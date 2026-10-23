Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Norite pakeisti gydymo įstaigą, kurioje esate prisirašęs? Štai ką turite žinoti

2026-10-23 07:45 / šaltinis: TV3 / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-23 07:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) socialiniame tinkle „Facebook“ primena, kad gyventojai gali pakeisti gydymo įstaigą, prie kurios yra prisirašę. Toks sprendimas gali būti aktualus persikrausčius, norint gydytis arčiau namų arba pasirinkus kitą šeimos gydytoją.

Ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) socialiniame tinkle „Facebook“ primena, kad gyventojai gali pakeisti gydymo įstaigą, prie kurios yra prisirašę. Toks sprendimas gali būti aktualus persikrausčius, norint gydytis arčiau namų arba pasirinkus kitą šeimos gydytoją.

REKLAMA
0

Vis dėlto prieš keičiant gydymo įstaigą svarbu pasidomėti keliomis aplinkybėmis, kad vėliau nekiltų nesklandumų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ligonių kasa paaiškino, į ką reikėtų atkreipti dėmesį renkantis naują gydymo įstaigą ir kokius veiksmus atlikti norint prie jos prisirašyti.

REKLAMA
REKLAMA

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Medikai, ligoninė, poliklinika, gydytojai

Atsakė, ką žinoti prieš persirašant į kitą gydymo įstaigą

Apie tai įstaiga paskelbė socialiniuose tinkluose, atsakydama į gyventojams rūpimus klausimus.

REKLAMA

„Ar galiu pakeisti gydymo įstaigą, kurioje esu prisirašęs?

Gyventojai yra prisirašę gydymo įstaigose, kuriose gauna šeimos gydytojo paslaugas. Šią gydymo įstaigą prireikus galima pasikeisti – prisirašyti prie kitos. Prieš tai svarbu:

  • įsitikinti, kad pasirinkta kita gydymo įstaiga dėl šeimos gydytojo paslaugų yra sudariusi sutartį su ligonių kasa, nes tik tuo atveju jos teikiamas paslaugas galės apmokėti ligonių kasa;
  • pasidomėti, ar kitoje įstaigoje dirbantis pageidaujamas šeimos gydytojas gali priimti naujų pacientų, nes kiekvienam gydytojui nustatytas aptarnaujamų gyventojų skaičius;
  • pasirinkti sau tinkamoje vietoje esančią gydymo įstaigą – rekomenduojama arčiau gyvenamosios vietos, kad prireikus pagalbos nereikėtų vykti toli.

Kaip prisirašyti?

REKLAMA
REKLAMA
  1. Pasirinktoje gydymo įstaigoje pateikti prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. Iš ankstesnės gydymo įstaigos pacientas išregistruojamas automatiškai. Jo sveikatos istorija per 3 darbo dienas perduodama pasirinktai įstaigai.

Tai buvo vienas iš klausimų, kuriuos gyventojai uždavė VLK atstovėms dviejose renginiuose – Vilniuje parodoje „Stay Healthy“ ir Klaipėdos sveikatos mugėje“, – rašoma įraše.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų