Pirktinį majonezą pakeiskite šiuo mišiniu: skonis nustebins

Nors kartais graužiamės, jog per šventes nutolome nuo įprasto mitybos režimo ir prisivalgėme per daug, sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė siūlo mėgautis maistu nekaltinant savęs.

Juk yra maisto produktų, kurių nevartojame kasdien, o tik per šventes – tai leiskime sau saikingai pasigardžiuoti tuo, ko jau seniai nevalgėme.

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva primena, kad majonezo įvairovė parduotuvėse itin didelė, tad kiekvienas išsirinks jį pagal skonį, o norintys paeksperimentuoti, galės jo lengvai pasigaminti namuose.

Nebūtina ieškoti liesiausio majonezo

Majonezas gaminamas vos iš kelių produktų, o ir jie – natūralūs, tad, pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, šis padažas be reikalo pelno tiek kritikos:

„Tai tiesiog riebus padažas, kurio kiekvienas komponentas atlieka savo funkciją. Aliejaus (iki 80 %) dedama, kad produktas būtų stabilus, kiaušinio trynio – tam, kad aliejus gerai pasiskirstytų, o actas reikalingas rūgštingumui sureguliuoti.

Per šventes turime visiems įprastų tradicinių patiekalų, kurie ir turėtų būti ruošiami tradiciškai, tad, pasirinkus tinkamą majonezą, maistas ant velykinio stalo neturėtų gąsdinti.

Aišku, toks padažas – tai papildomi riebalai, todėl, kaip ir vartojant visus riebius produktus, pageidautinas saikas. Rečiau juo mėgautis turėtų sergantys ar turintys polinkį sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, nes majonezo sudėtyje yra kiaušinių trynių, kurie didina cholesterolio kiekį“, – primena gydytoja dietologė.

Kartais, nusipirkę liesesnio produkto, jo suvalgome gerokai daugiau ne riebaus, tad kažin, ar daug išlošiame. Nors dažnai manoma, kad liesesnis produktas bus visada sveikatai palankesnis, gydytoja dietologė sako, kad taip būna ne visada:

„Būtų daug naudingiau saikingai vartoti nepamažinto riebumo produktą, kuris pagamintas iš tradicinių ingredientų. Išskyrus tuos atvejus, kai žmogui yra griežtai draudžiamas didesnis riebalų kiekis.

Reikia nepamiršti, kad mažinant produkto riebumą, į jį dedami papildomi komponentai, kurie gali turėti įtakos sveikatai. Be to, pramoniniu būdu gamintuose padažuose gali būti nemažai priedų: skonio stipriklių, konservuojančių komponentų, todėl etiketėje reikia pasižiūrėti, ar majoneze nėra labai daug sudėtinių dalių, svarbu, kad būtų kuo mažiau maisto priedų.”

Tiesa, majonezą paprasta pasigaminti ir namuose, paskaninus pagal savo skonį įvairiomis žolelėmis ar prieskoniais. Tik svarbu atsiminti, kad naminį majonezą reikia suvartoti per 2–3 dienas. Be to, svarbu naudoti vienodos temperatūros komponentus, rinktis neutralaus skonio šaltai spaustą pirmo spaudimo aliejų, vadinamą ypač tyru, rašoma pranešime spaudai.

Kviečiame pasigaminti dviejų rūšių naminio majonezo – skonis jus tikrai nustebins.

Naminis majonezo padažas

Padažui reikės:

1 kiaušinio trynio;

1 valgomojo šaukšto citrinos sulčių;

200 ml aliejaus;

1 arbatinio šaukštelio garstyčių;

žiupsnelio druskos ir pipirų.

Kaip gaminti:

Viską sudėkite į indą ir išplakite rankiniu trintuvu iki grietinės tirštumo konsistencijos.

Veganiškas avokadų majonezas

Padažui reikės:

2 vnt. prinokusių avokadų;

2 valgomųjų šaukštų aliejaus;

1 valgomojo šaukšto citrinos sulčių;

1 arbatinio šaukštelio garstyčių;

druskos ir pipirų pagal skonį.

Kaip gaminti:

Visus komponentus, išskyrus aliejų, sutrinkite trintuvu iki kreminės konsistencijos, tada pilkite aliejų ir dar kartą neilgai paplakite, kad viskas gerai susimaišytų.