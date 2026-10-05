Skelbia naujausią populiariausių vardų Lietuvoje sąrašą: 1 šovė į viršų

Registrų centras paskelbė, kokie mergaičių ir berniukų vardai buvo populiariausi per 2026 metų tris ketvirčius, nuo spalio 1 iki rugsėjo 30 dienos – sužinokite, kokie jie.
Populiariausi mergaičių vardai Lietuvoje
Naujausioje populiariausių naujagimių vardų statistikoje pirmąją vietą tarp mergaičių ir toliau užima Sofija. Šis vardas per devynis šių metų mėnesius suteiktas 157 naujagimėms.
Tarp lyderių taip pat išlieka vardai Amelija, šis vardas suteiktas 130 mergaičių, taip pat vardas Liepa, kurį gavo 123 naujagimės.
Toliau sąraše rikiuojasi vardai Izabelė, Adelė, Olivija, Emilija, Elena, Luknė ir Lėja.
Mergaičių populiariausiųjų vardų sąraše, lyginant su šių metų pirmojo pusmečio duomenimis, pokyčių įvyko ne tiek daug – pirmosios 4 pozicijos nepasikeitė.
Vardas Adelė iš 8 vietos pakilo į 5-ąją ir išstūmė iš šios pozicijos vardą Olivija – dabar jis 6-oje vietoje. Per vieną vietą dešimtuke pakrito vardas Emilija – iš 6-osios į 7-ąją.
Kiek sumažėjo ir vardo Elena populiarumas, iš 7 vietos jis nusileido į 8-ąją, vardas Lėja išliko toje pačioje vietoje – 10-oje.
Vis dėlto, dešimtuke, lyginant su šių metų pirmojo pusmečio duomenimis, neliko vardo Austėja – vietoj jo į 9 vietą, kurią jis užėmė, grįžo vardas Luknė.
TOP10 populiariausių mergaičių vardų:
- Sofija – 157;
- Amelija – 130;
- Liepa – 123;
- Izabelė – 113;
- Adelė – 110;
- Olivija – 108;
- Emilija – 104;
- Elena – 100;
- Luknė – 98;
- Lėja – 88.
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