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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Prognozuoja, kad šie vardai taps 2027-ųjų hitu: štai kokie jie

2026-11-13 14:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-13 14:50
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„BabyCenter“ atskleidė, kokios kūdikių vardų tendencijos, jų manymu, bus populiariausios 2027 metais. Tarp jų – tiek sugrįžtantys seni favoritai, tiek neįprasti vardai, įkvėpti populiariosios kultūros.

Verkiantis vaikas (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (10)

„BabyCenter“ atskleidė, kokios kūdikių vardų tendencijos, jų manymu, bus populiariausios 2027 metais. Tarp jų – tiek sugrįžtantys seni favoritai, tiek neįprasti vardai, įkvėpti populiariosios kultūros.

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Išrinkti vardą kūdikiui ne visada lengva, nes pasirinkimų yra labai daug. Tačiau kiekvieni metai turi savų favoritų, o ekspertai jau pristatė prognozes, kokios vardų tendencijos dominuos 2027-aisiais, rašo mirror.co.uk.

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Ekspertų teigimu, tėvai vis dažniau renkasi vadinamuosius „X faktoriaus“ vardus, taip pat semiasi įkvėpimo iš mėgstamų filmų ir televizijos serialų.

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Pranešime teigiama: „Tarp svarbiausių 2027 metų tendencijų – ledo ritulio tematikos televizijos dramos, graikų epai ir Vakarų estetika. Mūsų duomenys rodo, kad šiais laikais tiek berniukams, tiek mergaitėms dažniau suteikiami ilgesni vardai.

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Mergaitėms sparčiai populiarėja vardai, prasidedantys raide E, o berniukams – vardai, prasidedantys raide J.“

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Populiariausių vaikų vardų Lietuvoje pokyčiai

2027 metų populiariausių vardų prognozės

Nauji įkvėpimo šaltiniai

Ledo ritulio tematikos televizijos dramos atsidūrė dėmesio centre, o ESPN šiemet užfiksavo žiūrimiausią NHL atkrintamųjų sezoną savo istorijoje.

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Iš „Prime Video“ serialų „Off Campus“ ir „Heated Rivalry“ žinomi vardai taip pat sparčiai populiarėja. Garetas (angl. Garrett), Alė (angl. Allie), Bo (angl. Beau) ir Džiulsas (angl. Jules) kyla populiarumo lentelėse, didėjant susidomėjimui ledo ritulio įkvėpta popkultūra.

Dar vienas išskirtinis pavyzdys – vardas Ilja (angl. Ilya), kuris pakilo daugiau nei 6 tūkst. pozicijų ir berniukų vardų reitinge pasiekė 2197 vietą.

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Vakarų ir Viduržemio jūros regiono įkvėpti vardai

Neįmanoma ignoruoti ilgalaikės serialo „Jeloustounas“ įtakos. Kaubojiškos skrybėlės, batai ir linijiniai šokiai ir toliau užima svarbią vietą populiariojoje kultūroje.

Ši Vakarų estetika dabar ryškėja ir kūdikių vardų pasaulyje. Vardas Stetsonas (angl. Stetson) pakilo 46 pozicijomis ir pirmą kartą pateko į šimtuką, užimdamas 95 vietą.

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Po jo rikiuojasi Volkeris (angl. Walker) (pakilo 19 vietų), Kalahanas (angl. Callahan) (88 vietomis), Vailderis (angl. Wilder) (107 vietomis) ir Ganeris (angl. Gunner) (151 vieta).

Tuo tarpu kino ekranus užkariavusi „Odisėjos“ ekranizacija, regis, atgaivino susidomėjimą vardais, kilusiais iš graikų mitologijos.

Tarp berniukų vardų Atlasas (angl. Atlas) pakilo penkiomis pozicijomis, o Orionas (angl. Orion) ir Trojus (angl. Troy) – po devynias.

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Tarp mergaičių vardų Irisė (angl. Iris) pakilo 18 vietų, Lidija (angl. Lydia) – 38 vietomis, o Dafnė (angl. Daphne) – 42 vietomis.

Seni favoritai

Tėvų pasirinkimus formuoja ir nostalgija. Pakartotinės serialo „Gilmoro merginos“ peržiūros paskatino su išgalvotu Stars Hollow miesteliu susijusių vardų populiarumą.

Tarp mergaičių vardų Lorelai pakilo 12 vietų, o Rorė (angl. Rory) – 31 vieta.

Tarp berniukų vardų Kristoferis (angl. Christopher) pakilo keturiomis pozicijomis, Lukas (angl. Luke) – septyniomis, Ričardas (angl. Richard) – 29, o Dinas (angl. Dean) – 31 vieta.

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