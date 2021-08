Palaistykite orchidėjas šiuo mišiniu: apdovanos gausybe žiedų

Kiek jų naudoti priklauso nuo to, kokią orchidėjų rūšį turite.

Orchidėjos, kurios žydi rudenį

Kai kurios orchidėjos žydi tik kartą per metus ir išskirtinai rudenį. Kai šios orchidėjos nežydi, patręškite jas kartą per mėnesį. Kai prasideda žydėjimo sezonas, tręškite kartą per dvi savaites. Orchidėjoms nežydint skirkite joms trečdalį to trąšų kiekį, kokį naudojate joms žydint.

Taip pat svarbu tręšiant augalus laikytis griežtos laistymo rutinos, užtikrinant, kad substratas visą laiką yra drėgnas. Laistome kartą per savaitę žydėjimo metu, o kartą per dvi savaites laistome, kai jos nežydi, rašoma „Do it yourself“.

Orchidėjos, kurios žydi kelis kartus per metus

Kai kurios orchidėjos gali pražįsti ir tris ar keturis kartus per metus – pavasarį, vasarą ir rudenį. Kai orchidėjos nesukrovusios žiedų tręškite jas taip pat, kaip ir tas, kurios žydi išskirtinai rudenį. Tačiau prasidėjus žydėjimui laistykite jas kasdien ir tręškite bent kartą per dvi savaites. Kai orchidėjos nužydi, laistykite jas tik tada, kai substratas pasidaro nebetoks drėgnas kaip įprastai.

Kokias trąšas rinktis?

Kai kurių trąšų rezultatai pasirodo beveik iškart, o kitų tenka palaukti. Parduotuvėje galima įsigyti daugybę specialiai orchidėjoms skirtų trąšų.

Jeigu norite naudoti kuo mažiau dirbtinių trąšų, kad jos nepakenktų jūsų auginamoms orchidėjoms, pabandykite pasidaryti savo trąšas iš natūraliai perdirbtų ir organiškų produktų.

Pavyzdžiui, galite sumaišyti cukrinių runkelių melasą (tirštą sirupą) su vandeniu ir juo kas savaitę laistyti orchidėjas. Šis mišinys jas aprūpins reikalingu natūraliu cukrumi ir kaliu. Bananų ekstraktas arba žievelė taip pat gali padėti orchidėjoms, bet naudojant juos gali kilti pelėsių atsiradimo grėsmė.

Orchidėjoms taip pat labai patinka kalcis, kurio joms niekada nebus per daug. Smulkinti kiaušinių lukštai ar vištienos kauliukai gerai įsimaišo į substratą ir nėra tikimybės, kad jie nudegins orchidėjų šaknis.

Kai naudojate natūralias trąšas, galimybės, kad panaudosite per daug. Tačiau nepamirškite, kad pirktinių trąšų instrukcijų laikykitės itin griežtai.