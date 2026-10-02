Pamačius Dirksčio naujausią dovaną mamai su sese žodžių į vatą nevyniojo: „Ruošiasi...“

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į rinkodaros ir socialinių tinklų specialistę Moniką Sesickaitę-Rachinštein, geriau žinomą kaip Monika Ra, kuri įvertino pastaruosius D. Dirksčio veiksmus ir jo viešą komunikaciją.
„Karjeros pabaiga“ – dar vienas dėmesio kabliukas?
Monikos Ra teigimu, į D. Dirksčio sprendimą reikėtų pažvelgti ne tik kaip į sportininko pasirinkimą, bet ir iš marketinginės pusės. Pasak jos, kovotojas jau seniai savo vertę kuria ne vien sportiniais rezultatais, bet ir gebėjimu pritraukti visuomenės dėmesį provokacijomis, konfliktais.
„Jis pats yra sakęs, kad ši pramoginė pusė jam padeda gauti geresnius kontraktus“, – teigia specialistė.
Anot Monikos Ra, vos paskelbus apie karjeros pabaigą, D. Dirksčio pavardė ir vėl atsidūrė dėmesio centre.
„UTMA primena apie galiojantį kontraktą, žiniasklaida rašo, žmonės diskutuoja. Marketingine prasme – užduotis atlikta puikiai ir tai sukuria labai stiprią intrigą: ar tikrai viskas baigta ir kas bus toliau?“, – sako ji.
Pašnekovė svarsto, kad šis pareiškimas gali būti ne tik galutinis sprendimas, bet ir gerai veikiantis viešumo kabliukas.
„Tas garsias frazes „viskas, paskutinis kartas“, „daugiau nebebus“, „karjera baigta“ mes pramogų ir sporto pasaulyje girdėjome jau n kartų. Ir kažkaip paskutinis kartas turi nuostabų talentą nebūti paskutinis“ – savo įžvalgomis dalijasi Monika Ra.
Automobiliai mamai ir sesei – įdomus signalas
Vis dėlto D. Dirksčio sprendimą mamai ir sesei padovanoti po automobilį M. Ra vertina kiek kitaip. Jos teigimu, šis gestas savaime nieko neįrodo, tačiau gali būti vertinamas kaip įdomus signalas apie tai, kas vyksta už viešo kovotojo įvaizdžio.
„Ne todėl, kad pats pirkinys kažką įrodo – neįrodo. Bet žmogus, kuris iš tiesų ruošiasi finansiniam neapibrėžtumui ir pajamų kritimui, paprastai nepradeda nuo naujų didelių pirkinių“, – sako specialistė.
Pasak jos, todėl iš šalies D. Dirksčio elgesys neatrodo visiškai įprastas žmogui, kuris ką tik nusprendė uždaryti svarbų savo pajamų ir viešumo etapą.
„Mano versija labai paprasta: palaukime. Nenustebčiau, jei „karjeros pabaiga“ dar turės antrą sezoną“ – komentuoja ji.
Paskelbė baigiantis kovotojo karjerą
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad rugsėjo 30 d., kovotojas D. Dirkstys paskelbė žinią, kad baigia karjerą.
„Baigiu profesionalaus kovotojo karjerą.
Kova su Sergejumi Maslobojevu buvo mano paskutinė.
Sunku tai pasakyti, kai tiek metų gyvenimas sukosi aplink vieną tikslą.Savo paskutinę kovą įsivaizdavau kitaip. Tačiau vėl gydytis, ruoštis ir abejoti, ar ranka atlaikys, išvargina fiziškai ir emociškai. Šiandien renkuosi sveikatą ir ateitį už ringo ribų.
Žinau, kad po paskutinės kovos liko nusivylimo. Pats jį jaučiu. Vis dėlto didžiuojuosi nueitu keliu. Tapau čempionu. Buvau dalis to, kas Lietuvos koviniame sporte užaugo iki pilnos „Žalgirio“ arenos. Man tai visada daug reikš.
Ačiū treneriams ir komandai už darbą, kurio daugelis nematė. Artimiesiems – už kantrybę ir palaikymą. Rėmėjams – už pasitikėjimą. Ir kiekvienam iš jūsų – už palaikymą bei gerą žodį. Jūs buvote svarbi šio kelio dalis.
Ačiū Dievui už stiprybę ir žmones, kuriuos šiame kelyje sutikau. Ringui atidaviau daug savęs. Iš jo išsinešu tai, kas liks visam gyvenimui.
Ačiū, kad buvote kartu“, – rašė jis.
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į kovotoją dėl komentaro. Gavę jį, straipsnį papildysime.
Prabilo apie traumą
Primename, kad anksčiau D. Dirkstys patvirtino, jog kovoje jam atsinaujino anksčiau operuoto kairės rankos delnakaulio lūžis.
„Ne taip įsivaizdavau šios kovos pabaigą. Prieš kovą kalbėjau drąsiai, nes tikėjau savimi. Į ringą ėjau laimėti. Kovoje pakartotinai lūžo anksčiau operuotas kairės plaštakos delnakaulis. Tai patvirtinta kompiuterinės tomografijos tyrimu ir gydytojo išvadoje“, – rašė kovotojas.
Gauti tyrimų rezultatai privertė priimti sunkų, bet, pasak paties kovotojo, būtiną sprendimą:
„Liko dar du raundai su tokio lygio kovotoju kaip Sergejus. Turėjau įvertinti, ką galiu padaryti su traumuota ranka ir kuo rizikuoju tęsdamas. Tą akimirką teko atidėti savo ego į šalį ir pasirinkti sveikatą. Už šį sprendimą atsakau pats. Žinau, kad daugelis tikėjotės kitokios kovos. Aš taip pat. Tačiau su šios traumos pasekmėmis turėsiu gyventi ir tada, kai visi komentarai nutils.“
Nepaisant nusivylimo, D. Dirkstys išreiškė pagarbą varžovui S. Maslobojevui ir pasidžiaugė tuo, ką pavyko pasiekti kovinio sporto bendruomenei – surinkti daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų arena.
„Pagarba Sergejui už kovą. Mane galite vertinti skirtingai, bet didžiuojuosi savo indėliu į Lietuvos kovinį sportą. Didžiuojuosi, kad buvau dalis to, kas mus visus atvedė iki pilnos „Žalgirio“ arenos“, – teigė D. Dirkstys.
Žinutės pabaigoje jis padėkojo savo artimiesiems, treneriams bei gerbėjams ir užsiminė, kad apie tolesnę karjerą galvos tik pasveikęs:
„Ačiū treneriams, komandai, artimiesiems ir visiems, kurie esate šalia. Jūsų palaikymas po tokio vakaro man reiškia labai daug. Dabar svarbiausia – pasirūpinti sveikata. Sprendimus dėl ateities priimsiu vėliau.“
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