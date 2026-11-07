Pamačius, kur vilniečių pora surengė vestuvių fotosesiją, liko be žado: „Šiais laikais...“

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su jaunaisiais, jie sutiko pasidalinti savo pažinties istorija ir atskleisti, kodėl fotosesiją buvo pasirinkta atlikti troleibuse.
Gabrielė ir Nikita kiekvienam skaitytojui leido bent mintimis pasisvečiuoti jų šventėje, o pasidomėjus, ar norėtų šią dieną ir fotosesiją pakartoti, atsakė vienbalsiai – tikrai taip.
Nikita savo būsimą žmoną pirmą sykį išvydo autobuse
Gabrielės ir Nikitos istorija prasidėjo 2016 metais, o jų pažintis – be galo poetiška ir romantiška. Pirmą kartą autobuse būsimąją mylimąją išvydęs Nikita suprato, kad norėtų su ja susipažinti.
Gabrielė dalijosi, kad tą dieną važiavo namo su savo geriausiais draugais, o Nikita važiavo pas draugą. Pirmiausia jų žvilgsniai susitiko autobusų stotyje, tačiau akių kontaktas nenutrūko ir persikėlė į autobusą.
„Jis labai intensyviai į mane žiūrėjo, todėl net klausinėjau draugų, ar nesu kuo nors išsitepusi, ar man kažkas negerai“, – juokėsi Gabrielė.
Nikita neslėpė, kad nuo pirmųjų akimirkų būsimoji žmona jam pasirodė labai simpatiška, o jis toks žmogus – jeigu kažko nori, kažkas jam patinka, vyras visada stengiasi to ir siekti.
Sėdėdamas autobuse Nikita laukė savo progos prie merginos prieiti, tačiau tai padaryti buvo sunku – tuo metu ji buvo su trimis draugais, o galiausiai, kai jau buvo pasiryžęs ją užkalbinti, Gabrielė išlipo jai reikiamoje stotelėje.
Gabrielės suradimui pasitelkė visas įmanomas priemones
Toks nusivylimas Nikitos netenkino ir jis nusprendė nepasiduoti. Kaip pasakojo vyras, teko į pagalbą pasitelkti visas įmanomas priemones, kad ją surastų.
Pašnekovas dalijosi, kad naudojosi socialiniais tinklais, savo pažįstamais žmonėmis, nes vieną iš vaikinų, su kuriais Gabrielė važiavo, Nikita buvo matęs anksčiau.
„Būtent per jį ir pavyko užmegzti kontaktą. Tada pakviečiau ją nueiti į pasimatymą“, – šyptelėjo jis.
Kaip pasakojo Nikita, jiedu su Gabriele draugavo gana ilgai – septynerius metus iki pasipiršimo. Piršlybos įvyko 2023-aisiais.
Vis tik tuoktis jiedu neskubėjo – buvo nuspręsta palaukti iki apvalios jų dešimties metų nuo pažinties sukakties.
Klasika spindinčios vestuvės
Pasiteiravus Gabrielės, kokią jiedu turėjo vestuvių viziją, pašnekovė nurodė, kad svarbiausia buvo palaikyti klasikinį stilių. Anot jos, jokių ekstravagantiškų sprendimų ar perteklinės prabangos nebuvo.
Jiedu abu nusprendė pasirinkti aprangos kodą vestuvėms – svečiai vilkėjo juodai. Taip pat pora turėjo profesionalią organizatorių ir vedėjų komandą.
„Mums labai pasisekė su visa komanda. Šventę planavo Svetlana Palivonienė, o vestuves vedė Dainius Palivonas, kurie sukūrė nuostabią atmosferą“, – džiaugėsi ji.
Nikita pridėjo, kad savo vestuvių planuotojus sutiko visiškai atsitiktinai. Nors iš pradžių jie buvo pranešę, kad jų vestuvių organizuoti negalės, tačiau vienas lemtingas atsitiktinumas lėmė požiūrio pasikeitimą.
„Kadangi užsiimu automobilių prekyba, vieną dieną jie atvyko pas mane dėl automobilio. Pasinaudojau proga ir priminiau apie vestuves. Tada jie persigalvojo ir sutiko prisijungti prie mūsų šventės“, – pasakojo jis.
Vestuvių dieną turėjo humanistinę ceremoniją
Pasidomėjus pašnekovės Gabrielės, kaip ji išsirinko vestuvinę suknelę, ji džiaugėsi, kad paieškos ilgai neužtruko. Pasak jos, pakako apsilankyti viename salone, pasimatuoti suknelę ir suprasti, kad ji tinka ir patinka.
„Mes apskritai esame žmonės, kurie sprendimus priima labai greitai. Nesvarstome savaitėmis. Jei reikia kažką nuspręsti, dažniausiai užtenka kelių minučių.
Taip perkame namus, automobilius ir priimame kitus svarbius sprendimus gyvenime“, – apie jų poros ypatumus kalbėjo Nikita.
Gabrielė taip pat papasakojo apie jų vestuvių dieną. Anot jos, visa diena prabėgo itin greitai.
„Dieną pradėjome namuose. Atvažiavo tėvai, kartu pasifotografavome, jie mus išlydėjo. Po to keturiese su liudininkais vykome į Santuokų rūmus, kur susirašėme.
Vėliau vyko fotosesija studijoje, tada važiavome fotografuotis į autobusų parką, o galiausiai vykome į vilą „Meilės laivas“, kur surengėme humanistinę ceremoniją“, – sakė ji.
Vestuvių fotosesija susijusi su pažinties istorija
Nikita neslėpė, kad jiems per savo vestuves norėjosi kažko išskirtinio ir kartu labai asmeniško, dėl to kilo mintis grįžti prie to, kur prasidėjo jų istorija.
„Šiais laikais dauguma pažinčių užsimezga socialiniuose tinkluose ar pažinčių programėlėse, o mūsų susitikimas troleibuse buvo visai kitoks.
Aplink save dažnai matome poras, kurios susitinka ir išsiskiria, o mes pagalvojome, kad tas tikras, gyvas susitikimas viešajame transporte galbūt ir prisidėjo prie to, kad jau dešimt metų esame kartu, todėl norėjome tai prisiminti ir įamžinti“, – pasakojo jis.
Gabrielė pridėjo, kad visa šventė buvo orientuota į bendrą jų istoriją. Visai neseniai pora pasistatė namus, dėl to dalį fotosesijos darė ten.
„Norėjome, kad visa diena pasakotų mūsų istoriją ir būtų apie mus“, – pabrėžė ji.
Pasidomėjus, ar jauniesiems teko keisti drabužius dėl fotosesijų, jiedu atsakė, kad ne.
„Tiesa, Gabrielė su vestuvine suknele net įlipo į tepalo dėmę troleibuse. Tas tepalas paskui ją lydėjo visą dieną“, – juokėsi Nikita.
Sulaukė didelio susidomėjimo
Buvo įdomu pasmalsauti, kaip šią idėją priėmė Vilniaus viešasis transportas. Anot jaunųjų, tokią mintį jie pasitiko labai šiltai.
„Mes papasakojome savo istoriją, pažadėjome pasidalinti nuotraukomis, todėl visi labai džiaugėsi galėdami prisidėti prie šios idėjos“, – pasakojo Gabrielė.
O dėmesio po fotosesijos jauniesiems taip pat netrūko. Nuotrauka iš jos pasidalijus internete daugelis ėmė juos atpažinti.
„Net darbe kolegos ir vadovai sakė matę nuotraukas. Seniau pažinoti žmonės taip pat kreipė dėmesį ir atpažino istoriją“, – šyptelėjo Gabrielė.
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