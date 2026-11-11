Šie vardai laikomi nykstančiais: kai kurie nebuvo duoti nė karto

Kai kurie jų jau net vadinami išnykusiais, nes nebuvo duoti nė karto – štai kokie vardai pateko į šį sąrašą, rašo uk.nuby.com.
Išskyrė 10 vardų, kurie laikomi nykstančiais
Tyrimo rezultatai parodė, kad būtent Šeldonas (angl. Sheldon) turi didžiausią tikimybę išnykti iš naujagimių vardų sąrašų 2026 metais.
Praėjusiais metais šis vardas buvo užregistruotas vos tris kartus. Tai net 94 proc. mažiau nei jo populiarumo piko metu 1996-aisiais.
Antroje vietoje yra Giles (lietuviškas atitikmuo – Egidijus), kuris praėjusiais metais taip pat buvo suteiktas tik trims naujagimiams. Nuo populiarumo viršūnės 1997 metais šio vardo populiarumas sumažėjo 93 proc.
Kiti tradiciniai vardai, tokie kaip Derekas (angl. Derek), Kreigas (angl. Craig), Taironas (angl. Tyrone), Garetas (angl. Gareth) ir Stivenas (angl. Steven), taip pat smarkiai prarado populiarumą, nors kadaise buvo vieni dažniausių berniukų vardų.
Vardas Monika (angl. Monica), kurio populiarumas aukščiausią tašką pasiekė 1997 metais, kai buvo itin populiarus serialas „Draugai“, taip pat sparčiai nyksta.
2024 metais šis vardas buvo suteiktas vos 22 kartus, todėl prognozuojama, kad 2027 metais jis gali visiškai išnykti.
1 vardas neduotas nė kartą
Tuo tarpu vardas Rosas (angl. Ross) Jungtinėje Karalystėje jau laikomas išnykusiu, nes 2024 metais nebuvo užregistruotas nė vienas toks naujagimis.
Berniukų vardas Trojus (angl. Troy), siejamas su pagrindiniu 2006 metų filmo „Mokyklos miuziklas“ veikėju, taip pat kadaise buvo itin populiarus, tačiau pastaruosius 18 metų jo populiarumas nuosekliai mažėja.
Vardas Karen yra trečias pagal tikimybę išnykti kitais metais ir pirmasis mergaičių vardas šiame sąraše.
2024 metais Jungtinėje Karalystėje šis vardas buvo suteiktas vos keturiems naujagimiams. Palyginti su 1996 metais pasiektu populiarumo piku, jo populiarumas sumažėjo net 95 proc.
Vardams Leona ir Mikela (angl. Michaela) taip pat gresia išnykimas iš naujagimių vardų sąrašų. 2024 metais Leona buvo pavadinti tik 36 kūdikiai, o Michaela – 44. Tai atitinkamai 87 ir 88 proc. mažiau nei šių vardų populiarumo viršūnėse.
„Mūsų tyrimas rodo, kad šiandien tėvai ieško vardų, kurie skambėtų šiuolaikiškai, bet kartu būtų nepavaldūs laikui. Tuo metu vardai, kurie daugeliui primena vyresniąsias kartas, pasirenkami vis rečiau.
Šių vardų populiarumas nuolat kinta ir dažnai yra stipriai veikiamas popkultūros bei populiarių televizijos laidų. Pavyzdžiui, man asmeniškai įdomu, kad vardo Šeldonas (angl. Sheldon) populiarumas smarkiai sumažėjo po to, kai serialas „Didžiojo sprogimo teorija“ buvo nutrauktas.
Vis dėlto po kelių dešimtmečių galime sulaukti šių vardų atgimimo, kai tėvai vėl ieškos išskirtinių ir nostalgiją keliančių vardų“, – sakė „Nuby“ rinkodaros vadovas Jamesas Russellas-Watsonas.
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