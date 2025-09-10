Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Džiugi žinia: Lietuvoje gimė dar viena stumbriukė

2025-09-10 11:04 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-10 11:04

Dzūkijos nacionalinis parkas savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo džiugiomis naujienomis apie stumbrų populiacijos pagausėjimą – gimė stumbriukė. Įraše parko atstovai pranešė apie naują gyvenimo pradžią, papildančią šio saugomo gyvūno bendruomenę Stėgalių stumbryne.

Gimusi stumbriukė (Nuotr. Nacionalinis Dzūkijos parkas)

Dzūkijos nacionalinis parkas savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo džiugiomis naujienomis apie stumbrų populiacijos pagausėjimą – gimė stumbriukė. Įraše parko atstovai pranešė apie naują gyvenimo pradžią, papildančią šio saugomo gyvūno bendruomenę Stėgalių stumbryne.

REKLAMA
3

Tokios žinios svarbios ne tik gamtos mylėtojams, bet ir biologinei įvairovei išsaugoti.

Stėgalių stumbryne gimė stumbriukė

Parko specialistai pabrėžia, kad šis įvykis prisideda prie stumbrų populiacijos atkūrimo Lietuvoje. Kartu tai priminimas, kad gamtos apsauga ir atsakinga priežiūra duoda gražius rezultatus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„STUMBRŲ PAGAUSĖJIMAS STĖGALIŲ STUMBRYNE DZŪKIJOS NACIONALINIAME PARKE.

Rugpjūčio 30 dieną Stėgalių stumbryne Dzūkijos nacionaliniame parke gimė stumbriukė.

Šiuo metu Stėgalių stumbryne yra 10 stumbrių patelių, kurios atvežtos iš Kauno apylinkių. Vėliau visos patelės su čia gimusiais jaunikliais bus išleistos į laisvę.

REKLAMA
REKLAMA

Patinas stumbras atvežtas iš Vokietijos. Siekiama, kad būtų išvengta kraujomaišos, kuri paplitusi Lietuvos stumbrų populiacijoje ir todėl stumbrų sveikatos būklė dažnai nėra gera.

REKLAMA

Stumbrų registracijos knygose įrašomi tik stumbrynuose gimusių stumbrų patinėlių vardai, kurie prasideda regiono pavadinimo pirmosiomis raidėmis (čia yra Dzūkija). Visgi galima pavadinti ir pateles.

Dzūkijos nacionalinio parko Stėgalių stumbryne jau gimė stumbriukai Dzūkas, Dzikas, Dzvynys, Dzvynė, Dzūkė“, – rašoma įraše.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų