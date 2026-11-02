Parodė geriausią tešlos receptą – galėsite panaudoti įvairiems pyragams: užsirašykite

„Tešlos receptą jau esu rodžiusi ne kartą, o tai tik patvirtina, koks jis universalus. Jį galima naudoti ir mėsos pyragui, ir vaisių pyragui, ir obuolių pyragėliams“, – pasakoja K. Starkienė.
Sluoksniuotai tešlai reikės:
- 215 g miltų
- Pusės šaukštelio kepimo miltelių
- Šaukšto cukraus
- Žiupsnio durskos
- 200 g šalto sviesto
- 100 g grietinės
Gaminimo eigą ir daugiau patarimų rasite kitame straipsnio puslapyje.
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