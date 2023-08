Palygino butų kainas Lietuvoje ir Londone: kiti galvoja neteisingai

Per metus pakilusios nekilnojamojo turto ar būsto nuomos kainos privertė lietuvius susigriebti už galvų. Štai Lietuvos sostinės centre dviejų kambarių būsto be 600-700 eurų per mėnesį, galima sakyti, net ir neįmanoma išsinuomoti. Kai kurie žmonės lygindami kainas teigia, kad tokios nekilnojamojo turto kainos atitinka, tikriausiai, net ir situaciją Londone.