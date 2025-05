Štai kada ir kokias daržoves reikia sodinti pagal Mėnulį: nepražiopsokite

Pasak jos, Mėnulio fazės daro realią įtaką augalų šaknų ir antžeminių dalių vystymuisi, tad sodininkai gali pasinaudoti šiuo žinojimu, kad pasiektų geresnių rezultatų.

Jaunatis – laikas įsišaknijimui

V. Budraitytė pabrėžia, kad viskas gamtoje yra individualu – nuo akmens iki žmogaus.

„Bet koks kosmoso kūnas veikia mūsų sąmonę, energiją, nuotaikas. Tame tarpe ir augalus. Tai yra pastebėję žmonės tūkstančius metų, kad Mėnulio fazė veikia augalų augimo kokybę“, – teigia ji.

Kalbėdama apie Mėnulio fazes, kada reikėtų sodinti augalus, astrologė sako, kad jaunatis – tai metas, kai augalai ypač jautrūs, tačiau tuo pat metu tai ir itin palankus metas sodinti tuos augalus, kuriems svarbus įsišaknijimas.

Nors kai kurie teigia, kad per jaunatį geriau nieko nesodinti, ji su tuo nesutinka.

„Pirmas dvi jaunaties dienas negalima sėti. Pirma diena jaunaties trunka kelias valandas ir tas metas nėra geras. Ir parą po. Vėliau galime sėti, ypatingai kur norite augalus išpikavimui, nes reikia, kad kuo greičiau įsišaknytų“, – sako ji.

Nuo trečios jaunaties dienos, pasak jos, augalai labai gerai įsišaknija. V. Budraitytė rekomenduoja sodinti pomidorus, ypač jeigu sodinami iš daigų, nes „šis laikas – ypatingai palankus pomidorų sodinimui“.

Be to, anot astrologės, per jaunatį drąsiai galima ir kaupti augalus – tai net padeda šaknims vystytis geriau.

Priešpilnis – viršutinės dalies augimas

Per priešpilnį verta sodinti tuos augalus, kurių stipri antžeminė dalis yra svarbiausia: gėlės, vaiskrūmiai, medeliai.

„Labai tinka krūmus sodinti, medelius, nes medeliai yra su šaknimis. Turime nutaikyti tokį metą, kad ir šaknys pradėtų vystytis, bet ir lapeliai“, – teigia V. Budraitytė.

Ypač palankios dienos yra prieš pat pilnatį arba pačioje pilnaties pradžioje, nes tada vienu metu vystosi ir šaknys, ir lapai. Nors dėl ravėjimo ji teigia neskirianti daug dėmesio Mėnulio fazei, sodinimui – tai ypač svarbu.

Pilnatis – antžeminių augalų metas

Pasak V. Budraitytės, pilnatis – tai laikas, kai viskas eina „į lapus“. Todėl tuo metu sėti šaknines daržoves, tokias kaip ridikėliai ar morkos, nėra naudinga, nes jos išaugins didelius lapus, bet ne šaknis.

„Ridikėlių per pilnatį geriau nesėti, nes nieko nebus, viskas išeis į lapus. <…> Jeigu per pilnatį netinkamai pasodinsite augalus, iš kurių tikitės gumbų, požeminės dalies, viskas išlįs į lapus“, – perspėja ji.

Tačiau lapinių daržovių augintojams tai – auksinis metas. Salotos, krapai, petražolės, svogūnų laiškai – visa tai pilnaties metu klestės.

„Per pilnatį sėjame visas salotas, krapus, petražoles lapines, kurios nėra šakninės, visas žolytes, netgi svogūnėlius galima sukišti į žemę“, – sako astrologė.

Delčia – rauginimui ir derliaus nuėmimui

Delčia, pasak V. Budraitytės, yra tinkamiausias laikas visiems rauginimo darbams. Jei rauginsite daržoves kitu metu, jos gali sutęžti, tapti neskanios ar panašios į košę.

„Visada Mėnulio fazės metu, per delčią, raugiame kopūstus, agurkus“, – aiškina ji.

Taip pat tai puikus metas derliaus nuėmimui – ypač tų augalų, kuriuos norite ilgai išlaikyti.

„Per delčią mes nuimame visus augalus, kuriuos norime, kad jie ilgai išsilaikytų“, – priduria V. Budraitytė.

Kada nežiūrėti į dangų?

Astrologė pripažįsta, kad kartais per daug laikytis Mėnulio kalendoriaus nereikia. Pavyzdžiui, ravėjimui, anot jos, galima rinktis bet kurią dieną, kai tik turite laiko ar noro.

Visgi pagrindiniams sodo darbams ji rekomenduoja atkreipti dėmesį į Mėnulio fazes, nes tinkamas metas gali padėti pasiekti kur kas geresnių rezultatų. Mėnulio fazės – tai natūralus gamtos ciklas, kurį galima sėkmingai išnaudoti sodininkystėje.

Astrologė V. Budraitytė siūlo nebijoti pasitikėti tuo, ką žmonės stebėjo šimtmečiais ir auginti augalus pagal Mėnulio ritmą. Tai ne tik padeda pasiekti geresnių derliaus rezultatų, bet ir sustiprina ryšį su gamta.