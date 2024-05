Padarykite tai savo braškėms: sulauksite dvigubo derliaus

Amarai ir žaliasparniai kenkia braškėms ir kitiems sodo augalams, jie kasmet išgraužia milijonus brangių vaisių ir su jais tikrai labai sunku kovoti.

Gera matyti, kaip klesti braškės, bet jei ant jų aptiksite šimtus mažyčių baltasparnių ar žaliasparnių amarų, tai reiškia, kad uogų derliumi gali netekti džiaugtis, rašo express.co.uk.

Taip yra todėl, kad amarai lėtai išsiurbia augalą, ištraukdami iš stiebų maisto medžiagas.

Kenkėjai, kurių lapų apačioje dažnai būna šimtai, nenurimsta, kol iš augalo neišsiurbia beveik visų maistinių medžiagų. Dėl to braškės krūmas tampa neaukštas, deformuotas, o uogos – negausios. Be to, amarų išskyros – lipčius – gali paskatinti pelėsio atsiradimą ant augalų.

Amarais maitinasi paukščiai. Be to, juos labai mėgsta boružės ir vapsvos.

Tačiau šiltnamyje amarus kontroliuoti daug sunkiau, nes aplink nėra daug natūralių plėšrūnų ir net vorai sunkiai susidoroja su jų gausa.

Laimei, juos išnaikinti padės paprasta gudrybė ir jums neprireiks jokio purškalo nuo šių kenkėjų.

Jums paprasčiausiai tereikės muilo arba indų plovimo skysčio ir šiek tiek vandens iš čiaupo.

Šį mišinį supilkite į buteliuką ir apipurkškite visas braškes ar kitus augalus. Tai padės išvengti amarų, nes šie vabzdžiai negalės prilipti prie augalų ir jais maitintis, be to, muiluotas mišinys neleis jiems dėti kiaušinėlių. Nors tai jų nesunaikins, bet jie bus priversti ieškoti maisto kitur ir paliks braškes, bulves, avietes ar pomidorus ramybėje.

Pesticidai yra kraštutinė priemonė, nes jie nužudo apdulkintojus, pavyzdžiui, bites, tad jų nepatariama naudoti net ir nedideliais kiekiais šiltnamyje – muilo tirpalas yra žymiai saugesnė alternatyva.