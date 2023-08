Nuo Audronės sodo praeiviai neatitraukia akių: turi 1 patarimą visiems

Sugrįžus į tėvynę šeima nusipirko seną sodybą Dauguose: restauravo namą, žingsnelis po žingsnelio tvarkė aplinką.

„Vyras labai norėjo sodybos, tad ją beveik tuo pačiu metu ir nusipirkome, visai šalia namų. Ji taip pat buvo labai apleista, bet po truputį ėmėme tvarkytis“, – pasakoja A. Ilginis.

Audronės sode – gausybė augalų

(19 nuotr.) FOTOGALERIJA. Audronės sode – gausybė augalų

Daugybė augalų

Poros namų teritorijoje, kur vien sodas apima bent apie 10 arų, įkurtas ir derliumi šiemet turtingas sodas: „Turime 8 vaismedžius: dvi slyvas, dvi kriaušes, keturias obelis ir dar kažkiek vyšnių. Toks tas mūsų sodas. Jis yra iš šiaurinės namo pusės, šalia dar šiltnamis, o visa kita pusė – gėlynas.“

Pašnekovė šypsodamasi pasakoja, kad jai visuomet buvo gražios visos gėlės, visų jai norėjosi, todėl sodas vis plėtėsi ir plėtėsi. Tačiau šiandien sode liko tik takeliai. „Vyras džiaugiasi, kad jam šienauti nereikia“, – priduria nusijuokdama.

Pasiteiravus, kokiaiss augalaiss galima pasigrožėti moters puoselėjamoje aplinkoje, Audronė pasakoja, kad kiekvienais metais ji planuoja, ką pirks ar užsisakys iš medelyno. Šiemet, kaip teigia pašnekovė, labai norėjosi rožių, tad jų į namus atkeliavo net 13.

„Gavau labai prastus sodinukus, dvi iš jų neišgyveno, o kitų grožio dar teks palaukti. Gėlės pas mane pradeda žydėti nuo pat pavasario – pradedant snieguolėmis, scylėmis, tulpėmis, narcizais, bijūnais, ramunėmis, ežiuolėmis ir t. t. Turiu prisisodinusi ir dekoratyvinių česnakų. Iš tiesų, kai prasidėjo ta olandiška banga, kad viską galima sodinti, nes viskas dera, tai man labai patiko. Sodinu, kas man patinka“, – dalinasi.

Vis dėlto, Audronė pabrėžia, kad jos gėlynas ir sodas ne visai primena olandišką stilių, apie kurį užsiminė. Vaizdas kieme, pasak sodininkės, greičiau primena angliško tipo sodus, kadangi juose taip pat daug įvairiausių gėlių, krūmų ir medelių:

„Viską kuriu intuityviai. Žinoma, labai domiuosi, daug skaitau ir internete ieškau, žurnalus užsisakinėju. Su sodininkais esu kartu važiavusi ir į keliones Olandijoje, Prancūzijoje. Labai patiko. Kai daug domiesi, viskas ir pavyksta, kas tau gražu, ko ir kaip norisi.“

Savotiška terapija

Be to, Audronė atvira – aplinkos puoselėjimas yra jos terapija, visas gyvenimas. Žinoma, į viską ji žvelgia su protu, pririšusi savęs prie aplinkos tvarkymo nelaiko, tad, kai nori, išvažiuoja iš namų ilgesniam ar trumpesniam laikui ir dėl to nesuka sau galvos.

„Nepasakyčiau, kad einame iš proto. Džiaugiamės, kad galime būti ore, judėti, tuo ir gyvename. Mano kiekvienas rytas prasideda nuo apmąstymų, ką ir kaip darysiu, ką sodinsiu“, – priduria.

Paklausta apie ateities planus Audronė nusišypso – dabar jų planuose yra tikslas atrasti vietą sode, kurioje savo sodininkystės viziją galėtų išpildyti jos vyras. Moteris pasakoja neseniai pastebėjusi, kad tokia veikla pradėjo traukti ir jos sutuoktinį, tačiau yra viena bėda – norint rasti vietą naujiems augalams, reikia gerokai pasukti galvą:

„Planų visada turiu, bet reikia jau stabdžius įjungti. Pastebėjau, kad vyrui patinka paparčiai, melsvės, bet jiems reikia pavėsio. Bandysime dabar plėstis šiaurinėje namo dalyje, tad sakiau padėsiu vyrui išspręsti jo viziją, o daugiau kur ir kokių augalų sodinti nebėra vietos. Nors plotai ir dideli, bet daug jau ir taip turiu.“

Paprašyta pasidalinti patarimu su kitais, A. Ilginis sako, kad kiekvienas sodininkas turi jausti, ką ir kaip nori daryti. Taip pat reikia nepamiršti, kad sodo priežiūra reikalauja nemažai darbo, tad būtina suprasti, kad be darbo nieko nebus.

„Kuo daugiau įdėsi, tuo daugiau ir gausi, kad ir ką bedarytum. Kiekvienas pasirenka, ką ir kaip nori daryti. Man sodas – terapija. Gal ne visiems patinka, bet man – labai ir aš tuo džiaugiuosi“, – nusišypso.