Kapuose ragina sodinti šias gėles: Motinos dienai atrodys tobulai

Moteris atskleidė, kad yra viena išskirtinė gėlių rūšis, kuri žydi ilgai, jų priežiūra paprasta, o kaina nėra didelė.

Pokalbio metu L. Liutkauskienė pasakojo, kad klientams dažnai kyla iššūkių išsirinkti geriausias gėles kapavietėms sutvarkyti.

„Šiuo metu dėl nuolat besikeičiančių orų sąlygų klientams išties yra sunku išsirinkti tinkamas gėles kapaviečių sodinimui, kurios nepaisant šaltesnių naktų ar lietaus, akis džiugintų bent iki pirmųjų vasaros dienų“, – pasakojo projekto vadovė.

Dėl to moteris dalijosi patarimais tiems, kurie nežino, kokias gėles pasirinkti:

„Mūsų specialistai kiekvienam užsakiusiam gėlių sodinimo paslaugą pataria, kad yra būtina atsižvelgti į orų prognozes, bet stengiamės niekada primygtinai neatkalbinėti kliento nuo jo pasirinktos konkrečios gėlių rūšies, kadangi dažnas renkasi gėles atsižvelgdamas į tai, ką mėgo velionis.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau nebijančios šalčio ar lietaus, dažnai šiuo metu sodinamos gėlės – našlaitės“, – atskleidė specialistė.

Išskirtinių sąlygų nereikalauja

Šios gėlės ypatingos tuo, kad joms nėra reikalinga sudėtinga priežiūra. Tačiau esminius darbus padaryti reikės.

REKLAMA

„Našlaitės mėgsta neutralią žemę. Žiedai nuolat išliks gausūs ir ryškus, jeigu gėlėms bus parinkta kiek pavėsinga sodinimo vieta.

Taip pat norint, kad žiedai vis atsinaujintų, reguliariai reikėtų nugnybti išblukusius ar nurudusius gėlės žiedus.

O tręšti našlaites tikrai nėra būtina. Užteks, kad žemė būtų kiek drėgnesnė nei įprasta“, – tikino ji.

Taip pat L. Liutkauskienė pridėjo, kad šių gėlių kainos įvairios. Jas galima nusipirkti už simbolinę kainą, tačiau galima rasti ir brangesnių sodinukų.

„Našlaičių kainos svyruoja nuo 1 euro iki 7 eurų už vienetą, priklauso kokio dydžio žiedų krūmelius norima sodinti.

REKLAMA

REKLAMA

Visuomet stengiamės patarti neperkrauti kapavietės sodinamomis gėlėmis, išlaikant bent minimalų 15-20 cm atstumą tarp sodinukų“, – patarė specialistė.

Apsilankymų skaičius – atsižvelgiant į oro sąlygas

Nors dauguma šiomis dienomis skuba ir neturi laiko dažnai kapų priežiūrai, visgi L. Liutkauskienė dalijosi, jog net ir našlaites kaitriomis dienomis palaistyti reiktų dažniau.

„Gėlių priežiūra kapavietėse, labai dažnai priklauso nuo to, kiek žmogus skiria tam savo laiko. Pavyzdžiui, dalis klientų, dėl savo užimtumo yra linkę užsakyti tvarkymo paslaugas ne po vieną kartą į mėnesį kaip įprasta, bet po kelis“, – dalijosi ji nurodydama, kad apsilankymų skaičius kapinėse per mėnesį turėtų būti kartą arba kelis kartus per mėnesį.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Apsilankymų dažnis turėtų priklausyti nuo oro sąlygų. Anot projekto vadovės, žiemą apsilankymai kapinėse būna retesni, vasarą – dažnesni:

„Po žiemos sezono, visuomet klientams stengiamės atnaujinti juodžemį, taip supurendami ir paruošdami jį naujam gėlių sodinimo sezonui.

Taip pat, vėl sugrįžtant prie orų sąlygų, vasaros laikotarpiu priežiūra turėtų būti intensyvesnė, dėl saulėtų dienų, kadangi kaitresnės dienos itin greitai išdžiovina kapaviečių žemę, tad laistomos gėlės turėtų būti bent po kelis kartus į savaitę“, – paaiškino ji.