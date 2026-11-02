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TV3 naujienos > Receptai

Parodė geriausią tešlos receptą – galėsite panaudoti įvairiems pyragams: užsirašykite

2026-11-02 10:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-02 10:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos laidoje „Kotrynos burtai“ kulinarė Kotryna Starkienė parodė, kaip namie pasigaminti sluoksniuotą tešlą. Tai paprastas tešlos receptas, iš kurio vėliau galima gaminti įvairius desertus. Laidoje Kotryna iš sluoksniuotos tešlos kepė obuolių pyragėlius.

TV3 televizijos laidoje „Kotrynos burtai“ kulinarė Kotryna Starkienė parodė, kaip namie pasigaminti sluoksniuotą tešlą. Tai paprastas tešlos receptas, iš kurio vėliau galima gaminti įvairius desertus. Laidoje Kotryna iš sluoksniuotos tešlos kepė obuolių pyragėlius.

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„Tešlos receptą jau esu rodžiusi ne kartą, o tai tik patvirtina, koks jis universalus. Jį galima naudoti ir mėsos pyragui, ir vaisių pyragui, ir obuolių pyragėliams“, – pasakoja K. Starkienė.

Sluoksniuotai tešlai reikės:

  • 215 g miltų 
  • Pusės šaukštelio kepimo miltelių 
  • Šaukšto cukraus 
  • Žiupsnio durskos 
  • 200 g šalto sviesto 
  • 100 g grietinės 

Gaminimo eigą ir daugiau patarimų rasite kitame straipsnio puslapyje.

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