Paaiškėjo, kodėl Markle ir princas Haris nepasirodys balkone per karalienės jubiliejų

Pasak Sasekso slaptų šaltinių, princas Harry ir Meghan Markle karalienei išreiškė nenorą pasirodyti Bakingamo rūmų balkone, jos platininio jubiliejaus proga.

Pasirodyti nenorėjo patys

Vietoje to, princas Harry ir M. Markle paprašė galimybės dalyvauti karalienės Padėkos dienos pamaldose, kurios įvyks penktadienį, birželio 3 dieną.

Paaiškėjo, kad pora planuoja kartu atsivežti ir savo vaikus – 3 metų Archie ir 11 mėnesių Lilibet, kuomet jie grįš į Jungtinę Karalystę minėti karalienės 70-mečio soste.

Karalienė nusprendė, kad princas Harry ir Meghan Markle, net ir jos sūnus princas Andrew negalės stovėti šalia jos per istorinį „Trooping of the Color“ paradą. Teigiama, kad karalienė pasirodyti balkone pakvietė tik dirbančius karališkuosius asmenis.

REKLAMA

Tačiau poros draugas sako, kad jie nebuvo pašalinti iš karališkojo svečių sąrašo. Nedalyvauti viešame minėjime jie patys pasiprašė.

Omid‘as Scobie, poros biografas ir knygos „Finding Freedom“ autorius, sakė, kad „princas Harry su savo močiute apie galimybę nedalyvauti „Trooping the Colour“ parade, diskutavo dar gerokai prieš savaitę“.

„Yahoo News“ Scobie sakė: „Sasekso gyventojai, kurie 2020 metais atsisakė visų savo karališkųjų titulų prieš pradėdami naują gyvenimą Jungtinėse Amerikos Valstijose, mano, kad jiems „nedera“ pasirodyti balkone.“

Vietoje to, princas Harry pasakė savo močiutei, kad jis norėtų būti pakviestas į jos Padėkos dienos pamaldas Šv. Pauliaus katedroje birželio 3 dieną, penktadienį, rašoma mirror.co.uk.

Nenori prarasti savo „prekės ženklo“?

Visgi, nepaisant to, karališkosios šeimos ekspertas Hugo Vickers‘as sako, kad toks poros dalyvavimas šventėse yra skirtas užtikrinti, kad jie išlaikytų savo karališkąjį prekės ženklą.

REKLAMA

REKLAMA

„True Royalty TV“ laidai „The Royal Beat“ jis sakė: „Manau, kad tokie pasirodymai viešumoje, karališkosios šeimos aplinkoje, yra visiškai susiję su prekės ženklo kūrimu, nes kuo toliau princas Harry tolsta nuo karališkosios šeimos, tuo labiau jis virsta vaikinu mėlynais džinsais, raudona barzda, išlipančiu iš lėktuvo su kuprine. Mano požiūriu, tai nekoks vaizdelis ir jis nepaperka žmonių.“

Tuo tarpu, Russell‘as Myers‘as, vienas iš „Mirror“ redaktorių, pridūrė:

„Manau, kad Sasekso gyventojai, žinoma, būtų norėję pasirodyti balkone. Sakoma, kad į juos vis tiek reikia žiūrėti kaip į karališkus asmenis. Šiuo metu jiems nelabai sekasi. Jaučiamas spaudimas iš „Netflix“, kuri atsisakė rengti debiutinę Meghan Markle laidą „Pearl“. Manau, kad taip pasirodydami Jungtinėje Karalystėje, jie stengiasi išlikti aktualūs.“

Anksčiau šią savaitę buvo pranešta, kad princas William‘as yra „atsargus“ dėl princo Harry dalyvavimo karalienės platininiame jubiliejuje, kuris įvyks kitą mėnesį. Jis nerimauja, kad gali nutekėti asmeninių pokalbių detalės.

Princui ir Meghan Markle buvo pranešta, kad juos sekanti „Netflix“ filmavimo komanda bus sustabdyta, jeigu šie bandys filmuoti iškilmes. Pranešama, kad princą William‘ą labiausiai neramina faktas, kad bet koks nuoširdus pokalbis su jaunesniuoju broliu gali būti paviešintas Harry ir Meghan laidoje.