Taip pat neaišku, ar praleistas valandas vėliau reikės atidirbti ir kokiais atvejais taikomos išimtys.
Pasakė, ar darbdavys privalo išleisti pas gydytoją darbo metu
Advokatė paaiškino, kokios taisyklės galioja skirtingose situacijose ir kada darbuotojo teisės yra papildomai saugomos. Šiuo įrašu advokatė E. Kiznė sutiko pasidalinti su tv3.lt naujienų portalo skaitytojais.
„Sulaukiau klausimo:
„Rytoj 10 val. turiu vizitą pas gydytoją, o dirbu iki 17 val. Ar darbdavys privalo mane išleisti? Ar tas valandas reikės atidirbti?“
Dažniausiai išleisti neprivalo, bet yra svarbių išimčių.
Darbo dienos metu galite prašyti nemokamo laisvo laiko asmeniniams reikalams. Darbdavys gali sutikti arba ne.
Darbdavys privalo išleisti, kai prašymas susijęs su skubiomis šeimos priežastimis dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo ir turite ten būti asmeniškai. Pavyzdžiui, kai susižeidė vaikas ir jį reikia vežti pas gydytoją.
Jei einate privalomo sveikatos patikrinimo, kurio reikia jūsų darbui, tas laikas įskaitomas į darbo laiką ir už jį mokama.
Jei esate nėščia, neseniai pagimdžiusi ar maitinate krūtimi ir pasitikrinti sveikatą reikia darbo metu, darbdavys privalo jus išleisti, o alga už tą laiką išsaugoma.
Atidirbti nebūtina, bet galima. Jei susitariate, praleistą laiką galite atidirbti kitą darbo dieną. Tada ta diena negali būti ilgesnė nei 12 valandų, o tarp darbo dienų turi likti ne mažiau kaip 11 valandų poilsio. Jei laisvą laiką gavote savo reikalams ir jo neatidirbate, už tas valandas nemokama.
Kaip jūsų darbovietėje: pas gydytoją einate darbo metu ar imate laisvą dieną?“ – rašoma įraše.
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