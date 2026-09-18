Bulvių kilogramas – vos 25 centai, mėsai – didelė nuolaida: „Iki“ dalijasi 3 gardžiomis idėjomis rudens vakarienei

„Mėsos kokybei skiriame itin daug dėmesio – ją kruopščiai atrenkame ir siekiame, kad pirkėjai rastų platų pasirinkimą skirtingiems skoniams bei patiekalams. Mūsų asortimente – įvairių rūšių jautiena, kiauliena ir vištiena, o absoliuti dauguma mėsos yra iš vietos tiekėjų. Pirkėjams svarbi ne tik mėsos kokybė ir įvairovė, bet ir kaina, todėl šį savaitgalį įvairių rūšių „Iki“ fasuotai mėsai taikome 20 proc. nuolaidą – tai gera proga pigiau pasirūpinti mėsa kasdieniams patiekalams, o kartu išbandyti ir ką nors naujo virtuvėje“, – sako „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Norint pasinaudoti akcijomis ir specialiais pasiūlymais, verta nepamiršti kasoje panaudoti „Iki“ lojalumo kortelės arba mobiliosios programėlės. Visas kiekvienos savaitės naudingas „Iki“ akcijas maistui, pagal kurias lengva planuotis meniu, ir geriausius pasiūlymus kitoms prekėms rasite čia: www.iki.lt/leidiniai.
Kad ir gerai pažįstami produktai nevirstų vis tais pačiais patiekalais, „Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė siūlo tris idėjas – nuo kvapnaus bulvių ir moliūgų kario iki greitai paruošiamo jautienos antrekoto ar citrusais kvepiančios vištienos.
Bulvės vos po 25 ct/kg – rudens klasika nebūtinai turi būti nuobodi
Vienas ryškiausių šio savaitgalio pasiūlymų – lietuviškos sveriamos „Clever“ bulvės, kurių kilogramas nuo rugsėjo 17 iki 20 dienos „Iki“ tekainuos 25 centus. Bulvės – nebrangus ir itin universalus produktas, tad tokia kaina leidžia pigiau pasirūpinti ne vienos vakarienės ingredientais.
„Bulvės puikiai dera su dar viena rudens pažiba – moliūgais. Jų švelnų skonį galima papildyti ryškesniais prieskoniais ir vos per pusvalandį paruošti kvapnų, šildantį karį. Tai paprastas būdas gerai pažįstamas sezonines daržoves panaudoti kiek kitaip ir kasdienę vakarienę paįvairinti indiškais skoniais“, – sako J. Tamoševičienė.
Bulvių ir moliūgų karis
Reikės: 450 g bulvių, 450 g moliūgo, 3 v. š. sviesto, 2 laurų lapų, 1 cinamono lazdelės, ½ a. š. garstyčių sėklų, 3 v. š. natūralaus jogurto, 1 a. š. aitriosios paprikos miltelių, 1 a. š. malto kumino, 1 a. š. maltos kalendros, ½ a. š. ciberžolės, ¼ a. š. malto kardamono, 1 pomidoro, 1 a. š. citrinos sulčių, apie 180 ml vandens, druskos. Patiekti – virtų basmati ryžių.
Gaminame:
- Bulves ir moliūgą supjaustykite kubeliais. Bulvių gabalėlius pjaustykite kiek mažesnius, kad abi daržovės išvirtų panašiu metu.
- Didelėje keptuvėje ar puode ant vidutinės kaitros ištirpinkite sviestą. Sudėkite laurų lapus, cinamono lazdelę ir garstyčių sėklas. Trumpai pakepinkite, kol prieskoniai paskleis aromatą.
- Sudėkite jogurtą, aitriosios paprikos miltelius, kuminą, kalendrą, ciberžolę ir maltą kardamoną. Maišydami pakepinkite kelias minutes. Tuomet sudėkite smulkintą pomidorą, supilkite citrinos sultis ir dar trumpai pakepinkite.
- Supilkite vandenį, pagardinkite druska, sudėkite bulves ir moliūgą. Uždenkite ir ant nedidelės kaitros troškinkite apie 15–20 minučių, kol bulvės suminkštės, o moliūgas bus iškepęs, bet dar išlaikys formą. Jeigu reikia, įpilkite dar šlakelį vandens.
- Paragaukite, prireikus pagardinkite druska ir patiekite su basmati ryžiais.
Soti vakarienė vos per 20 minučių – išbandykite jautienos antrekotą su pikantišku padažu
Nuo rugsėjo 17 iki 20 dienos „Iki“ fasuotai mėsai taikoma 20 proc. nuolaida. Jos metu pigiau galima įsigyti, pavyzdžiui, „Iki“ jautienos mėsos troškinti, „Iki“ vakuume brandintos jautienos mentės be kaulo, „Iki“ vakuume brandinto jautienos antrekoto ir kitų kokybiškų produktų.
Norint gardžiai iškepti jautieną, nebūtina virtuvėje praleisti viso vakaro. Pasak J. Tamoševičienės, ruošiant antrekotą svarbiausia jo neperkepti ir dėti tik į gerai įkaitintą keptuvę.
„Prieš kepant mėsą verta ją išimti iš šaldytuvo kiek anksčiau ir gerai nusausinti – tuomet karštoje keptuvėje jos paviršius gražiau apskrus. Iškepus antrekotą taip pat neskubėkite iškart pjaustyti, leiskite jam kelias minutes pailsėti – taip mėsa išliks sultingesnė. O dar daugiau skonio suteiks toje pačioje keptuvėje paruoštas svogūnų ir garstyčių padažas“, – pataria J. Tamoševičienė.
Jautienos antrekotas su svogūnų ir garstyčių padažu
Reikės: 500 g jautienos antrekoto, 4 v. š. alyvuogių aliejaus, 1 didelio svogūno, 60 ml jautienos sultinio, 3 v. š. raudonojo vyno acto, 4 a. š. Dižono garstyčių, šviežiai maltų juodųjų pipirų, druskos.
Gaminame:
- Jautieną nusausinkite ir, jeigu reikia, supjaustykite porcijomis. Keptuvėje ant vidutinės–aukštos kaitros įkaitinkite pusę alyvuogių aliejaus.
- Dėkite jautieną ir kepkite pagal norimą iškepimo lygį. Iškepusią mėsą išimkite iš keptuvės, pagardinkite druska bei pipirais ir uždenkite, kad neatvėstų.
- Į tą pačią keptuvę supilkite likusį aliejų, sudėkite plonais griežinėliais pjaustytą svogūną ir kepkite kelias minutes, kol jis suminkštės ir lengvai apskrus.
- Supilkite jautienos sultinį ir raudonojo vyno actą, sudėkite Dižono garstyčias. Maišydami kaitinkite apie 2 minutes ir mentele nugramdykite prie keptuvės dugno prikepusius mėsos gabalėlius – jie padažui suteiks dar daugiau skonio.
- Paruoštu svogūnų ir garstyčių padažu užpilkite jautieną ir patiekite iš karto.
Kai sotaus maisto norisi greičiau – išbandykite kubietišką vištieną
Nuo rugsėjo 17 iki 20 dienos „Iki“ fasuotai mėsai taikoma 20 proc. nuolaida galioja ne tik jautienai – tarp akcijoje esančių produktų yra ir „Iki“ šviežia viščiukų broilerių vidinė filė. Ji ypač pravers tais vakarais, kai šilto ir sotaus maisto norisi greitai.
„Vištiena yra puikus pasirinkimas greitai vakarienei, o norint išgauti visai kitokį skonį nebūtina ieškoti sudėtingų ingredientų. Kubietiškoje virtuvėje vištiena marinuojama citrusų sultyse su česnaku, kuminu ir raudonėliu. Rūgštelė suteikia gaivumo ir puikiai dera su keptais svogūnais“, – pasakoja J. Tamoševičienė.
Kubietiška vištiena su citrusiniu marinatu ir keptais svogūnais
Reikės: 600 g viščiukų broilerių vidinės filė, 4–5 česnako skiltelių, 60 ml šviežiai spaustų apelsinų sulčių, 60 ml žaliųjų citrinų sulčių, 1½ a. š. malto kumino, 1½ a. š. smulkinto raudonėlio, ½ a. š. juodųjų pipirų, žiupsnelio maltų kvapiųjų pipirų, druskos, 1 v. š. aliejaus, 1 didelio svogūno. Patiekti – virtų ryžių, žaliosios citrinos skiltelių, šviežios kalendros.
Gaminame:
- Dubenyje sumaišykite smulkintą arba sutrintą česnaką, apelsinų ir žaliųjų citrinų sultis, kuminą, raudonėlį, juoduosius bei kvapiuosius pipirus ir druską.
- Vištieną sudėkite į marinatą, gerai išmaišykite ir palaikykite šaldytuve apie 30 minučių.
- Keptuvėje ant vidutinės–aukštos kaitros įkaitinkite aliejų. Vištieną išimkite iš marinato, leiskite jo pertekliui nuvarvėti ir kepkite dalimis, kad gabalėliai keptuvėje nesusigrūstų. Kepkite, kol gražiai apskrus ir bus visiškai iškepę.
- Vištieną išimkite. Į tą pačią keptuvę sudėkite žiedais pjaustytą svogūną, pagardinkite trupučiu druskos ir kepkite, kol jis suminkštės bei apskrus.
- Ant vištienos sudėkite keptus svogūnus. Patiekite su ryžiais, žaliosios citrinos skiltelėmis ir, jeigu mėgstate, šviežia kalendra.
Pigiau – ne tik vakarienė: „Švaros fiestoje“ nuolaidos siekia 50 proc.
Šią savaitę „Iki“ sutaupyti gali ne tik planuojantys rudenišką meniu. Iki rugsėjo 20 dienos tęsiasi ir „Švaros fiesta“, kurios metu įvairioms namų priežiūros priemonėms taikomos nuolaidos siekia net 50 proc. Tad dabar ypač palankus metas pasirūpinti ne tik tuo, ko reikia šiandien, bet ir ilgesniam laikui papildyti namų švaros priemonių atsargas.
Net 50 proc. nuolaida taikoma skalbimo priemonėms „Persil“ ir „Perwoll“, indaplovių priemonėms „Somat“ bei audinių minkštikliams „Silan“. Perpus mažesnės kainos leidžia už tą patį biudžetą namų spinteles papildyti gerokai gausiau ir rečiau sukti galvą, kad skalbiklis, indaplovių priemonės ar minkštiklis baigėsi pačiu netinkamiausiu metu.
G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.
Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.
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