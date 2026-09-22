Šis vardas Lietuvoje sutinkamas vis dažniau: vadina elegancijos ir klasikos perlu

Vardas Ana Lenkijoje vertinamas jau daugelį amžių. Jo istorija siekia viduramžius, o reikšmė, kilusi iš hebrajų kalbos, daugeliui žmonių simbolizuoja gerumą ir maloningumą, rašoma fakt.pl.
Tuo tarpu Lietuvoje nuo 2015 metų iki 2019 metų buvo pastebimas žymus šio vardo populiarumo augimas. 2015 metais jis buvo suteiktas 27 naujagimėms, 2016 – 32 naujagimėms, 2017 – 38 naujagimėms, 2018 – 39 naujagimėms, 2019 – 45 naujagimėms.
Kodėl tėvai jau ilgą laiką renkasi vardą Ana?
Vardas Ana kilęs iš hebrajiško žodžio „Channah“, reiškiančio „malonę“ arba „gerumą“. Į Lenkiją jis atkeliavo dar XIII amžiuje ir per daugelį amžių neprarado savo populiarumo. Iš tos pačios šaknies kilęs ir vardas Hana.
Nors šiandien Ana nebesuteikiamas taip dažnai kaip anksčiau, jis vis dar išlieka mėgstamas.
Anos populiarumą lemia keli veiksniai. Pirmiausia tai klasikinis, laikui nepavaldus vardas. Jis taip pat turi teigiamą reikšmę, susijusią su gerumu ir malone. Svarbi ir stipri šio vardo vieta krikščioniškoje tradicijoje, todėl daugelis tėvų iki šiol pasirenka būtent jį.
Garsios Anos ir vardadienių datos
Anos vardą nešioja ir nešiojo nemažai žymių lenkių, susijusių su kultūra, sportu ir visuomenine veikla. Tarp jų – aktorė Anna Dymna, dainininkės Anna Maria Jopek, Anna Jantar ir Ania Dąbrowska, trenerė Anna Lewandowska bei aktorė Anna Mucha.
Krikščioniškoje tradicijoje Ana laikoma Mergelės Marijos motina, o tai taip pat prisidėjo prie šio vardo išplitimo.
Dažniausiai Anos vardadienis švenčiamas liepos 26 dieną, tačiau kalendoriuje yra ir daugiau datų: sausio 10-oji, vasario 27-oji, birželio 7-oji ir 9-oji, birželio 23-oji, liepos 15-oji bei rugsėjo 1-oji.
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