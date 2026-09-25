Pagal Mėnulio kalendorių dabar reikia atlikti šiuos sodo darbus: nepamirškite

Ketvirtadienio rytą Mėnulis iš nederlingo Vandenio ženklo pereina į Žuvis, todėl situacija iš esmės keičiasi. Žuvys – „drėgnas“ ir derlingas ženklas, siejamas su augalų lapija.
Todėl šis laikotarpis laikomas ypač tinkamu lapinėms daržovėms ir žalumynams. Tačiau sezonui jau artėjant į pabaigą, daugiausia dėmesio verta skirti daugiamečiams augalams.
Artimiausių dienų darbai
Kai kurios dienos tinkamos pakartotinai sėti itin ankstyvus žalumynus ir ridikėlius. Taip pat galima sėti šalčiui atsparius žalumynus kitam sezonui: rūgštynes, špinatus, mangoldus, krapus ir petražoles.
Tai tinkamas metas prieš kasant dirvą įterpti organinių trąšų. Galima persodinti daugiamečius augalus ir mulčiuoti lysves nukritusiais lapais. Žinoma, tik tuo atveju, jei lapai yra sveiki.
Sėkmingai galima dauginti augalus auginiais ir atlankomis. Tačiau medžių ir krūmų genėjimą geriau atidėti. Taip pat nerekomenduojama ruošti malkų – vargu ar jas pavyks gerai išdžiovinti, todėl jos gali greitai pradėti pūti. Nepalankus metas ir miško medienai, skirtai statyboms, ruošti.
Saikingiau reikėtų laistyti ir augalus. Jie drėgmę pasisavina prastai, nors jos jiems labai reikia. Cheminį sodo apdorojimą taip pat geriau atidėti kitoms dienoms.
Jeigu vasara buvo sausa, mėnesio pabaigoje, kai didžioji dalis lapų jau bus nukritusi ir atšilimo nebesitikima, verta gerai palaistyti medžių pomedžius. Geriausia tai daryti žarna, naudojant nedidelį vandens slėgį. Jei šiltas oras užsitęs, šį darbą geriau nukelti į spalį.
Nepamirškite ir vejos. Ją reikėtų išvalyti ir patręšti: nukritusius lapus pageidautina reguliariai surinkti, sausu oru veją palaistyti, o esant drėgnam orui pasirūpinti jos aeravimu. Jau metas ir patręšti – taip žolės šaknys sukaups maisto medžiagų atsargų, kurios padės gerai pradėti naują sezoną.
Galima drąsiai užsiimti konservavimu, virti uogienes, gaminti vyną ir spausti sultis. Tačiau derliaus, skirto ilgalaikiam laikymui, rinkti nereikėtų – jis ilgai neišsilaikys. Galima lengvai išravėti piktžoles ir sutvarkyti teritoriją.
Vis tik rugsėjo 26-ąją, per pilnatį, pagal Mėnulio kalendorių, nerekomenduojama imtis jokių sodo ir daržo darbų.
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