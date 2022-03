Jūratė Cvilikienė. 8 patarimai, kaip kylant kainoms sutaupyti

Dažnam gyventojui kyla klausimas, kokių finansų valdymo sprendimų imtis, kad kylančios kainos kandžiotųsi mažiau. Štai 8 patarimai, į kuriuos verta atkreipti dėmesį siekiant sutaupyti.

Sekite ir planuokite išlaidas

Siekiant tvaraus ir juntamo pokyčio asmeniniame ar šeimos biudžete, svarbu fiksuoti savo išlaidas ir sudaryti biudžetą, kuriame aiškiai matytume, kiek pinigų per mėnesį išleidžiame konkrečioms prekėms ar paslaugoms. Svarbu sau pripažinti ir šeimoje sutarti, kad biudžeto ribų stengsimės neviršyti, kad ir kokia pagunda išlaidauti mums kiltų. Pinigų yra tiek, kiek yra, ir su jais turime išsiversti.

Kiekvienas iš mūsų greičiausiai galėtų įvardinti prekę ar paslaugą, kurios atsisakyti nebūtų sudėtinga, nes ji nėra būtina. Jei pasistengsime nepirkti, pavyzdžiui, mėgstamo deserto ar saldumynų „į atsargą“ artimiausių kelių apsipirkimų metu, vėliau nė nepastebėsime, kaip šie produktai dings iš mūsų pastovaus prekių krepšelio. Žinoma, visiškai deserto galima ir neatsisakyti − juo pasimėgaukite galbūt išskirtine proga ar daug retesniu periodiškumu.

Į maisto prekių parduotuvę – tik su sąrašu

Turbūt daugelis esame savo kailiu patyrę, kad atėję į parduotuvę be aiškaus reikalingų prekių sąrašo, savo prekių krepšelį pripildome gausybe spontaninių pirkinių. Norint kuo efektyviau apsipirkti, verta susidaryti ne tik konkretaus apsipirkimo sąrašą, bet ir suplanuoti savaitės meniu bei tam reikalingus produktus. Taip pat nepatariama į parduotuvę apsipirkti eiti labai išalkus – tokiu atveju tikimybė išleisti daugiau, nei planavote, labai išauga.

Svarbu rinktis tipinius produktus, kuriuos dažnai naudojame savo virtuvėje. Mums visiškai neįprastų patiekalų planavimas gali baigtis tuo, kad prisipirksime produktų, kurių galiausiai nesunaudosime. Tai gali būti įvairūs pagardai, egzotiški prieskoniai, vaisiai. Be to, nepasiduokite pagundai pirkti „nuolaidas“. Įsigiję pigiau produktų, kurių nelabai mėgstate ir retai naudojate, vis tiek greičiausiai nevalgysite.

Rinkitės sezoninius bei šaldytus produktus

Išlaidos maistui paprastai sudaro reikšmingą dalį kiekvieno mūsų biudžete, tad perkant produktus sumaniai galima sutaupyti. Naudinga atminti, kad, pavyzdžiui, sezoninės daržovės paprastai kainuoja pigiau. Todėl planuojant savo racioną naudinga atsigręžti į mūsų klimatinėms sąlygoms būdingas sezono gėrybes – bulves, burokėlius, kopūstus, morkas.

Sutaupyti pavyks ir renkantis šaldytas daržoves. Greitai atšaldytos (o būtent taip ir yra daroma pramoniniu būdu), jos išlaiko savo maistines ypatybes, tačiau gali būti ilgai laikomos šaldiklyje. Tuo metu šviežios daržovės neretai sugenda greičiau, nei mes jas spėjame sunaudoti. Be to, daržovės būna užšaldytos be įvairių maistui nenaudojamų lapelių, kotelių ir kitų dalių, kurias paprastai išmetame ruošdami patiekalus iš šviežių produktų.

Dažniau gaminkite namuose

Pietūs ar vakarienė kavinėje su šeima ar draugų kompanija, į namus pristatomas maistas, – džiugus kulinarinis malonumas. Vis dėlto, valgymas ne namuose ar maisto užsakymas jūsų biudžetui atsieina gerokai brangiau, nei maisto gaminimas namuose. Todėl siekiant sutaupyti, reikėtų dažniau maistą gaminti patiems.

Kad šis užsiėmimas būtų smagesnis, verta bent jau savaitgalį tam skirti daugiau laiko ir pamėginti patiems pasigaminti pamėgtą restorano patiekalą. Neretai tai yra daug paprasčiau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Be to, įkvėpimo gaminimui jums suteiks ir kulinarijos knygos, maisto gaminimo TV laidos, tinklaraščiai – domėkitės, rinkitės ir tikrai išsirinksite puikių patiekalų pasigaminti savo namų virtuvėje.

O kaip išlaidos transportui?

Nuosavas automobilis dažnam yra ne tik susisiekimo priemonė, bet ir patogaus, nuo kitų darbotvarkės ir planų nepriklausomo judėjimo simbolis. Gal todėl, nors ir nuolat girdime apie transporto taršą bei poveikį aplinkai, privengiame persėsti į viešąjį transportą.

Išaugusios degalų kainos gali tapti proga dažniau pasivaikščioti ar pasinaudoti viešuoju transportu, o gal ir dviračiu ar paspirtuku, nes artėja šiltasis metų sezonas. Jei šeimoje naudojatės dviem automobiliais, tai gera proga įvertinti, ar abu automobiliai iš tiesų reikalingi – neretai jų išlaikymo sąnaudos būna daug didesnės nei suteikiama nauda.

Taupykite elektrą ir kitus išteklius

Į viršų šoktelėjusios energijos išteklių kainos nedžiugina nė vieno vartotojo. Ne visi turime galimybę, pavyzdžiui, reguliuoti namų šildymą ir taip sumažinti šią išlaidų eilutę. Vis dėlto, kitų energijos išteklių vartojimą galime kontroliuoti ir patys.

Todėl jei neturime įpročio išjungti šviesos tose namų erdvėse, kuriomis tuo metu nesinaudojame, bei nepalikti įjungtų nenaudojamų prietaisų, pats metas šį įprotį pradėti lavinti. Svarbu be reikalo nepalikti ir tekančio vandens, pavyzdžiui, valantis dantis, ir įsitikinti, kad jį naudojame efektyviai.

Peržiūrėkite turimas prenumeratas

Filmai, serialai, muzika, knygos – daugelis šių dalykų yra prieinami nemokamai, už dalį turime mokėti vienkartinį ar periodinį mokestį. Norint sutaupyti šioje srityje, reikėtų peržiūrėti turimas įvairių platformų prenumeratas bei pagalvoti apie pigesnes ar nemokamas jų alternatyvas.

Vos baigę studijas, daugelis paskutinį kartą užvėrėme bibliotekos duris ir ten daugiau nekėlėme kojos. Tačiau tai − puiki alternatyva tiek fiziškai knygyne įsigyjamoms knygoms, tiek e. knygų platformų prenumeratoms.

Nors ir su kartais kiek erzinančiais reklaminiais intarpais, muzikos platformos taip pat gali būti pasiekiamos nemokamai. Serialų ir filmų platformų prenumeratos būtinybę vienareikšmiai verta persvarstyti tada, jei namuose turime televizijos paslaugą. Galbūt verta kooperuotis su draugais ir artimaisiais, ir daryti serialų ar filmų peržiūras, turint vieną „Netflix“ paskyrą.

Atnaujinkite tik būtiniausią garderobą

Pavasaris yra tas metų laikas, kai norisi atsišviežinti visomis prasmėmis, taip pat – ir atnaujinant garderobą. Tačiau prieš leidžiant pinigus naujiems drabužiams, batams ir aksesuarams, pravartu peržiūrėti jau turimus. Tikėtina, kad spintoje rasime seniai, o gal net ir niekada nedėvėtų savo ankstesnių pirkinių.

Kokybiškus, tačiau mūsų pačių nebedžiuginančius daiktus, naudinga pamėginti parduoti per įvairias tam skirtas platformas. O ir būtinybę įsigyti naujus reikėtų apgalvoti dukart. Iš tiesų naujus drabužius ir kitus aprangos elementus protingiausia pirkti todėl, kad turimi – sudėvėti, o ne todėl, kad norisi. Tai ne tik būdas sutaupyti, bet ir galimybė tausoti aplinką.

Jūratė Cvilikienė, „Swedbank“ Finansų instituto vadovė