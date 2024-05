Pasakė kada ir kur sėti nasturtes: žydės įspūdingai

Be to, kokia žiedų spalvų įvairovė: oranžinė, geltona, raudona, kreminė, rausva, tamsiai raudona arba šių spalvų mišinys. Negana to, jos dar ir valgomos! Tad kaip ir kada sėti nasturtes?

Kada sėti nasturtes?

Nasturtės jautrios šalčiui, todėl jos sėjamos tiesiai į dirvą jau pasibaigus šalnoms. Tinkamiausias laikas sėti nasturtes yra balandžio pabaiga – gegužės pradžia.

Galima sėti ir į daigyklas kovo mėnesį, tačiau jos labai jautrios persodinimui, todėl šis būdas nerekomenduojamas. Tuo labiau, kad sudygsta jos labai greitai – per dvi savaites, o pražysta dar po pusantro mėnesio. Žydi nasturtės iki pat šalnų, tad laiko jų žiedais pasidžiaugti tikrai pakaks.

Tinkamiausia vieta nasturčių auginimui

Tai labai dekoratyvios gėlės, kurios papuoš bet kurį gėlyną ar balkoną, terasą. Tik renkantis nasturtes auginti vazonuose ar loveliuose, atsižvelkite į veislę. Kai kurios užauga net iki 1,5 m. aukščio, todėl joms reikalingos atramos. Antraip, stiebeliai šliaužia žeme, „lipa“ lauk iš vazonų.

Gėlynuose nasturtėmis dažnai apsodinami bordiūrai, derinamos prie gyvatvorių. Priklausomai nuo to, kur auginsite, galite rinktis laipiojančias, nykštukines, šliaužiančias ar tradicines nasturčių veisles.

Taigi erdvės nasturtėms augti tikrai reikia nemažai. Be to, joms reikalinga saulėta ar dalinai šešėliuota vieta. Pavėsyje žiedeliai pasislepia po lapais ir tiek to grožio. Beje, nasturtės netinkamos auginti kambaryje, nes čia joms trūksta šviežio oro.

Nasturtės kovai su kenkėjais

Šias gėles galite sodinti ne tik dekoratyviniais tikslais, tačiau ir įvairių kenkėjų atbaidymui. Jų kvapo nemėgsta dažnas daržovių kenkėjas, tad verta nasturčių pasėti prie kopūstų, moliūgų, agurkų, bulvių.

Kokia dirva tinka nasturtėms?

Geriausiai nasturtės auga priesmėlyje ar bet kurioje kitoje vandeniui laidžioje dirvoje. Iš esmės tuo geriau auga ir daugiau žiedų užaugina, kuo skurdesnėje dirvoje yra pasėjamos.

Nemėgsta šviežiu mėšlu tręštos bei šviežiai nukalkintos dirvos.

Nasturčių sėja

Nasturčių sėklos didelės, be to, valgomos, tad jų sėjai būtinai pasikvieskite į pagalbą vaikus. Tai gali tapti pirma ir tikrai saugia pažintimi su sodininkyste.

Jeigu sėklas prieš sėją pamirkysite šiltame vandenyje, jos greičiau sudygs.

Prieš sėją žemę reikia paruošti: išravėti piktžoles, nugrėbti, gerai sukasti. Sėklos sėjamos 1,5 cm gylyje. Kadangi nasturčių sėklos labai stambios, jas tiesiog pirštu galima įstumti į duobutę. Panašiai kaip burokėlius. Sėjama 30–50 cm atstumu.

Nors nasturtės yra vienmetės gėlės, tačiau rudenį dažnai pasisėja pačios ir pavasarį sudygsta iš naujo. Taip gali susidaryti įspūdis, jog tai daugiamečiai augalai.

Tolesnė nasturčių priežiūra

Laistymas. Iki žydėjimo nasturtes reikia laistyti dažnai ir gausiai. Vėliau laistyti tik tada, kai žemė išdžiūsta. Gali pakelti neilgas sausras, todėl žydinčių geriau neperlaistyti.

Tręšimas. Nasturčių tręšti nerekomenduojama, nes suprastėja žiedų dydis ir kiekis. Jokiais būdais jų netręškite organinėmis ar azoto trąšomis, nes taip paskatinsite auginti lapus, o ne žiedus.

Atramos. Laipiojančių veislių nasturtėms būtinos atramos, kad turėtų kur kabintis ir „lipti“ į viršų.

Žiedai. Nužydėjusius žiedus rekomenduojama nuskinti, taip skatinant augalą krauti daugiau žiedų ir ilgiau žydėti.

Derlius. Nasturtės ne tik gražios, tačiau ir labai maistingos. Valgomi jų žali lapai, žiedpumpuriai, nesubrendę sėklos.

Po šalnų. Rudenį, kai nasturtes pakanda pirmosios šalnos, jas reikia išrauti ir išmesti. Tačiau tikėtina, kad dalis sėklų išsibarstė anksčiau ir sėkmingai peržiemoję pavasarį sudygs pačios.

Nasturčių auginimas vazone

Nasturtėms auginti parinkite tinkamo dydžio vazoną ar lovelį. Taip pat apgalvokite, kokios veislės augalus norite auginti. Jeigu norite, kad „liptų“, kristų per vazono kraštus, rinkitės šliaužiančias, jeigu norite tiesiog papuošti balkoną ar palangę, sėkite nykštukines nasturtes lovelyje.

Na, o jeigu auginsite terasoje ar pavėsinėje, galbūt gražiausiai atrodytų laipiojanti nasturtė. Tik šiai veislei parinkite tinkamas atramas arba vazoną statykite ten, kur ji turės galimybę lipti į viršų.

Vazone auginamų nasturčių priežiūra tokia pati kaip auginamų atviroje dirvoje. Vienintelis skirtumas, kad vazone augančias reikia dažniau laistyti.

Šaltinis: derlingas.lt