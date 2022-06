Padvigubinkite savo pomidorų derlių: štai, ką reikia padaryti

Sodininkystės ekspertas Oliveris Hill iš „Garden List“ pasakojo, ko sodininkams nereikėtų daryti auginant pomidorus, rašo express.co.uk.

Viena pirmųjų Oliverio paminėtų klaidų yra nepasirūpinimas augalo atrama. Daugeliui pomidorų rūšių reikalinga atraminė konstrukcija, kad jie nevirstų ant žemės.

Ekspertas paaiškino: „Pomidorams reikia paramos. Be jos augalai links ant žemės, o vaisiai bus jautresni puvimui ir kenkėjams“. Augalams paremti Oliveris pasiūlė naudoti rėmus, kuolus ar groteles.

REKLAMA

Pavojingas ir perlaistymas

Perlaistymas taip pat pavojingas, nes augalas miršta. Oliveris sakė: „Pomidorai nemėgsta šlapios dirvos, todėl svarbu jų neperlaistyti. Laistykite gausiai, bet rečiau, leiskite žemei šiek tiek išdžiūti tarp laistymų“.

Smėlėtą dirvą laistyti reikėtų tik kas keturias-penkias dienas, o sunkią dirvą ‒ kas septynias-dešimt dienų. Žinoma, turėtumėte atsižvelgti į savaitės kritulių kiekį jūsų vietovėje.

Artėjant sezono pabaigai drėkinimo mažinimas gali suteikti vaisiams tą saldų skonį. Vis dėlto pasirūpinkite, kad pomidorai gautų pakankamai drėgmės kol jie įsitvirtins, o tada, kai vaisiai pradeda bręsti, laistykite rečiau.

Pastovi drėgmė yra raktas į gausų pomidorų derlių. Nors jiems naudinga, kad dirva šiek tiek išdžiūna tarp kiekvieno laistymo, drastiški ar nereguliarūs drėgmės lygio pokyčiai gali sukelti problemų su vaisiais, pvz., jie gali suskilti ar įsimesti puvinys.

REKLAMA

REKLAMA

Jei pomidorai yra šiek tiek įpuvę, juos vis tiek galite valgyti puvinį išpjausčius. Kasdien tikrinkite dirvožemį, įkišdami žemėn pirštą į centimetro ar dviejų gylį kad įsitikintumėte, jog jis tolygiai drėgnas.

Per didelis tręšimas gali būti pražūtingas

Nors augalą būtina tręšti, per didelis tręšimas gali būti pražūtingas. Sodininkystės specialistas sakė: „Pomidorus reikia reguliariai tręšti. Tačiau nepersistenkite su trąšomis, nes jos gali nudeginti lapus ar net sunaikinti patį augalą“.

Kad taip nenutiktų, Oliveris patarė sodininkams „naudoti subalansuotas trąšas ir laikytis ant pakuotės pateiktų nurodymų“.

Jei trąšose per daug azoto, pagrindinės augalų trąšose esančios sudedamosios dalies, pomidorai gali augti per greitai, dėl to sumažėja vaisių ir užauga per daug lapų, kuriuos tikėtina puls kenkėjai.

Augalų genėjimas yra gyvybiškai svarbus sveikam augimui, tačiau daugelis sodininkų pamiršta apie tai.

Pomidorų genėjimas

Sodininkystės entuziastas paaiškino: „Pomidorų genėjimas pagerina oro cirkuliaciją ir apsaugo nuo ligų. Tai taip pat skatina augalą skirti savo energiją vaisių, o ne lapų auginimui.

REKLAMA

REKLAMA

Naudokite aštrius įrankius genėjimui, kad pašalintumėte visus negyvus ar sergančius lapus, taip pat bet kokius ūgliukus, kurie auga iš lapo jungties su stiebu (pažastėlių)“.

Tačiau prieš pradėdami genėti pomidorus, sodininkai neturėtų skabyti ar genėti tam tikrų veislių, nes tai gali sumažinti derlių. Vijoklinius pomidorus genėkite tik tada, kai jie yra maždaug 15-20 centimetrų aukščio, sugnybdami arba nupjaudami lapus stiebo gale iki kito stiebo ar šakelės.

Paskutinė sodininkų klaida yra neapsaugojimas savo augalų nuo kenkėjų ir ligų. Pomidorai yra jautrūs daugeliui kenkėjų ir ligų, todėl svarbu imtis priemonių juos apsaugoti.

Kad tai padarytumėte efektyviai, Oliveris pasiūlė: „Augalus uždenkite plėvele kad ant jų nepatektų kenkėjai ir pašalinkite visus užkrėstus lapus ar vaisius, vos tik juos pamatysite. Jei reikia, augalus taip pat galite apdoroti organiniais pesticidais arba fungicidais“.