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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Štai kaip išlaikyti šviežias bulves ilgiau: daugelis daro 1 klaidą

2026-09-18 15:50 / šaltinis: valstietis.lt
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2026-09-18 15:50
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Bulvės – vienas iš produktų, kuriuos daugelis įpratę iškart dėti į šaldytuvą, tikėdamiesi taip pratęsti jų galiojimo laiką. Tačiau toks įprotis gali turėti priešingą poveikį. Leidinys „Simply Recipes“ aiškina, kad bulvėms reikia vėsos, tačiau šaldytuvo temperatūra joms yra per žema.

Bulvės (nuotr. Shutterstock.com)
GALERIJA (14)

Bulvės – vienas iš produktų, kuriuos daugelis įpratę iškart dėti į šaldytuvą, tikėdamiesi taip pratęsti jų galiojimo laiką. Tačiau toks įprotis gali turėti priešingą poveikį. Leidinys „Simply Recipes“ aiškina, kad bulvėms reikia vėsos, tačiau šaldytuvo temperatūra joms yra per žema.

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Autorė pasakoja, kad įprotį bulves laikyti vėsioje ir tamsioje vietoje perėmė iš savo mamos, kuri dirbo restoranų versle. Taip daržoves ji laikė ir savo bute bei name, tačiau tik kulinarijos mokykloje suprato tikrąją tokio laikymo priežastį.

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Kaip pastebi autorė, daugumą daržovių ir vaisių iš tiesų geriausia laikyti šaldytuve, nes žema temperatūra padeda ilgiau išsaugoti jų šviežumą. Tačiau bulvėms galioja kitokia taisyklė.

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(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sodininkystė

Kaip tinkamai laikyti bulves?

Šaldytuvo temperatūra paprastai siekia apie 1,7–3,3 laipsnio šilumos, o toks šaltis bulvėse sukelia procesą, vadinamą šaltuoju saldėjimu.

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Jo metu natūralus bulvėse esantis krakmolas virsta cukrumi. Dėl to išvirtos ar iškeptos bulvės gali įgauti šiek tiek salstelėjusį skonį, o jų tekstūra tapti grūdėtesnė.

Be to, didesnis cukraus kiekis turi įtakos kepimui. Šaldytuve laikytos bulvės kepamos, skrudinamos ar ruošiamos orkaitėje greičiau patamsėja.

Yra ir dar viena priežastis, kodėl nereikėtų bulvių ilgai laikyti šaltai. Aukštoje temperatūroje ruošiant krakmolingus produktus susidaro akrilamidas. Pasak autorės, dėl atvėsusiose bulvėse susikaupusių papildomų cukrų jo gali susidaryti daugiau. JAV Maisto ir vaistų administracija (FDA) rekomenduoja, kiek įmanoma, riboti šio junginio vartojimą.

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Tuo metu geriausia vieta bulvėms laikyti, pasak autorės, yra vėsi, tamsi ir gerai vėdinama patalpa. Optimali temperatūra – maždaug 7–13 laipsnių šilumos. Tam puikiai tinka sandėliukas, apatinė virtuvės spintelė, rūsys ar kita vėsi patalpa.

Bulves taip pat reikėtų saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, viryklės ir orkaitės. Šviesa gali paskatinti žalių plotų atsiradimą, o šiluma – greitesnį bulvių dygimą.

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Leidinys taip pat pataria neplauti bulvių prieš laikant, nes dėl papildomos drėgmės jos gali greičiau sugesti.

Kad bulvės galėtų „kvėpuoti“, jų geriau nelaikyti sandariame plastikiniame maišelyje. Vietoj jo galima rinktis krepšelį, popierinį maišelį arba atvirą kartoninę dėžę.

Taip pat nerekomenduojama bulvių laikyti šalia svogūnų – šios daržovės gali trumpinti viena kitos laikymo laiką.

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