Akcijas medžiojanti Renata išdavė, kaip sutaupyti pinigų: jos patarimus seka 50 tūkst. tautiečių

Savo tapatybės pernelyg atskleisti nelinkusi Renata pasakoja, kad be didelio dėmesio sulaukusios paskyros dirba marketingo srityje su socialiniais tinklais bei šiuo metu kuria savo verslą. O idėja, sukurti tokią akcijas pranešančią paskyrą, kilo karantino laikotarpiu.

„Praeitų metų pabaigoje pradėjau ieškoti informacijos apie tuo metu esančius išpardavimus. Būtent gruodžio-sausio mėnesiais prasideda vieni didžiausių metų išpardavimų visame pasaulyje. Kadangi tai buvo sudėtingas ir keistas laikotarpis visomis prasmėmis – siaučiantis COVID, karantinas, fizinės parduotuvės uždarytos – visi išpardavimai perėjo į internetinę erdvę. Pradėjau domėtis, ieškoti gerų perliukų ir Kalėdinių dovanų sau, šeimai – būtent tada ir kilo mintis, jog jeigu jau ir taip skiriu tam savo laiką, galbūt galėčiau savo radiniais pasidalinti ir su kitais?“, – pasakoja apie akcijos.atrakcijos veiklos pradžią Renata.

Be akcijų perliukų ieškojimo, vilnietė mielai leidžia laiką keliaudama po Lietuvą arba su šeima savaitgaliais pabėga nuo miesto šurmulio į miško gilumas pasivaikščioti. Be to – ji labai džiaugiasi savo pagrindiniu darbu ir noriai jam skiria didžiąją dalį viso savo laiko.

Visgi, moteris neslepia, kad šia akcininkės paskyra Lietuvoje sukėlė perkeltinės prasmės revoliuciją, mat joje visai nematyti asmeninio Renatos gyvenimo:

„Pasirodo, nuomonės formuotojas gali būti ne tik tas, kuris rodo savo asmeninį gyvenimą ar yra žvaigždė. Man atrodo, jokios paslapties čia nėra – žmonėms vis labiau trūksta laiko, jie nori turiningo turinio ir naudingos, praktiškos informacijos. Būtent tuo ir stengiuosi dalintis savo paskyroje kiekvieną dieną.”

Lietuva – akcininkų tauta

Pati Renata juokauja, kad pasinaudoti „tarnybine padėtimi“ teko vos porą kartų. Pirkdama pirkinius moteris vadovaujasi sąmoningo pirkimo principu, neperka to, ko nereikia.

„Šia vasarą visai netikėtai už juokingą kainą teko įsigyti aukštos kokybės belaidžius ausinukus, kuriuos jau seniai medžiojau. Vėliau pasirodė, jog, matyt, kainodaroje buvo įsivėlusi klaida. Kiek žinau, šiuo pasiūlymu spėjo pasinaudoti ir dar keletas akcininkų“, – pasakoja vilnietė.

Savęs vadinti parduotuvių maniake Renata nedrįsta, greičiau – nuolaidų. Tačiau moteris svarsto, kad taip save pavadinti galėtų beveik kiekvienas lietuvis:

„Ne paslaptis, esame nuolaidų tauta. Tačiau tai nėra bloga savybė – aš pati perku labai mažai, esu pedantė, nemėgstu apsikrauti daiktais, kiekvienas mano įsigytas daiktas labai apgalvotas – visgi su juo turėsiu „gyventi“ ilgą laiką, o kaupti daiktų nemėgstu.“

Dalindamasi įvairiausiomis vykstančiomis akcijomis tiek fizinėse, tiek interneto parduotuvėse, Renata to tikisi ir iš kitų socialinio tinklo vartotojų. „Geriausi pirkiniai yra apgalvoti, reikalingi, bet jeigu juos gali nusipirkti dar ir pigiau, kodėl gi to nepadarius?“, – sako akcija.atrakcija turinį kurianti vilnietė.

Pagrindinė misija – padėti žmonėms sutaupyti

Tik sukūrusi anketą, Renata norėjo iškelti pagrindinį šūkį: „sutaupykime sau kelionei!“ Tačiau šios idėjos atsisakė pagalvojusi, kad kiekvienas turi teisę nuspręsti kam ir kaip nori taupyti pinigus.

„Norėjau įprasminti patį taupymo procesą. Kelionės šiuo metu juk nėra labai brangios, o perkant brangesnį pirkinį ir prieš tai padarius namų darbus bei pavykus sutaupyti, žiūrėk, pusė kelionės jau ir yra“, – pasakoja pradinę anketos idėją vilnietė.

Anot moters, dabartinė ir svarbiausia profilio misija yra padėti žmonėms taupyti, nepermokėti ir dalintis vertomis dėmesio rinkos naujienomis. Per tris pirmuosius veiklos mėnesius Renata sugebėjo suburti virš 30 tūkstančių sekėjų, o dabar jų padidėjo dar beveik dvejomis dešimtimis.

„Turbūt kiekvienas marketingo specialistas pasakys, kad tai neįtikėtinas skaičius, turint omenyje, jog nerodau savo asmenybės, kasdienio gyvenimo, nesu žvaigždė“, – džiaugiasi savo pasiekimu Renata.

Sunkiai suvokiamam skaičiui žmonių vilnietė per dieną padeda sutaupyti daugybę pinigų, todėl neretai sulaukia padėkų, komplimentų ir pagyrų, kad moters kuriama anketa yra viena geriausių visoje socialinėje erdvėje.

„Sekėjai patys pradėjo dalintis savo pastebėtomis akcijomis, prekių „perliukais“, o aš jais tada pasidalindavau su visais, taip ir užsikūrė variklis – dabar turbūt 50% turinio sudaro akcijos, kurias pamato būtent mano akcininkai. Norėčiau jiems labai padėkoti – tai iš tikrųjų didžiulė fantastiškų žmonių armija, kuriems esu dėkinga už tai, jog kuriame paskyrą kartu“, – dėkoja savo sekėjams Renata.

Sužiūrėti visų galimų akcijų – neįmanoma

Vilnietė pasakoja, kad Iš pradžių visas akcijas gaudė pati, tačiau atvirauja, kad išaugus sekėjų skaičiui, akcijų paieška trunka žymiai ilgiau, būna, kad tam skiria ir pilną darbo dieną:

„Pagrindinis paieškos objektas karantino metu žinoma, buvo ir yra internetas, socialiniai tinklai. Važiuodama į parduotuvę, užmatydavau ir ten gerų nuolaidų, taip gimė perliukų reportažai iš parduotuvių.

Vėliau prie akcijų medžioklių prisijungė ir mano sekėjai – jie labai aktyvūs, kiekvieną dieną gaunu šimtus žinučių apie užmatytas nuolaidas, dešimtys tūkstančių peržiūri „Instagram“ istorijas ir įrašus.“

Moteris džiaugiasi pastebėjusi, kad žmonės yra tokie susivieniję ir noriai dalinasi geromis kainomis su didesne auditorija.

„Būtent akcija.atrakcija paskyros ir sekėjų aktyvumo dėka supratau, kokia esame vieninga, draugiška, norinti padėti vieni kitiems tauta. Dažnai sulaukiu žinučių, jog žmonės yra pervargę nuo nuomonės formuotojų brukamų reklamų ir nori tikrų akcijų. Savo sekėjus laikau didele, darnia bendruomene, kuri net savo pavadinimą turi – vadiname vieni kitus akcininkais“, – atvirauja Renata.

Kruopščiai atrenkamas turinys

Moteris neslepia, kad dalinasi ne visomis akcijomis. Kiekvieną nuolaidą peržvelgia atidžiai, kad jos derėtų su pačios kuriamu formatu:

„Nesidalinčiau prekių akcijomis dėl kurių paslaugų ar prekių labai abejoju. Jeigu dvejoju dėl užsienio parduotuvės, bandau rasti atsiliepimų ir jeigu yra kažkokia rizika, pavyzdžiui, problemos su grąžinimais, visada perspėju apie tai ir savo akcininkus.“

Pati Renata tvirtina, kad akcijos yra savotiškas reklaminis triukas, kurį parduotuvės daro norėdamos padidinti pardavimus.

„Čia turi įsijungti žmonių budrumas ir pirkinių sąmoningumas. Beje, akcininkai dažnai atsiunčia ir įvairių parduotuvių fiktyvių nuolaidų pagudravimų nuotraukas, todėl galima manyti, jog verslas, bijodamas viešumo, taip pat atidžiau apgalvoja pardavimų strategijas“, – dalinasi įžvalga Renata.

Su portalo skaitytojais, vilnietė taip pat sutiko pasidalinti keliais patarimais, kurie gali padėti sutaupyti pinigų, pavyzdžiui, nepatingėti prieš perkant palyginti kainas, skirtingose parduotuvėse:

„Kalbant apie maisto prekes ir nuolaidas – visada atkreipkite dėmesį į akcinių prekių galiojimo terminą, nes grįžus namo, galite būti nemaloniai nustebinti. Dėl brangesnių pirkinių, galioja pagrindinė taisyklė – nepatingėkite pasidaryti namų darbų ir lyginkite kainas. Nustebsite, kaip stipriai skiriasi kainos įvairiose parduotuvėse.“

Renata tikina, kad tų taisyklių ir patarimų yra daugybė, todėl sužinoti jas visas kviečia apsilankant akcija.atrakcija „Instagram“ paskyroje. Ten naudingomis įžvalgomis moteris dalinasi kiekvieną dieną.