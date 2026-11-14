Pamatę lietuvės Nelės tortus kiti netiki, kad jie tikri: „Visi iš manęs juokdavosi...“

Iš pradžių kepimas buvo tik laisvalaikio užsiėmimas, o šiandien kiekvienas neįprastas užsakymas tampa atskiru projektu.
Viskas prasidėjo nuo noro nustebinti sūnų
Nelė pasakoja, kad konditerija niekada nebuvo jos pagrindinė veikla ar seniai puoselėta svajonė. Pirmąjį ypatingesnį tortą ji nusprendė pagaminti jauniausiam sūnui, kai šiam buvo penkeri metai. Norėjosi ne tik iškepti skanėstą, bet ir jį išskirtinai papuošti, nulipdyti figūrėles.
Vėliau atsirado ir daugiau progų eksperimentuoti. Per Heloviną lankantis pas draugus gimė vieni pirmųjų trimačių tortų, o kitoms šventėms moteris pradėjo kurti vis įvairesnius teminius kepinius. Pavyzdžiui, draugei odontologei ji pagamino danties formos tortą.
„Visi iš manęs juokdavosi, kad iškart pradedu nuo tokių, nes su kulinarija išvis nieko bendro neturėjau“, – prisimena ji.
Nors šiandien gali atrodyti, kad tokie kūriniai reikalauja specialaus pasirengimo, moteris jokių konditerijos kursų nelankė. Mokytis padėjo internetas, seminarai ir, žinoma, praktika. Pirmuosius metus tortai buvo skirti šeimos šventėms ir draugams, o mintis iš pomėgio sukurti verslą atsirado gerokai vėliau.
Pirmąjį tortą ji iškepė maždaug 2010 metais, tačiau įmonę įregistravo tik apie 2016-uosius. Tam paskatino vyras, o vaikams paaugus atsirado ir daugiau laiko užsiimti mėgstama veikla.
3D tortų gamyba prasideda ne nuo kepimo, o nuo konstrukcijos
Netradicinių tortų gamyba gerokai skiriasi nuo įprasto kepimo. Čia svarbu ne tik skonis ar dekoracijos – pirmiausia reikia apgalvoti, kaip būsimas kūrinys atrodys, iš kokių dalių bus sudarytas ir kaip pavyks išlaikyti jo formą.
Pašnekovė pasakoja, kad prieš pradėdama darbus viską planuoja, dėlioja ant kartono ir ieško tinkamiausių sprendimų. Standartiniai tortų padėklai ne visada tinka, todėl kartais tenka patiems konstruoti pagrindą.
Vienas tokių pavyzdžių – maždaug penkių kilogramų burbulo formos tortas su linksmu veiduku. Jo apatinė dalis buvo pagaminta iš putplasčio, o tikroji torto masė įkomponuota viršuje. Kad toks kūrinys būtų stabilus, prireikė papildomų konstrukcinių sprendimų.
„Vyras padeda surasti vamzdelį, jį pritvirtinti ir prisukti prie padėklo, kad tortas nesvyruotų. Sakau, kartais labai padėdavo ir parduotuvė „Senukai“, – šypsosi pašnekovė.
Tokiems projektams naudojamos ne vien konditerinės priemonės. Kartais reikia ieškoti tinkamų konstrukcinių detalių, pritaikyti jas konkrečiam sumanymui ir pasirūpinti, kad visos dalys būtų saugiai atskirtos nuo maisto.
Vieno torto gamyba gali užtrukti net penkias dienas
Nors iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad tortą tereikia iškepti, papuošti ir patiekti, sudėtingesniems 3D kūriniams reikia gerokai daugiau laiko.
Pavyzdžiui, gaminant automobilio ar lėktuvo formos tortą su sparnais, procesas gali užtrukti keturias ar penkias dienas. Tiek laiko reikia ne tik pačiam kepiniui, bet ir atskiroms detalėms paruošti, joms išdžiovinti bei sutvirtinti. Be to, kiekvienam projektui reikia rasti tinkamas medžiagas ir apgalvoti, kaip jas pritaikyti.
Nelė pabrėžia, kad tai nereiškia, jog visas dienas tenka dirbti be pertraukos. Vis dėlto tokio torto neįmanoma pagaminti per kelias valandas, kaip kartais pavyksta ruošiant paprastesnį kepinį.
Svarbu ir tai, kad ne viskas, kas naudojama kuriant trimatę formą, yra valgoma. Konstrukcijos detalės atskiriamos nuo maisto, stengiantis jas apvynioti maistine plėvele, kad nesiliestų su tortu.
Pašnekovė prisimena, kad pradėjusi kepti maždaug prieš dešimtmetį susidurdavo ir su priemonių trūkumu. Specializuotų parduotuvių tuomet buvo nedaug, todėl reikalingų įrankių tekdavo ieškoti internete arba siųstis iš užsienio. Šiandien tokių priemonių įsigyti gerokai paprasčiau.
Nestandartinių tortų kaina skaičiuojama ne pagal kilogramus
Dar vienas klausimas, su kuriuo susiduria neįprastų tortų kūrėjai, – kaip įvertinti tokio darbo kainą. Įprastų kepinių atveju dažnai atsižvelgiama į svorį, tačiau 3D tortams toks skaičiavimo būdas ne visada tinka.
Nedidelis, bet itin sudėtingos formos tortas gali pareikalauti kur kas daugiau darbo nei sunkesnis, paprastesnis kepinys. Todėl svarbiausias kriterijus tampa ne kilogramai, o konkretaus projekto sudėtingumas ir jam skirtas laikas.
„Realiai nuo to, kiek laiko sugaišti. Paprastą tortą galima padaryti per kelias valandas, o sudėtingesniems reikia ieškoti medžiagų ir ilgiau dirbti prie projekto“, – aiškina konditerė.
Jos teigimu, ypač sudėtinga įvertinti tokius užsakymus kaip automobilio formos tortas. Net jei jis sveria vos tris kilogramus, jo gamyba gali pareikalauti daugybės papildomų darbų.
Klientai vis dažniau atsineša dirbtinio intelekto sukurtas idėjas
Kuriant nestandartinius tortus, svarbi ne tik pačios konditerės fantazija, bet ir klientų norai. Vieni atvyksta jau turėdami labai aiškią viziją, kiti leidžia kūrėjai pačiai nuspręsti, kaip atrodys galutinis rezultatas.
Pašnekovė pastebi ir naują tendenciją – klientai vis dažniau atsiunčia dirbtinio intelekto sugeneruotus tortų pavyzdžius. Vis dėlto gražiai atrodantis vaizdas ekrane dar nereiškia, kad tokį sumanymą įmanoma įgyvendinti tikrovėje.
„Kartais pasižiūri ir supranti, kad techniškai to įgyvendinti neįmanoma“, – apie dirbtinio intelekto sukurtas idėjas pasakoja ji.
Tačiau pasitaiko ir itin konkrečių, asmenine istorija paremtų užsakymų. Vienas vyras dukrai užsakė sudaužyto automobilio formos tortą, kurio viršuje turėjo būti mergaitės figūrėlė. Toks sumanymas buvo susijęs su realiu įvykiu – dukra buvo sudaužiusi automobilį.
Būtent tokie užsakymai leidžia suprasti, kad tortas kartais tampa ne tik šventės desertu, bet ir asmenine istorija, kurią galima perteikti kūrybiškai.
Vienas įsimintiniausių kūrinių – trijų aukštų tortas su lėktuvo sparnais
Per visus kūrybos metus moteriai teko įgyvendinti ne vieną sudėtingą projektą. Tarp labiausiai įsiminusių – trijų aukštų tortas su lėktuvėlio sparnais ir daugybe animacinio filmo „Žaislų planeta“ personažų figūrėlių.
Tačiau atmintyje išliko ir vienas pirmųjų 3D tortų – geltonas rutulys su ragučiais bei šypsenėle. Nors šiandien tokia forma gali atrodyti nesudėtinga, tuomet didžiausiu iššūkiu tapo techninis klausimas: kaip sukurti apvalų tortą, kad jis išlaikytų savo formą ir nesubyrėtų.
Būtent nuo tokių eksperimentų ir prasidėjo kelias, kuriame kiekvienas naujas užsakymas tampa dar vienu kūrybiniu iššūkiu.
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