Neišmeskite mandarinų žievelių: nustebsite, kur jos pravers

„Galima pajuokauti, kad gruodis kvepia imbieriniais sausainiais, šviežiais spygliuočiais, tačiau viską nustelbiantis aromatas – mandarinų. Sulig vėstančiais orais prasidėjęs citrusų sezonas gruodį išgyvena savo piką, o mandarinai yra neabejotini jo karaliai.

Pastarosiomis savaitėmis jie jau įsitvirtino apskritai visų populiariausių prekių TOP5, aplenkė net tokius kasdienius produktus kaip agurkai ar svogūnai. Tą lemia ne tik gera mandarinų kaina, bet ir įvairovė.

Pirkėjai mielai renkasi juos ir patogiai supakuotus maišeliuose, dėžutėse, taip pat mėgsta mandarinus su lapeliais, kurie kartu yra ir šviežumą simbolizuojanti puošmena ant virtuvės stalo. Tačiau įprasti sveriamieji – patys populiariausi, be kurių iš parduotuvės išeina retas“, – pirkėjų įpročius apžvelgia G. Kitovė.

Neišmeskite mandarinų žievelių

Kadaise buvę egzotika, dabar be mandarinų nebeįsivaizduojame gruodžio. Pasitikrinkite – ar viską apie juos žinote?

Minėto prekybos tinklo daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė dalijasi keliais patarimais, kad kaskart mėgautumėtės saldžiu mandarinu, juos lengviau nuluptumėte ir panaudotumėte juos net namų ruošoje.

O tinklo konditeris Thierry Lauvray traukia receptą, kuris pavyks kiekvienam – namai pakvips apverstu mandarinų pyragu, kuriam neverta net bandyti atsispirti, rašoma pranešime spaudai.

* Pasinaudokite savo juslėmis rinkdamiesi. Pirmiausia, J. Sabaitienė pataria, įvertinkite žievelę – ji turi būti intensyvios oranžinės spalvos, be dėmių, minkšta ir idealiu atveju šiek tiek atšokusi nuo minkštimo.

Pažiūrėkite į dydį – paprastai sultingesni ir su mažiau sėklų yra mažesni vaisiai. Pauostykite: prinokę mandarinai turi intensyvų citrusinių vaisių kvapą. Galiausiai, pakilnokite – saldūs mandarinai turėtų būti palyginti sunkūs.

* Ką daryti, jeigu mandarinai visgi pasitaikė rūgštūs. Pasak J. Sabaitienės, visai nesunkiai juos galima išgelbėti – ir tikrai nereikės cukraus.

„Japonijoje populiari gudrybė – pernelyg rūgščius mandarinus pašildyti. Juos 10 minučių panardinkite į maždaug 40 laipsnių temperatūros vandenį, tuomet – šaltą arba padėkite į šaldytuvą. Taip apdoroti vaisiai taps saldesni, ir juos valgyti bus daug maloniau“, – patarimu dalijasi J. Sabaitienė.

* Nulupkite greičiau. Šis prieš kurį laiką socialiniuose tinkluose išplitęs triukas ypač pagelbės, jeigu reikia nulupti daugiau mandarinų – pavyzdžiui, kepant pyragą. Minėto prekybos tinklo daržovių žinovė dalijasi paprastu metodu:

„Mandariną nuplaukite ir perpjaukite pusiau skersai, perpus padalydami skilteles. Tuomet nykščiu spausdami vieną galą išstumkite minkštimą – mandariną „išverskite“. Teliks skilteles patogiai nusirinkti nuo žievelės. Tai labai paprastas būdas nulupti šiuos vaisius, net nesusitepant rankų“.

* Neišmeskite žievelių – puoškite arba valykite namus. Pats paprasčiausias būdas jas panaudoti – sausainių formelėmis išpjauti įvairias formas, suversti ant dekoratyvaus siūlo ir sukurti „pasidaryk pats“ girliandą. Tačiau mandarinai ne tik puikiai kvepia, bet ir pasižymi antibakterinėmis bei dezinfekuojančiomis savybėmis.

Mandarinų žieveles, pabarstytas druska, galima naudoti kaip kvapų sugertuvą, pavyzdžiui, šaldytuve. Be to, pasigaminti naminį valymo skystį. Į stiklainį įdėkite saują šakute subadytų žievelių ir užpilkite stikline acto. Palikite mišinį per naktį, o ryte supilkite jį į purkštuvą ir užpilkite stikline vandens. Taip paruoštas skystis puikiai nuvalys riebaluotus paviršius, taip pat pravers vonios kambario įrangai valyti.

* Valgykite ne tik vienus, bet kepkite ir pyragą. Mandarinai yra ir universalus produktas virtuvėje: jie ne tik skanus užkandis, bet dera ir prie paukštienos ar žuvies patiekalų, gali virsti skaniu džemu, pagyvins žiemiškas salotas, bus skanus ingredientas keksiukuose, pudinguose, brauniuose.

Visgi, šią žiemą minėto prekybos tinklo konditeris Thierry Lauvray kviečia sugrįžti prie klasikos – visiškai paprasto, bet puošniai atrodančio mandarinų pyrago.

„Vos padėtas ant stalo jis iškart patrauks akį, o tuomet pavergs ir skonio receptorius. O geriausia, kad jo gamyba – visai paprasta. Reikės visai nedaug ingredientų, o mandarinai jam suteiks aromato, spalvos ir fantastišką vaizdą – bus ir skanu, ir puošnu“, – sako Th. Lauvray.

Šventinis mandarinų pyragas

Porcijos: 8. Gaminimo laikas: 60 min. Reikės: 6-8 mandarinų, 1 šaukšto obuolių sidro acto, 1/3 puodelio augalinio aliejaus, 1 puodelio cukraus, 1 puodelio pieno, 1 šaukštelio vanilės ekstrakto, 1 ir 2/3 puodelio miltų, 2 šaukštelių kepimo miltelių, žiupsnelio druskos, uogienės.

1. Apskritą kepimo indą ištepkite sviestu ir lengvai pabarstykite cukrumi. Ant indo dugno išdėliokite mandarinų skilteles.

2. Sumaišykite pieną, actą, vanilę ir aliejų. Kitame dubenyje sumaišykite miltus, cukrų, druską ir kepimo miltelius. Sudėkite drėgnus ingredientus į sausus ingredientus ir išmaišykite.

3. Supilkite mišinį ant mandarinų ir kepkite 25-30 minučių 180 laipsnių temperatūroje.

4. Kai pyragas bus iškepęs, apie 10 minučių atvėsinkite, tada apverskite aukštyn kojomis ir užpilkite uogiene. Jei turite šiek tiek daugiau kantrybės ir laiko, vietoj uogienės pyragą galite aplieti apelsinų glajumi: sumaišykite 2 puodelius cukraus, 2 valgomuosius šaukštus sviesto, 4 arbatinius šaukštelius apelsinų sulčių ir ½ arbatinio šaukštelio apelsino žievelės ir užpilkite ant atvėsusio pyrago.