Perskaičius, kiek kainuoja Siegel laikrodis, Žaneta žodžių nerinko: „Pasakysiu atvirai“

Aš čia apie Viktoriją Siegel ir jos laikrodį už daugiau nei 12 tūkstančių eurų, iš prestižinių laikrodžių gamintojų. Aišku, kas tik norėjo, nepraleido progos pasišvaistyti savo įžvalgomis, kad vaje, kas tiek už laikrodį moka, juk tą patį laiką rodo, ar dabar brangesnį laiką rodo brangus laikrodis.

„Juokinga“

Mažų mažiausiai juokinga matyti tuos pamokslus komentaruose, kažkoks cirkas, tikrai. Ar jums skauda, kad žmogus gali sau leisti brangų laikrodį? Man atrodo, daugeliui labiau pikta, kad patys negali tokio įpirkti.

Nesuprantu, nuo kada mes pykstam ir tyčiojamės iš žmonių, kurie moka dirbti ir užsidirbti ir pirkti tai, ko patys nori, jei žmogui norisi ir reikia, o kišenė leidžia – valio, pasidžiaukim. Žinokit, yra ir daug brangesnius daiktus perkančių žmonių, tai tikriausiai sužinojus visai širdis sustotų.

REKLAMA

REKLAMA

Dar, žinoma, kaip be žmonių, kurie skelbiasi ir didžiuojasi, kad kitaip išleistų tokias pinigų sumas. Aš, asmeniškai, irgi kitaip išleisčiau, investuočiau į ką kito, bet netrimituoju to per visur. Visi juk esam laisvi rinktis, ką daryti su savo, pabrėžiu – savo, o ne kieno kito pinigais. Išvis nustokim lįsti į kitų žmonių pinigines.

Autorius: skaitytoja Virga