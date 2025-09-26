Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pamatęs, kas vaikšto pakelėje, Mantvydas iškart apsisuko ir sustojo: „Kasdien tokio nepamatysi“

2025-09-26 10:50 / šaltinis: AlytusPlius
2025-09-26 10:50

Važiuodamas į darbą kelyje Alytus-Prienai vairuotojas sutiko neeilinį „pakeleivį“ – laukuose išdidžiai vaikščiojo stumbras.

Eismas (nuotr. Fotodiena.lt)

Važiuodamas į darbą kelyje Alytus-Prienai vairuotojas sutiko neeilinį „pakeleivį“ – laukuose išdidžiai vaikščiojo stumbras.

1

Pamatęs, koks gyvūna matomas visai čia pat, vyras apsisuko ir stabtelėjo užfiksuoti reginį.

„Kasdien tokio nepamatysi“

Kaip sakė vyriškis, stumbrą pastebėjo netoli Balbieriškio. Laisvėje tokį gyvūną pamatyti jam teko pirmą kartą. Nuo kelio stumbras buvo nutolęs apie 25 metrus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vaizdas išties didingas, kasdien tokio nepamatysi. Kitoje kelio pusėje ganėsi karvės, tad šios irgi labai susidomėjusios į jį žiūrėjo“, – sakė stumbrą užfiksavęs vairuotojas.

Mantvydo atsiųstas VIDEO:

