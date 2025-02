Pamačiusi pareigūno pažymėjimo nuotrauką lietuvė nustėro: įspėja visus

Apie tokį sukčiavimo būdą socialiniuose tinkluoes pranešė Ignalinos policijos bendruomenės pareigūnai.

Įspėja visus dėl siaučiančių sukčių

Kaip rašoma įraše, apie sukčiavimo atvejį pranešusi moteris pasakojo sulaukusi skambučio iš moters, kalbančios rusiškai.

Po kelių dienų ji sulaukė dar vieno skambučio, šįkart jau vyro, prisistačiusio vyriausiuoju tyrėju. Jis pranešė, neva iš moters sąskaitos bandyta išgryninti 10 tūkst. eurų.

Neva siekiant padidinti patikimumą, sukčius moteriai atsiuntė „pareigūno pažymėjimą“, taip pat neva nusikaltimą bandžiusios įvykdyti moters duomenis.

REKLAMA

REKLAMA

Ir su sukčiais susidūrusi ignalinietė, ir policijos bendruomenės pareigūnai įspėja neužkibti ant sukčių kabliuko.

„Sukčiavimas Ignalinos rajone – būkite budrūs!

Ignalinos rajono gyventoja gavo įtartiną skambutį iš moters, kalbančios rusiškai, kuri bandė apgauti.

REKLAMA

Po kelių dienų vėl paskambino sukčius – tik šįkart prisistatė „vyriausiuoju tyrėju“ Vaidu Sunkevičiumi ir pranešė, kad kažkokia Kristina Mikhailova bandė išgryninti 10 000 eurų iš jos banko sąskaitos.

Sukčius klausinėjo apie apsilankymą banke ir, kad įtikintų, atsiuntė „savo pažymėjimo“ ir „įtariamosios“ nuotraukas į moters el. paštą. Prašė nurodyti banko sąskaitos likučius, tačiau moteriai įtarus apgaulę, jis staiga nutraukė pokalbį.

REKLAMA

REKLAMA

Gyventoja pasakojo, kad tariamas pareigūnas kalbėjo labai greitai, vardijo įvairius straipsnius, o fone buvo girdimas triukšmas.

Be to, jis pateikė juokingą sąlygą – jei „problema bus išspręsta“, policija kompensuos žalą, kitaip ji taps nukentėjusiąja be galimybės susigrąžinti pinigus.

Sukčius skambino iš šio telefono numerio: +370 686 82805. Jei gavote skambutį iš šio numerio, būkite itin atsargūs!

Policija dėkoja gyventojai už paviešintą informaciją!

Atminkite: sukčiai gali naudoti įvairias apgavystes, todėl būkite atsargūs ir visada tikrinkite informaciją! Jei kyla įtarimų – praneškite policijai!“ – primena Ignalinos policijos bendruomenės pareigūnai.