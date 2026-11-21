Filme tęsiama Grego Fakerio ir Pam Byrns meilės istorija, tačiau šį kartą į įvykių sūkurį įtraukė ir už būsimus uošvius nė kiek ne mažiau spalvingus Grego tėvus.
Neįprastas dviejų šeimų susidūrimas žiūrovams padovanojo daugybę įsimintinų komiškų scenų, o aktorių būrys tapo viena didžiausių filmo stiprybių.
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Benas Stilleris
Gero linkintį, tačiau nuolat į nemalonumus patenkantį Gregą suvaidinęs B. Stilleris sukūrė vieną labiausiai atpažįstamų komedijos personažų, rašo fandango.com.
Jis gimė 1965 m. lapkričio 30 d. Niujorke. Atrodė, kad jo gyvenimas šou versle buvo nulemtas iš anksto: abu jo tėvai, Jerry Stilleris ir Anne Meara, buvo žinomi aktoriai bei komikai.
Kaip ir vyresnioji sesuo Amy Stiller, Benas anksti pasuko į sceną. Jis vaidino teatro spektakliuose, pasirodė televizijoje dar vaikystėje ir paauglystėje, o vėliau metė studijas Kalifornijos universitete Los Andžele, siekdamas aktoriaus karjeros Niujorke.
Po vaidmens Brodvėjaus spektaklyje „The House of Blue Leaves“ (1986) jis atkreipė „Saturday Night Live“ kūrėjų dėmesį ir 1989 metais trumpai dirbo šioje laidoje scenaristu bei aktoriumi.
Vėliau B. Stilleris persikėlė į MTV, kur kūrė vaizdo projektus, galiausiai atvedusius prie humoro laidos „The Ben Stiller Show“ (1992–1993, 1995) sukūrimo.
Šis projektas tapo jo karjeros lūžiu ir atvėrė kelią debiutui kine kaip režisieriui filme „Tikrovė kandžiojaas“ (angl. „Reality Bites“, 1994), o vėliau ir „Prielipa“ (angl. „The Cable Guy“, 1996).
Vis dėlto dar didesnę šlovę jis pelnė kaip komedijų aktorius, suvaidinęs filmuose „Pakvaišę dėl Merės“ (angl. „There's Something About Mary“, 1998), „Paskutinis jaunikio išbandymas“ (2000) ir „Zoolanderis“ (2001).
Būtent kuriant „Zoolanderį“, kurį jis pats režisavo, B. Stilleris susipažino su Christine Taylor, kurią vedė 2000 metais.
Vėlesniais metais jis išliko viena ryškiausių komedijos žanro žvaigždžių, vaidindamas filmuose „Kvadratas“ (angl. „Dodgeball: A True Underdog Story“, 2004) ir „Griaustinis tropikuose“ (angl. „Tropic Thunder“, 2008).
Nors komedijos liko jo vizitine kortele, vėliau jis ėmėsi ir rimtesnių vaidmenų Noaho Baumbacho filmuose „Grynbergas“ (2010), „Kol dar jauni“ (angl. „While We're Young“, 2014) ir „Mejerovicų istorijos“ (2017).
2017 metais B. Stilleris ir Christine Taylor išsiskyrė. Tais pačiais metais jis režisavo pirmąjį savo dramatišką televizijos projektą – mini serialą „Pabėgimas Danemoroje“ (angl. „Escape at Dannemora“), pasakojantį tikrą istoriją apie 2015 metų pabėgimą iš Klintono pataisos įstaigos.
Vėliau daug dėmesio jis skyrė „Emmy“ apdovanojimus pelniusio serialo „Atskyrimas“ (angl. „Severance“) režisūrai.
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