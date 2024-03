Planuojate važiuoti į „Akropolį“? Nepamirškite to padaryti

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, žmonių, neatlygintinai aukojančių kraujo, skaičius nuo 2008 iki 2018 metų padidėjo beveik 11 mln. Negana to, net 79-iose pasaulio šalyse daugiau kaip 90 proc. kraujo atsargų surenkama iš neatlygintinai kraujo aukojančių žmonių.

Lietuvoje pirmaisiais metų mėnesiais įprastai pradeda trūkti kraujo dėl sumažėjusio jo aukojančiųjų skaičiaus. Tam įtakos turi neseniai pasibaigęs šventinis periodas ir noras įgyvendinti naujametinius pažadus, siekis pasinerti į darbus ar naujas veiklas, sako NKC direktorius Daumantas Gutauskas.

„Šiuo metu pilnai patenkiname gydymo įstaigų poreikį, tačiau matome, kad jis auga. Todėl turime reaguoti ir skatinti visuomenę tapti kraujo donorais, kad ligoninėms nepradėtų trūkti kraujo.

Iš tiesų, kiekvieną dieną kraujo poreikis būna skirtingas – šiuo metu mums labiausiai trūksta A- grupės kraujo, tačiau rytoj gali pradėti trūkti ir O- kraujo grupės. Tam, kad turėtumėme pakankamą kiekvienos kraujo grupės rezervą, per dieną turime sulaukti apie 400 donorų visoje Lietuvoje“, – skaičiuoja jis.

NKC duomenimis, dovanojančių kraujo žmonių skaičius kasmet auga, pernai jų sulaukta kiek daugiau nei 40 tūkst. Deja, apie 10 proc. donorų nepavyksta kraujo duoti dėl geležies trūkumo kraujyje.

Šie žmonės kraujo aukoti negalės

Tad, D. Gutausko teigimu, vienas iš pagrindinių tikslų skatinant neatlygintiną kraujo donorystę yra užtikrinti, kad nė vienas gyventojas, atėjęs su tikslu padėti kitiems, neprarastų vilties daryti gerus darbus ir paskatintų savo artimąjį daryti tą patį.

Todėl nuspręsta papildomai pasirūpinti gyventojais, kurie nori tapti kraujo donorais arba tęsti donorystę, bet negali to padaryti dėl per žemų medicininių rodiklių, rašoma pranešime spaudai.

„Esame be galo dėkingi visiems kraujo donorams už supratingumą, drąsą bei norą padėti kitiems gelbstint gyvybes. Jūsų indėlis – neįkainojamas. Mes siekiame, kad neatlygintina kraujo donorystė būtų prieinama kuo didesniam gyventojų ratui.

Tad nuo šiol ir neterminuotai kiekvienas donoras, kuris ateis dovanoti kraujo, tačiau dėl per žemo hemoglobino ar feritino kiekio to padaryti negalės, dovanų gaus maisto papildų su geležimi, kurie reikiamas medžiagas kraujyje gali atstatyti per ganėtinai trumpą laikotarpį.

Mums svarbi ne tik recipiento, bet ir kraujo donoro sveikatos būklė, todėl kiek galėdami siekiame prisidėti prie jos gerinimo“, – sako NKC direktorius.

Norintys paaukoti kraujo, gali atvykti į savo mieste esantį kraujo surinkimo centrą arba jau šį mėnesį sudalyvauti kraujo donorystės akcijose šalies prekybos ir pramogų centruose „Akropolis“. Vilniaus „Akropolyje“ kraujo paaukoti bus galima kovo 9 d. ir 29 d. 13-19 val., šalia „Čili pica“ restorano.

Klaipėdos „Akropolyje“ kraujo donorai bus laukiami kovo 15 d. 12:30-18:30 val., prie „Mango“ parduotuvės. Na, o Šiaulių „Akropolio“ lankytojai kviečiami kraujo aukoti kovo 22 d. 13:30-18:30 val. – prie „Tilžės“ įėjimo jų lauks mobilusis kraujo surinkimo punktas kraujobusas.

Aukoti kraujo – pailsėjus

Pasak D. Gutausko, žmonės dažnai painioja kraujo donorystę su kraujo tyrimais ir galvoja, kad prieš aukojant kraują reikia būti nevalgiusiam. Tai nėra tiesa – dieną prieš kraujo davimą rekomenduojama nevalgyti tik labai riebaus ar aštraus maisto, nes tai gali turėti įtakos kraujo komponentų kokybei, lengvai pavalgyti galima ir prieš pat donaciją.

Kur kas svarbiau prieš donaciją būti gerai pailsėjusiam, gerti daugiau skysčių nei įprastai. Ateinant duoti kraujo būtina su savimi turėti asmens dokumentą. Po donacijos ant dūrio vietos donorui uždedamas sterilus spaudžiamasis tvarstis, kurio bent 2 valandas nereikėtų drėkinti arba nuimti.

„Kelias valandas patariame nelankstyti rankos, kad dūrio vietoje nesusiformuotų mėlynė. Be to, kraujo davęs donoras ir po donacijos turi pailsėti bent 10-15 minučių – ramiai pasėdėti, išgerti skysčių. Tiems, kurie turi žalingų įpročių, bent kelias valandas rekomenduojama nerūkyti.

Taip pat tą dieną geriau vengti sporto, sunkaus fizinio darbo, nereikėtų vartoti alkoholio, tačiau būtina gerti daugiau vandens ir patartina valgyti lengvą, skrandžio neapkraunantį maistą“, – sako jis.

Ankstesnė akcija – sėkminga

Anot D. Gutausko, pernai Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliuose“ vykusių akcijų metu buvo surinkti 124 litrai kraujo – tai yra daugiau nei 270 donacijų, kurias paaukojo lankytojai.

„Tokių mobilių akcijų metu įprastai sulaukiame vidutiniškai apie 30-50 kraujo donorų per dieną, tačiau pernai „Akropoliuose“ vykusios akcijos sulaukė išties didelio susidomėjimo. Tikimės, kad žmonės bus tokie pat dosnūs ir šiais metais. Beje, smagu, kad kraujo aukoja ne tik prekybos centro lankytojai ar praeiviai, bet ir parduotuvių darbuotojai“, – tikina jis.

Pasak „Akropolis Group“ Rinkodaros ir komunikacijos vadovo Dominyko Mertino, mobilios kraujo donorystės akcijos Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliuose“ rengiamos jau dešimtmetį – nuo 2014 metų. Be to, pandemijos laikotarpiu, bendradarbiaujant su Nacionaliniu kraujo centru, prekybos ir pramogų centruose veikė mobilios skiepų nuo COVID-19 palapinės.

„Jau daug metų prisidedame prie kilnaus ir labai svarbaus tikslo. Aiškiai suprantame, kokia svarbi yra kraujo donorystė, todėl apie būsimas akcijas iš anksto informuojame lankytojus: skelbiame pranešimus ir raginimus per prekybos bei pramogų centro radiją, rodome vizualizacijas informaciniuose ekranuose.

Apie planuojamas kraujo donacijos akcijas atskirai pranešame ir „Akropolyje“ dirbantiems mūsų partneriams, kurie taip pat mielai prisideda prie šios prasmingos iniciatyvos“, – reziumuoja jis.