus

Vis dėlto jis įstojo į magistrantūros kursus taikomųjų profesinių studijų magistro laipsniui įgyti, o gegužės mėnesį baigė sporto mokslo ir sporto administravimo bakalauro studijas.

Šiaurės Karolinis universiteto komanda pagerbė T. Craftą per šeštadienio futbolo rungtynes su „Georgia Tech“. Draugai ir šeimos nariai, vilkėdami marškinėlius su T. Crafto vardu ir numeriu, pagerbė jo atminimą ceremonijos metu.

REKLAMA

REKLAMA

Vartininkas J. J. Jonesas per rungtynes vilkėjo T. Crafto marškinėlius su jo 13-uoju numeriu ir pavarde. Be to, po futbolo rungtynių Šiaurės Karolinos vyrų krepšinio komanda per savo vidines varžybas Smitho centre vilkėjo marškinėlius su vaikino vardu ir numeriu ir prieš varžybas tylos minute pagerbė jo atminimą, skelbiama spn.com.

REKLAMA

„Šis jaunuolis taip sunkiai kovojo dvejus su puse metų. Gydytojai mums sakė, kad jis išgyveno ilgiau, nei turėjo. Ir jis tai darė su atsidavimu, jis tai darė su šypsena veide, nepraleido nė vieno susitikimo, nepraleido nė vienos treniruotės“, – sakė Šiaurės Karolinos futbolo treneris Mackas Brownas.

Vaikinas kovojo su varginančiais nugaros skausmais, todėl Šiaurės Karolinos atletų rengimo personalas nuvežė jį 2022 m. į ligoninę, kad būtų atlikti papildomi tyrimai ir nustatyta jų priežastis.

REKLAMA

REKLAMA

Tuomet jam buvo diagnozuota 4 stadijos stambiųjų ląstelių neuroendokrininė karcinoma. Jis iš karto pradėjo agresyvų chemoterapijos ir imunoterapijos gydymą.

Pasak Šiaurės Karolinos komandos atstovų, kai žaidėjui buvo nustatyta diagnozė, jo šeima teigė, kad gydytojai jiems sakė, jog jam iki mirties liko vos kelios savaitės.

2022 m. T. Craftas buvo apdovanotas „Disney Spirit“ apdovanojimu, kuris kasmet įteikiamas labiausiai įkvepiančiam koledžo futbolo asmeniui ar komandai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Plaučių vėžio simptomai

Kaip skelbia JAV ligų kontrolės ir prevencijos centras (CDC), daugelis sergančiųjų nepajaučia jokių simptomų, kol vėžys nėra išplitęs, o jei jie pasireiškia, kiekvienam pacientui simptomai gali būti skirtingi.

Kai kuriems žmonėms, kai plaučių vėžys išplitęs (metastazavęs), gali pasireikšti tik tai kūno daliai būdingi simptomai. Kai kuriems pasireiškia bendri simptomai, t. y., suprastėja jų bendra savijauta.

REKLAMA

Plaučių vėžio simptomai gali būti šie:

Kosulys, kuris stiprėja arba nepraeina;

Krūtinės skausmas;

Dusulys;

Švokštimas;

Atkosėjimas krauju;

Nuolatinis stiprus nuovargis;

Svorio kritimas be aiškios priežasties.

Kiti požymiai, kurie gali pasireikšti sergant plaučių vėžiu, gali būti pasikartojantys plaučių uždegimai (pneumonija) arba limfmazgių, esančių krūtinėje tarp plaučių, padidėjimas.

Šie požymiai ir simptomai gali pasireikšti ir sergant kitomis ligomis, todėl jeigu pasireiškia kurie nors minėti simptomai, pasitarkite su gydytoju, kuris padės nustatyti prastos savijautos ar pasireiškiančių simptomų priežastį.