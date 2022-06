Mažeikiškės šiltnamis žadą atima ne vienam: viską sugalvojo pati

Mažeikių mieste užaugusi Živilė Butkė kartu su vyru nusprendė miestą išmainyti į kaimą. Dabar moteris ne tik turi savo buhalterinę įmonę ir dėsto studentams apskaitą, tačiau ir užima Urvikių kaimo seniūnijos seniūnaitės pareigas.

Į šiltnamį mažeikiškė Živilė Butkė kulniuoti gali ir su aukštakulniais (8 nuotr.) Mažeikiškė Živilė Butkė savo naujajame šiltnamyje (nuotr. asm. archyvo) Naujasis Živilės Butkės šiltnamis (nuotr. asm. archyvo) Naujasis Živilės Butkės šiltnamis (nuotr. asm. archyvo) +4 Naujasis Živilės Butkės šiltnamis (nuotr. asm. archyvo) Senasis Živilės Butkės šiltnamis (nuotr. asm. archyvo) Senasis Živilės Butkės šiltnamis (nuotr. asm. archyvo) Senasis Živilės Butkės šiltnamis (nuotr. asm. archyvo) Senasis Živilės Butkės šiltnamis (nuotr. asm. archyvo)

Živilė juokauja, kad kiekviena jos diena nuo pat ryto iki vakaro būna suplanuota, tad ir laiko, kurį galėtų leisti kapstydamasi daržuose, visai nelieka. Pati save vadinanti tipine miestiete, moteris šypsodamasi pripažįsta, kad gyvendama nuosavame name ir turėdama daug žemės, ji šiltnamį kartu su vyru nusprendė pasistatyti tik dėl vienos priežasties:

„Iš tiesų, kai gyveni name, yra malonu išeiti į kiemą ir nusiskinti jame užaugusį pomidorą, agurką ar svogūno laišką. Nors žemės ir turime nemažai, kartu su vyru, vis dėlto nusprendėme, kad lysvėms neturėsime tiek galimybių skirti laisvo laiko, todėl kieme stovės tik šiltnamis.“

Idėja virtusi projektu

Daugiau nei dešimt metų jame moteris augino pomidorus, agurkus, vynuoges, braškes ir kitas lapines daržoves. Tačiau, net ir iki „renovacijos“, Ž. Butkė nusišypso, šiltnamis nebuvo toks, koks dažniausiai būna pas kitus.

„Kadangi neturiu nei noro, nei laiko ravėti, viską klodavau plėvele. Tuomet nelįsdavo nei žolės, užtekdavo tik ateiti ir nuskinti derlių. Be to, turiu pedantą vyrą, kuriam tvarka būdavo privaloma net ir esant šiltnamyje, todėl visuomet tekdavo palaikyti švarą, kad šiai pedatiškai akiai būtų viskas gerai (nusijuokia). Vieną dieną sėdėjau ir pagalvojau, kam man tuomet iš viso reikia ravėti, jeigu to daryti nenoriu?“ – sako Živilė.

Mažeikiškė tikina, kad labiausiai jai patinka sodinti ir auginti gėles, tačiau terasoje jos sunkiai auga, nes joje visai nebūna saulės, vien tik tai pavėsis. Tuomet moteriai ir kilo idėja, kuri vėliau virto tikru projektu:

„Pamaniau, kad šiltnamyje bus gerai ir gėlėms, ir augalams, ir mums patiems. Galėsiu prieš arba po darbo užeiti į šiltnamį tais pačiais rūbais, bateliais, kurių nei susipurvinsių, nei reikės nusiimti. Būtent tai ir buvo didžiausias noras, kad vienu metu galėsiu atlikti viską vienoje vietoje: ir kavos atsigerti, ir lapus nuvytusius nuskinti, ir gėles pasisodinti – viskas kaip namuose.“

Tačiau tam, kad idėja taptų matomu rezultatu, Živilei pirmiausiai teko įkalbėti tokiam sprendimui savo vyrą. Kadangi įvairiausių projektų moters galvoje nestinga, Ž. Butkė šypsosi, kad prie netikėčiausių idėjų jos vyras buvo pratęs ir dažniausiai jas praleisdavo pro ausis. Visgi, šįkart moters nuostabai, jis sutiko „atrestauruoti“ šiltnamį.

„Mano vyras yra daugiau žemiško mąstyto, tad galvojau, kad jam bus eilinis šokas. Kadangi prie mano netikėčiausių norus jis yra pratęs, o ir aš pati turiu taktiką, kaip prie jo prieiti, važiuojant mašinoje jo ir paprašiau pirmiausiai išklausyti, nieko nesakyti.

Maniau, kad jo reakcija bus kaip visada „ne“, tačiau jis sutiko, kadangi ir pačiam tvarka yra labai svarbi. Kol pro plėvelę ir trinkeles pradės lįsti žolės, turės praeiti nemažai laiko. Būtent dėl švaros jam ši mintis ir patiko“, – tikina pašnekovė.

Prieš kimbant į šiltnamio „restauravimo“ darbus, pirmiausiai reikėjo nurinkti pernykštį derlių, po kuriuo pasimatė ir kitos nemalonios problemos – kurklių urvai. Ieškodami sprendimo, Živilė ir jos vyras nusprendė visą šiltnamį iškloti trinkelėmis, o augalus sodinti į vazonus:

„Pirminiame plane trinkelių nebuvo, kadangi man nebuvo visiškai jokio skirtumo, kokia bus šiltnamio danga. Vyro papračiau, kad viskas būtų padaryta kuo mažesnėmis išlaidomis, kuo pigiau ir jog būtų užtikrinta švara.“

Labiau pastebimi procesai

Šiuo metu „naujajame“ šiltnamyje auga: svogūnai, ridikėliai, įvairiausių rūšių salotos, pomidorai, agurkai, paprikos, prieskoninės žolelės, braškės bei gervuogė.

„Vienintelę žemėje augti palikau vynuogę, kuri šiuo metu prikrovė daugybę uogų. Visi augalai puikiai auga, kadangi kiekvieno žemė vazone yra pilna mikroelementų, visi augalai yra liejami tikslingai. Žinoma, vasaros metu teks dažniau juos palieti, kadangi visgi auga vazone, kuriame žemė greitai išsausėja, tačiau čia tik laiko klausimas, kol sugalvosime kaip visą tai apeiti“, – nusijuokia buhalterė.

Labiausiai Živilei šiuo metu būnant šiltnamyje patinka stebėti augalų ir gėlių augimo bei žydėjimo procesą, kurio anksčiau nepastebėdavo.

„Dabar šiltnamyje taip pat tenka praleisti ir daugiau laiko, kadangi tai tapo dar viena poilsio vieta, kurioje galima atsigerti kavos, pasigrožėti augalais. Žinoma, tai nėra terasa ar oranžerija, tačiau vis tiek vaizdas yra malonus akiai“, – priduria ji.

Pasiteiravus, kiek kainavo tokie šiltnamio pokyčiai, Ž. Butkė sako, kad išleisti reikėjo apie 350 eurų. „Aišku, kiekvienas vertina pagal savo piniginę prizmę, tačiau daug pinigų išleisti nereikėjo, nes šiltnamio nekeitėme, nors ir labai norėtųsi stiklinio“, – nusišypso Urvikių kaime gyvenanti moteris.