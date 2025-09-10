Džiugi žinia: Lietuvoje gimė dar viena stumbriukė

Tokios žinios svarbios ne tik gamtos mylėtojams, bet ir biologinei įvairovei išsaugoti.
Stėgalių stumbryne gimė stumbriukė
Parko specialistai pabrėžia, kad šis įvykis prisideda prie stumbrų populiacijos atkūrimo Lietuvoje. Kartu tai priminimas, kad gamtos apsauga ir atsakinga priežiūra duoda gražius rezultatus.
„STUMBRŲ PAGAUSĖJIMAS STĖGALIŲ STUMBRYNE DZŪKIJOS NACIONALINIAME PARKE.
Rugpjūčio 30 dieną Stėgalių stumbryne Dzūkijos nacionaliniame parke gimė stumbriukė.
Šiuo metu Stėgalių stumbryne yra 10 stumbrių patelių, kurios atvežtos iš Kauno apylinkių. Vėliau visos patelės su čia gimusiais jaunikliais bus išleistos į laisvę.
Patinas stumbras atvežtas iš Vokietijos. Siekiama, kad būtų išvengta kraujomaišos, kuri paplitusi Lietuvos stumbrų populiacijoje ir todėl stumbrų sveikatos būklė dažnai nėra gera.
Stumbrų registracijos knygose įrašomi tik stumbrynuose gimusių stumbrų patinėlių vardai, kurie prasideda regiono pavadinimo pirmosiomis raidėmis (čia yra Dzūkija). Visgi galima pavadinti ir pateles.
Dzūkijos nacionalinio parko Stėgalių stumbryne jau gimė stumbriukai Dzūkas, Dzikas, Dzvynys, Dzvynė, Dzūkė“, – rašoma įraše.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!