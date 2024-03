Pirkdami maistą sutaupykite ne vieną dešimtį eurų: štai, ką reikia daryti

Patarimais, kaip sutaupyti apsiperkant prieš šventes, pasidalijo nuolaidų ekspertė vilnietė Renata. Kuri savo „Instagram“ „akcija.atrakcija“, turi beveik 82 tūkst. sekėjų.

Svarbiausia – planuotis apsipirkimus

Pasak moters, prieš tokias dideles šventes, kaip šv. Velykos, labai svarbu planuotis gaminamus patiekalus ir apskaičiuoti, kiek ir kokių produktų jiems reikės.

„Norint sutaupyti svarbiausas dalykas – planuotis. T. y., planuoti, kiek žmonių sės prie šv. Velykų stalo, ką gaminsime, kokių produktų ar prekių reikės. Kuo anksčiau pradėsime planuoti, tuo didesnė tikimybė įsigyti prekių pigiau bei apsisaugoti nuo impulsyvių pirkimų.

Nepamirškime ir įvairių papildomų virtuvės aksesuarų, kurių dažnai neįtraukiame į pirkimų sąrašus – kepimo popierius, folijos, maisto plėvelės, įvairių kepimo formų.

Kai neskubant pildome sąrašą, galime peržiūrėti savo virtuvės spintelių turinį. Galimai pasirodys, kad išvardintų dalykų, taip pat įvairių prieskonių, miltų, vanilinio cukraus, kepimo miltelių, bakalėjos prekių turite užtektinai, ir jų pirkti kol kas nereikia. Taigi, dar šiek tiek sutaupysite“, – patarė Renata.

Neikite į parduotuvę be sąrašo

Nuolaidų ekspertė pasakoja, jog ji pati į parduotuvę niekuomet neina be produktų sąrašo. Tai ją apsaugo nuo patrauklių akcijų.

„Sąrašas būtinas. Aš be jo neinu į parduotuvę net ir įprastomis dienomis, o per šventes jis privalomas.

Kai kurių šventinių patiekalų, pvz. saldumynų, šventinio pyrago ingredientų, konservuotų daržovių, prieskonių, riešutų, šaldytų prekių galima įsigyti žymiai anksčiau.

Rekomenduoju juos pirkti didesnėse parduotuvėse, kur, be patrauklių akcijų, bus ir daug didesnis atskirų prekių pasirinkimas.

Be to, būtinai tikrinkite galiojimo datas! Šis patarimas galioja visais atvejais, ne tik apsipirkinėjant per šventes“, – paaiškino ji.

Pasidarykite „namų darbus“

Moteris tikino, kad vienos parduotuvės, kurioje prekės pigiausios, – nėra. Dėl to svarbu pasidaryti „namų darbus“ prieš keliaujant apsipirkti.

„Vienos pigiausios maisto prekių parduotuvės deja nėra. Kainos nuolatos keičiasi, akcijos taip pat. Ir jeigu vieną savaitę tam tikro prekinio ženklo saldainiai pigesni vienoje parduotuvėje, kitą savaitę gali būti kitoje.

Aš pati dažniausiai darau namų darbus, peržiūriu tos savaitės leidinius ir ieškau akcijų man reikalingoms brangesnėms prekėms. Dažniausiai tai mėsa, žuvis, aliejus.

Galima būtų apvažiuoti visas parduotuves ir susipirkti visas prekes pigiau, tačiau turėkite omenyje, kad jeigu ir šiek tiek sutaupysite, tuo pačiu sueikvosite daug laiko, prisidės ir transporto išlaidos, ypač jeigu skirtingos parduotuvės randasi tolokai nuo namų. Be to, kuo rečiau lankomės parduotuvėse, tuo mažiau išleidžiame. Būtinai turėkite prekybos centro, kuriame lankotės, nuolaidų kortelę. Šiuo metu visi didžiausi prekybos centrai turi programėles, todėl patogu naudotis“, – atskleidė moteris.

Apsipirkite tinkamu laiku

Ruošiantis šventėms svarbu atkreipti dėmesį ir į apsipirkimo laiką. Nuolaidų ekspertė tikina, kad tai irgi vienas iš būdų sutaupyti.

„Keletui velykinių patiekalų galima paruošti iš anksto. Kai kuriems iš jų, pavyzdžiui, mėsai ir visam jos marinavimo procesui reikia ruoštis net kelias dienas, o kitus geriausia dėti ant stalo iš karto po paruošimo.

Velykų Didžiosios savaitės viduryje galima pirkti kepimui skirtą mėsą, kurią iš anksto marinuosite.

Darbo savaitės pabaigoje pirkite likusias prekes, pieno produktus, šviežius vaisius bei daržoves.

Taip pat Didžiąją savaitę visuose prekybos centruose galime tikėtis nuolaidų tradicinėms Velykų prekėms – kiaušiniams, majonezui, šokoladiniams zuikučiams bei kitiems saldumynams. Todėl jų pirkti iš anksto – neapsimoka“, – kalbėjo ekspertė.

Yra darbų ir po apsipirkimo

Anot ekspertės, po apsipirkimo taip pat nevalia užmiršti kelių darbų. Ji pasakojo, kad tai labai svarbu tai, kad būtumėme saugūs.

„Jau po apsipirkimo ir po švenčių likus maisto likučiams viena iš galimybių yra užšaldyti patiekalus ar maisto produktus. Tokiu būdu neišmesite produktų, kurie vis dar tinkami vartoti.

Atkreipkite dėmesį, kad užrašai „tinka vartoti iki“ ir „geriausias iki“ reiškia skirtingus dalykus.

Produktus su pastaruoju užrašu „geriausias iki“ galima saugiai vartoti ir po pakuotėje nurodytos datos. Tuo tarpu užrašas „tinka vartoti iki“ reiškia, jog atėjus nurodytai datai produktai galimai jau yra nebesaugūs naudoti“, – perspėjo nuolaidų ekspertė.

Didžiausios pirkėjų klaidos

Nuolaidų ekspertė taip pat pasidalijo ir pirkėjų klaidomis, kurias jie daro apsipirkinėdami. Taip pat pasidalijo, kaip jų išvengti.

„Kaip ir minėjau, turbūt didžiausia klaida yra planavimo stoka. O tada seka kitos klaidos.

Blogiausia, jog vėlai apsipirkinėjant gali aplankyti bloga nuotaika, nes niekur nespėjame, išleidome daugiau nei planavome, tapome suirzę, o kur dar namų ruoša ir gaminimas.

Todėl linkiu visiems, visų pirma, atsipalaidavimo, geros nuotaikos ir gražių, šviesių Velykų šeimos rate. Tai svarbiausia“, – baigė pokalbį Renata.