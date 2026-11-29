Tarptautinė nagų priežiūros instruktorė Greta Rumbutienė naujienų portalui tv3.lt pasakoja, kokius atvejus jai teko matyti per 15 metų darbo patirtį, kodėl žmonės kartais apleidžia nagus ir kokių klaidų reikėtų vengti.
Per 15 metų darbo matė įvairiausių atvejų
Greta pasakoja, kad šiuo metu jau penkerius metus daugiausia dirba instruktore, todėl su klientais kasdien tiesiogiai nebedirba. Vis dėlto per 15 metų sukaupta patirtis leidžia jai kalbėti apie įvairias situacijas, su kuriomis susiduria nagų priežiūros specialistai.
Anot pašnekovės, mokymų metu neretai ieškoma modelių, kurių nagų būklė yra sudėtingesnė. Taip siekiama, kad besimokantys meistrai galėtų susipažinti su kuo įvairesniais atvejais ir išmokti tinkamai įvertinti nagų būklę.
„Mums patiems įdomu, o meistrams, kurie mokosi, naudinga. Be to, nemokamai priimame ir klientus, kurie turi nepavykusių lakavimų, priauginimų ir kitų problemų“, – pasakoja G. Rumbutienė.
Priežasčių, anot jos, kodėl žmonės kurį laiką nesirūpina nagais, gali būti įvairių. Vieni susiduria su sveikatos problemomis, kiti išvyksta, neturi laiko arba tiesiog atideda vizitą pas specialistą.
Tačiau pašnekovė pastebi, kad ypač dažnai žmonės apleidžia kojų nagus. Kol pėdos paslėptos batuose, jų būklė neatrodo tokia svarbi, todėl susirūpinama tik atėjus šiltajam sezonui ir išsitraukus basutes.
„Klientai į pėdas ne taip akcentuojasi, nes galvoja, kad jų niekas nemato. Kai ateina vasaros sezonas, išsitraukiame basutes, tada jau kreipiamės pas pedikiūro meistrą. O tada mes jau galime ir nebepadėti, nes jau reikia podologo, chirurgijos ar gydymo“, – teigia instruktorė.
Nagų problemas bando paslėpti po laku
G. Rumbutienė atkreipia dėmesį, kad dalis klientų į nagų priežiūros specialistus kreipiasi pirmiausia dėl estetinio rezultato. Net ir pastebėję pakitimus, jie nori, kad nagai atrodytų gražiai, o apie galimą problemos priežastį susimąsto ne visada.
Pašnekovės teigimu, kartais ir patys meistrai sutinka užmaskuoti pažeidimus, nors pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, kodėl jie atsirado.
„Atsiranda meistrų, kurie sutinka maskuoti nago pažeidimus, užuot atsisakę procedūros ir rekomendavę klientui kreiptis į atitinkamą sveikatos priežiūros specialistą. Ir gaunasi užburtas ratas: onicholizė, grybeliai, pakitimai, nuospaudos ir visi kiti dalykai. Klientas nori labiau estetinio vaizdo, gydytis nenori“, – sako ji.
Anot instruktorės, tokį elgesį lemia ne viena priežastis. Vieniems žmonėms gėda parodyti pažeistus nagus, kiti mano, kad problema nėra rimta, nes nagas ilgainiui vis tiek ataugs. Dar kiti bando tvarkytis savarankiškai, pasikliaudami internete ar reklamose rastais patarimais.
„Nagai, kaip sakoma, ne dantys – ataugs. Galvoja, kad susitvarkys namie, nematys niekas arba vėliau jau bus gėda“, – apie žmonių požiūrį pasakoja G. Rumbutienė.
Vis dėlto, pasak jos, būtent toks delsimas gali apsunkinti problemos sprendimą. Jeigu nagas pakitęs, atšokęs ar įtariama infekcija, svarbu ne vien pagerinti jo išvaizdą, bet ir suprasti, kas vyksta.
Pašnekovė ragina nebijoti kreiptis pagalbos. Kompetentingas nagų priežiūros specialistas gali pastebėti įtartinus požymius ir paaiškinti, kada reikėtų kreiptis į gydytoją ar podologą.
„Kodėl reikia bijoti eiti pas meistrą, kai kažkas negerai? Ar turi nuospaudų, ar peraugusius nagus, ar įtariu onicholizę – meistras gali pakomentuoti, kas vyksta, ir nusiųsti ten, kur reikia“, – tikina ji.
Nagai gali signalizuoti apie įvairias problemas
Per savo darbo patirtį G. Rumbutienė yra mačiusi įvairių nagų pažeidimų. Vieni jų atsiranda dėl netinkamos priežiūros, kiti gali būti susiję su ligomis ar traumomis.
Anot pašnekovės, tarp dažniau pasitaikančių problemų yra onicholizė, grybelinės infekcijos ir bakterijos, tokios kaip Pseudomonas aeruginosa. Pastaroji gali sukelti žalsvą nago spalvos pakitimą, kurį žmonės kartais palaiko pelėsiu. Ji priduria, kad žalsvą atspalvį gali lemti šios bakterijos gaminami pigmentai – piocianinas ir pioverdinas, tačiau tai nėra pelėsis.
Instruktorė pabrėžia, kad nago atšokimas nuo nago guolio nebūtinai reiškia infekciją. Onicholizė gali atsirasti dėl mechaninio ar cheminio poveikio, o kai kuriais atvejais pakitimai gali būti susiję su odos ligomis, pavyzdžiui, psoriaze.
„Onicholizė – tai nago plokštelės atsiskyrimas nuo nago guolio. Ji nebūtinai susijusi su infekcija. Atsiskyrimą gali lemti mechaninės traumos, cheminis poveikis, alerginės reakcijos ar įvairios ligos.
Anksčiau klientai sugalvodavo pasikrapštyti nagus po nagu plonomis dildėmis ir taip atšokindavo nago plokštelę nuo nago guolio. Nago plokštelei atsiskyrus nuo nago guolio, susidaro ertmė, kurioje gali kauptis drėgmė ir nešvarumai bei susidaryti palankios sąlygos mikroorganizmams daugintis“, – aiškina G. Rumbutienė.
Pašnekovė pastebi, kad ne visada net patys specialistai iš karto gali nustatyti, kodėl nagas pakito. Todėl svarbu į problemą žvelgti atsakingai ir neapsiriboti vien estetiniu jos sprendimu.
„Svarbu ne tik išmokti nulakuoti nagą, bet ir išsiaiškinti, kas jam atsitiko ir kodėl“, – teigia instruktorė.
Ji taip pat atkreipia dėmesį į grybelines infekcijas. Jos gali pažeisti tiek kojų, tiek rankų nagus, tačiau rankų naguose grybelis pasitaiko rečiau. Be to, pašnekovė priduria, kad įtarus infekciją nereikėtų savarankiškai rinktis gydymo priemonių vien pagal reklamą ar kitų žmonių patirtį.
Kitas dažnai pasitaikantis atvejis – žalsvas nago atspalvis, galintis būti susijęs su Pseudomonas bakterijomis. Anot pašnekovės, žmonės dėl tokio pakitimo neretai išsigąsta, nes spalva būna ryški ir aiškiai matoma.
„Vis dėlto vien iš spalvos patikimai nustatyti problemos priežasties negalima. Pastebėjus neįprastų pakitimų, reikėtų kreiptis į specialistą, kuris įvertintų situaciją ir prireikus nukreiptų medicininiam ištyrimui“, – sako ji.
Nagų priauginimą nešioja ilgiau, nei rekomenduojama
Dar viena klaida, kurią išskiria G. Rumbutienė, – pernelyg ilgas priaugintų ar lakuotų nagų nešiojimas.
Anot jos, klientai kartais mano, kad jeigu medžiaga ant nagų išsilaiko penkias ar šešias savaites, vadinasi, tiek laiko ją nešioti visiškai saugu. Tačiau vien tai, kad lakas ar priauginimo medžiaga dar nenusilupusi, nereiškia, jog nagų būklė nepakitusi.
„Jeigu nusiteikėte lakuoti nagus ar prisiauginti, reikia kas tris–keturias savaites vaikščioti pas meistrą. Negalima nešioti ilgiau vien dėl to, kad medžiaga laikosi penkias ar šešias savaites. Tai nereiškia, kad sveika“, – pabrėžia instruktorė.
Ji aiškina, kad laikui bėgant medžiaga gali atšokti nuo nago plokštelės. Susidariusiame tarpe gali kauptis drėgmė, o tokios sąlygos sudaro palankią aplinką bakterijoms daugintis.
„Mes plauname rankas, plauname indus, gaminame maistą, einame į dušą. Nuolat turime kontaktą su drėgme ir vandeniu. Jeigu kažkur atsiranda tarpas, gali kilti problemų“, – sako G. Rumbutienė.
Pašnekovė taip pat primena, kad nagų priežiūra neturėtų apsiriboti vien vizitais salone. Svarbu stebėti jų būklę, nebandyti savarankiškai nuplėšti priauginimo medžiagos ir neignoruoti atsiradusių pakitimų.
Ragina neeksperimentuoti savarankiškai
Paklausta, ką patartų žmonėms, norintiems išvengti nagų problemų, G. Rumbutienė pirmiausia akcentuoja specialistų kompetenciją ir klientų atsakomybę.
Jos teigimu, nagų priežiūros meistrams būtina nuolat tobulėti, domėtis ne tik naujomis lakavimo technikomis, bet ir nagų ligomis, jų požymiais bei situacijomis, kai kosmetinės procedūros nepakanka.
Klientams ji pataria nepasikliauti vien savo nuomone ir nebandyti savarankiškai taisyti visų pastebėtų trūkumų. Jeigu meistras rekomenduoja trumpinti procedūrų intervalus ar kreiptis į gydytoją, šių patarimų nereikėtų ignoruoti.
„Kompetentingas meistras žino, kaip prižiūrėti nagus. Jeigu jis pasakė grįžti po trijų ar keturių savaičių, reikėtų laikytis šio nurodymo“, – teigia pašnekovė.
Ji taip pat pabrėžia, kad įtarus grybelį ar kitą infekciją nereikėtų savarankiškai pradėti gydymo vien dėl to, kad tam tikra priemonė buvo reklamuojama kaip veiksminga.
„Jeigu pamatėte reklamą apie vaistus nuo grybelio, geriau pasikonsultuoti su specialistu. Kompetentingas meistras padės suprasti, ką daryti toliau, ir prireikus nukreips pas gydytoją ar podologą“, – sako G. Rumbutienė.
Anot instruktorės, svarbiausia nebandyti paslėpti problemos ir nelaukti, kol ji taps dar sudėtingesnė. Laiku pastebėti pakitimai ir tinkamai parinkta pagalba gali padėti išvengti užsitęsusių problemų, o atsakinga nagų priežiūra turėtų prasidėti ne nuo spalvos pasirinkimo, bet nuo rūpinimosi jų sveikata.
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