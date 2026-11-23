Sumanymas prasidėjo, kai Ėriškių kultūros įstaiga, kaimo bendruomenė ir biblioteka pakvietė į V. Adamkaus 100-mečiui skirto dokumentinio filmo peržiūrą ir akciją „100 žmonių – 100 nevystančių dėkingumo žiedų!“. Filmo autorė – iš Ėriškių kilusi žurnalistė Daiva Žeimytė-Bilienė.
Pasak Panevėžio rajono kultūros centro Ėriškių padalinio kultūrinės veiklos organizatorės Audronės Palionienės, sumanymą įkvėpė ir žurnalistės draugystė su prezidentu.
Aukso spalvos neprireikė
Kai hortenzijos išdžiūvo, menininkės ėmė dėlioti sparnus. Didelius žiedus teko sumažinti, o trapiems žiedlapiams sutvirtinti pravertė plaukų lakas.
„Pradžioje galvojome kompoziciją nupurkšti aukso spalva, tačiau, kai žiedai sugulė į visumą, supratome, jog ir be aukso ji nuostabiai atrodo – juk gerumas gražus paprastumu ir natūralumu“, – pasakojo A. Palionienė.
Prieš Kalėdas šalia Gerumo sparnų stovės ir eglutė. Jai puošmenas kartu su bendruomene kurs Trečiojo amžiaus universiteto lankytojai.
„Siekiame šventinę idėją sieti su gerumu, tad ir eglė bus papuošta angelėliais“, – sakė A. Palionienė.
Teksto autorė: Zita Kielaitė
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