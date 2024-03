Atskleidė, kodėl kasmet keičiasi Velykų data: žino ne visi

Kodėl per Velykas marginame ir daužome kiaušinius? Kas yra Velykų bobutė? Ar per Velykas galima valgyti mėsą? Ką veikti per Velykas? Netgi – kodėl per Velykas reikia suptis? Tai yra vieni dažniausių klausimų, į kuriuos atsakymų tautiečiai ieško „Google“ paieškoje.