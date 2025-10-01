Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Pamirškite knarkimą naktimis: padės 1 triukas

2025-10-01 18:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 18:10

Niekas netrikdo nakties ramybės labiau nei partnerio knarkimas – kai triukšmas neleidžia užmigti, ryte pabundate išsekę ir nepailsėję. Daugelis žmonių kenčia ne tik patys, bet ir trikdo savo miego rutiną partneriams ar šeimos nariams. Laimei, specialistai teigia, kad egzistuoja paprastas sprendimas, kuris gali padėti greitai sumažinti knarkimą.

Knarkimas (nuotr. 123rf.com)

Tam nereikia sudėtingų aparatų ar brangių priemonių – dažnai užtenka vos vieno daikto, rašoma news.com.au.

Ragina išbandyti 1 priemonę

„Pabandykite prie miego drabužių prisiūti teniso kamuoliuką“, – tai vienas iš paprastų gyvenimo būdo pokyčių, kurį galite padaryti, kad išvengtumėte knarkimo.

Nors skamba neįtikėtinai, iš tiesų viskas yra labai logiška. Dr. Sophie Bostock paaiškino, kad knarkimas dažniausiai pasireiškia, kai miegama gulint ant nugaros arba šioje pozoje knarkiama garsiau. 

Prisiuvus teniso kamuoliuką ar kažką panašaus į jį prie knarkiančiojo pižamos nugarinės dalies, jis negalės atsigulti ant nugaros, taigi, nustos knarkti ar bent knarks mažiau.

Ekspertė paaiškino, kad vis daugiau žmonių skundžiasi knarkimu, ši problema ypač paaštrėjo per karantiną – to priežastimi galėjo tapti ilgesnis laikas, praleistas sėdimoje padėtyje ir mažesnis fizinis aktyvumas. 

Tad ji patarė išbandyti gudrybę su teniso kamuoliuku – tai gali padėti išspręsti knarkimo problemą. Ir visi bus patenkinti.

„Knarkimas sustiprėja, kai gulima ant nugaros, nes taip gulint didesnė tikimybė, kad prasivers burna. 

Bet kokia priemonė, padedanti išlaikyti miegojimo pozą ant šono, o ne ant nugaros, gali padėti. Teniso kamuoliukas, įsiūtas į pižamos nugarą, padeda, nes pasidaro nepatogu gultis ant nugaros“, – sakė ji. 

Ne vieną nustebino toks pasiūlymas, kurį kai kurie laiko net ekstremaliu, tačiau jis puikiai veikia – jei jūs ar jūsų partneris knarkia, vertėtų įsigyti teniso kamuoliukų.

Kitas miego ekspertas Karlas Rollisonas sako, kad galima naudoti ką nors kito, ne teniso kamuoliuką, nes jis yra labai kietas. Jis paaiškino, kodėl reikėtų vengti miegojimo ant nugaros. 

„Kai miegame ant nugaros, liežuvis ir gomurys atsipalaiduoja, sukrenta link gerklės ir skleidžiamas vibruojantis garsas. 

Žandikaulis taip pat atsipalaiduoja, lūpos prasiveria ir burna tampa vieta, kur šis garsas sustiprinamas“, – paaiškino ekspertas.

