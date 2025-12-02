Pasakė, kaip parduotuvėje išsirinkti skaniausius mandarinus: štai ką reikia žinoti

Parduotuvių lentynose šiandien galima rasti įvairiausių šviežių gėrybių – nuo lietuvių prisijaukintos persimonų egzotikos iki dydžiu bei populiarumu pasaulyje stebinančių korėjietiškų kriaušių.
Ir nors lietuviai mėgsta eksperimentuoti ir ragauti, dauguma išlieka ištikimi klasikai, sako tinklo atstovė, rašoma pranešime spaudai.
„Apskritai šaltuoju metų laiku pirkėjai gausiai perka citrusus – dabar pats jų sezonas, kai jie ypač skanūs ir nebrangūs. O mandarinai daugeliui yra neatsiejama žiemiškų dienų ir šventinių stalų dalis.
Žiemą jų verta atsivalgyti iki soties, nes šiuo metų laiku išsiplečia ir jų pasiūla: pirkėjai mielai renkasi juos ir jau patogiai supakuotus maišeliuose, dėžutėse, taip pat mėgsta mandarinus su lapeliais, kurie kartu yra ir šviežumą simbolizuojanti puošmena ant virtuvės stalo.
Tokia įvairovė lemia, kad gruodį jie populiarumu netgi gali aplenkti lietuvių vaisių numylėtinius – bananus ir obuolius“, – atskleidžia G. Kitovė.
Kaip žinoti, ar mandarinas bus saldus ir sultingas?
Mandarinai jau daug metų yra svarbi Kalėdų laukimo dalis, tačiau dažnai atsistojus prie jų lentynų vėl iš naujo iškyla klausimas – kaip išsirinkti tokius, kurie skoniu džiugintų labiausiai?
Minėto prekybos tinklo daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė sako, kad pakanka prisiminti kelias taisykles, kurios padės mėgautis jų skoniu bei aromatu.
„Pirma, į ką reikia atkreipti dėmesį, yra vaisių spalva. Rinkitės intensyvios oranžinės spalvos mandarinus – jie bus prinokę, tad ir sultingesni, skanesni, su daugiau maistinių medžiagų. Minkšta, nestora ir šiek tiek atšokusi žievelė yra sultingumo ir saldumo požymis.
Pakilnokite, bet nespauskite – mandarinai turėtų būti sunkūs pagal jų dydį, nes tai rodys, kad jie sultingi. Kvapas taip pat yra svarbus rodiklis – švieži mandarinai turi intensyvų ir saldų aromatą“, – patarimais dalijasi J. Sabaitienė.
Tik neišmeskite žievelių – nustebsite, kam jos tinka
O ar žinojote, kad mandarinų žievelės, kurios paprastai keliauja tiesiai į šiukšlių dėžę, gali būti tikras lobis namams? Pasirodo, šie kuklūs likučiai slepia paslaptį, kuri yra nepaprastai naudinga ir praktiška. Vietoj to, kad žieveles išmestumėte, panaudokite jas dar kartą – bus ir tvariau, ir sutaupysite.
„Mandarinų žievelių panaudojimas yra paprastas, nebrangus ir ekologiškas būdas prižiūrėti namus. Šiais laikais, kai vis labiau rūpinamasi tvarumu ir atliekų mažinimu, tokie sprendimai tampa vis populiaresni.
Verta pažvelgti į mandarinų žieveles iš naujos perspektyvos – ne kaip į atliekas, o kaip į išteklį, kuris gali būti naudingas tiek augalams, tiek skonio receptoriams“, – siūlo J. Sabaitienė.
Gaukite natūralių trąšų augalams. Dėl mandarinų žievelėse esančio azoto, kuris yra būtinas maistinis elementas augalams, jos gali padėti pasirūpinti sveiku augimu. Į užsukamą 1 l stiklainį sudėkite 2–3 mandarinų žieveles, užpilkite vandeniu ir palikite vėsioje, tamsioje vietoje 2–3 dienoms. Nukoškite – ir turėsite veiksmingas, natūralias trąšas, kurios ne tik maitins augalus, bet ir padės kovoti su grybeliu vazonų dirvožemyje.
Pasigaminkite prieskonių. Švarias žieveles sudėkite ant kepimo skardos ir apie 30 min. pakepkite 200 °C temperatūros orkaitėje. Tuomet jas sutrinkite į miltelius ir naudokite kepiniams, padažams, marinatams.
Dekoruokite namus. Iš žievelės mažomis sausainių formelėmis arba peiliu išpjaustykite formas. Suspauskite jas tarp laikraščių, prislėkite knygomis ir palikite išdžiūti. Tuomet naudokite jas kalėdinių vainikų, eglutės dekoravimui arba rankų darbo girliandų vėrimui.
Paruoškite kvapnaus aliejaus. Sandariame užsukamame butelyje ar stiklainyje sumaišykite nuplautas mandarinų žieves su alyvuogių aliejumi, kad gautumėte citrusinių vaisių aromato kupiną aliejų. Palikite tamsioje, vėsioje vietoje porai savaičių ir retsykiais indą papurtykite. Mišinį nukoškite ir skanaukite – puikiai tiks padažams, prie keptų daržovių ar paukštienos ar tiesiog duonos pamirkymui.
Panaudokite kaip oro gaiviklį. Ne tik gruodis gali kvepėti mandarinais – bet ir jūsų namai, spinta ar šaldytuvas. Jų žievelės padės atsikratyti nemalonių kvapų – tiesiog padėkite keletą šaldytuvo viduje, ir kiekvieną kartą atidarydami jį, jūs pajusite gaivų mandarinų aromatą.
Žievelių galite įdėti ir į lininį maišelį bei palikti spintoje – rūbai ar patalynė kvepės šviežumu. O kad visi namai kvepėtų žiemiškai, žieveles kartu su vandeniu ir mėgstamais prieskoniais, pavyzdžiui, cinamonu, gvazdikėliais, palikite kaisti ant mažos ugnies. Tik prižiūrėkite, kad vandens nepritrūktų – karts nuo karto papildykite.
Atbaidykite maisto kandis. Jei turite problemų su šiais vabzdžiais, nemeskite mandarinų žievelių. Jos yra puikus repelentas maisto kandims (beje – ir skruzdėms). Pirmiausia kruopščiai peržiūrėkite spintelę, kurioje atsirado kandžių. Išmeskite viską, kas kelia įtarimų. Tuomet atidžiai išvalykite ir įdėkite keletą žievelių. Jų kvapas veiksmingai atbaido maisto kandis ir neleis joms vėl apsigyventi.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.