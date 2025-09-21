Pamatę, kas guli pajūryje, ėmė klykti: tai išvysti nelinkėtų niekam

36-erių metų vyras buvo kilęs iš Bernlyje, tačiau iki mirties gyveno Sautporte. Po dingimo jo mama pasidalijo prašymu, kuriame maldavo sūnų grįžti namo:
„Mes tiesiog norime, kad tu grįžtum namo, TJay, ir žinotume, kad esi saugus. Mes labai tavęs pasiilgome. Jei skaitai, prašome, grįžk namo. Jei pamatysite jį, prašome pranešti policijai, kad jie galėtų įsitikinti, jog jis yra sveikas.“
Šeima patvirtino, kad paplūdimyje rastas jo kūnas
Mersisaido policija patvirtino, kad kūnas buvo rastas Sautporto paplūdimyje, o teismo medicinos ekspertizė identifikavo jį kaip TJay Watersą. Policija pažymėjo: „Jo šeima buvo informuota ir šiuo metu jai teikiama pagalba.“
Draugai ir artimieji aktyviai ieškojo TJay, ragino jį saugiai grįžti namo, kūrė plakatus ir sukūrė „Facebook“ grupę „Padėkite surasti TJay“, rašoma mirror.co.uk.
Po policijos pranešimo apie jo mirtį socialiniuose tinkluose pasipylė žinutės. Vienas draugas rašė:
„Tai visai ne tokia žinia, kurios tikėjausi. Ilsėkis ramybėje, TJay Waters. Mūsų bendrus prisiminimus branginsiu visą likusį gyvenimą, broli. Nors paieškų rezultatas labai liūdnas, dabar tu pagaliau rasi ramybę.“
Artimieji ir draugai surengė jaudinantį susitikimą RSPB Marshide, Soutporto paplūdimyje. Jie pagerbė TJay padėdami gėlių, nuotraukų ir „Liverpool FC“ šaliką atminimui.
Draugas, padėjęs organizuoti pagerbimą ir balionų paleidimą, „ECHO“ sakė: „Puikus atsisveikinimas su TJay, ačiū visiems, kurie vakar atėjo. Tai buvo labai jaudinanti diena mums visiems. Jis būtų didžiavęsis tuo, kad susirinko tiek daug žmonių. Ilsėkis ramybėje, TJay.“
Rastas dar vienas dingęs vyras
Anksčiau šį mėnesį buvo rastas kitas miręs vyras, kuris buvo dingęs prieš šešerius metus. Jordano Moray palaikai buvo rasti Brecon Beacon nacionaliniame parke netoli Llwyn On rezervuaro.
Jo šeima patvirtino, kad tai jis, atvykus atpažinti kūną. Pirmą kartą apie J. Moray dingimą pranešta 2019 m., po to, kai jis paskutinį kartą buvo matytas savo namuose Rhondda Cynon Taf.
Per tuos šešerius metus J. Moray šeima išleido daugybę žinučių tikėdamiesi, kad kas nors pateiks informaciją apie jo buvimo vietą.
