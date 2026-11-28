Kaip rašoma kidrovia.com, šių metų vardų tendencijose atsigręžiama į senovės istoriją, mitologiją ir skirtingų šalių tradicijas. Vertinamas ne tik vardo retumas, bet ir jo skambesys, kilmė bei reikšmė.
Mergaičių vardai, kurie žavi skambesiu
Tarp išskirtinių mergaičių vardų galima rasti Izadorą, Kalijopę, Serafiną, Eloveną ir Otoliną. Vieni jų atkeliavę iš senovės Graikijos, kiti turi prancūziškų, germaniškų ar keltų šaknų.
Ypač išsiskiria Izadora – šis vardas siejamas su deivės dovana. Jis turi seną istoriją ir meninių asociacijų, o viena žinomiausių jo nešiotojų buvo šokėja Izadora Duncan.
Dėmesio vertas ir Kalijopės vardas. Graikų mitologijoje taip vadinta epinės poezijos mūza, o pats vardas reiškia „gražus balsas“.
Tėvams, ieškantiems retesnio varianto, gali patikti ir Elovenė. Tai Kornvalio kilmės vardas, reiškiantis „guoba“. Tuo metu Otolina išsiskiria aristokratišku skambesiu ir siejamas su turto bei sėkmės reikšmėmis.
Berniukų vardai, kurie išsiskiria
Berniukų vardų sąraše galima rasti ne mažiau įdomių pasirinkimų. Tarp jų – Peregrinas, Kajus, Emerikas, Rafertis ir Florijonas.
Vienas iš labiausiai išsiskiriančių vardų – Peregrinas. Jis kilęs iš lotynų kalbos ir reiškia piligrimą, keliautoją arba klajūną.
Istorijos mėgėjams gali patikti Kajus. Tai senovės Romoje vartotas vardas, kurį turėjo ir Julijus Cezaris. Jis trumpas, tačiau turi stiprų istorinį atspalvį.
Tarp kitų išskirtinių variantų – Emerikas, siejamas su Vengrijos karališkąja istorija, Rafertis, kurio reikšmė siejama su gausa ir klestėjimu, bei Florijonas, reiškiantis žydėjimą ir klestėjimą.
TOP 7 gražiausi mergaičių vardai
- Izadora (angl. Isadora) – siejama su deivės dovana.
- Kalijopė (angl. Calliope) – reiškia „gražus balsas“.
- Serafina (angl. Seraphine) – reiškia „liepsnojančios“.
- Elovenė (angl. Elowen) – reiškia „guoba“.
- Otolina (angl. Ottoline) – siejama su turtu ir sėkme.
- Tesalija (angl. Thessaly) – senovės Graikijos regiono pavadinimas.
- Araminta (angl. Araminta) – retas XVII amžiaus literatūrinis vardas.
TOP 7 gražiausi berniukų vardai
- Peregrinas (angl. Peregrine) – reiškia „piligrimas“ arba „keliautojas“.
- Kajus (angl. Caius) – senovės romėnų vardas.
- Emerikas (angl. Emeric) – viduramžių germanų kilmės vardas.
- Rafertis (angl. Rafferty) – siejamas su gausa ir klestėjimu.
- Florijonas (angl. Florian) – reiškia „žydintis“ arba „klestintis“.
- Alarikas (angl. Alaric) – reiškia „visagalis valdovas“.
- Kaspianas (angl. Caspian) – siejamas su Kaspijos jūra ir literatūriniu princu Kaspianu.
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