Norite pakeisti gydymo įstaigą, kurioje esate prisirašęs? Štai ką turite žinoti

Vis dėlto prieš keičiant gydymo įstaigą svarbu pasidomėti keliomis aplinkybėmis, kad vėliau nekiltų nesklandumų.
Ligonių kasa paaiškino, į ką reikėtų atkreipti dėmesį renkantis naują gydymo įstaigą ir kokius veiksmus atlikti norint prie jos prisirašyti.
Atsakė, ką žinoti prieš persirašant į kitą gydymo įstaigą
Apie tai įstaiga paskelbė socialiniuose tinkluose, atsakydama į gyventojams rūpimus klausimus.
„Ar galiu pakeisti gydymo įstaigą, kurioje esu prisirašęs?
Gyventojai yra prisirašę gydymo įstaigose, kuriose gauna šeimos gydytojo paslaugas. Šią gydymo įstaigą prireikus galima pasikeisti – prisirašyti prie kitos. Prieš tai svarbu:
- įsitikinti, kad pasirinkta kita gydymo įstaiga dėl šeimos gydytojo paslaugų yra sudariusi sutartį su ligonių kasa, nes tik tuo atveju jos teikiamas paslaugas galės apmokėti ligonių kasa;
- pasidomėti, ar kitoje įstaigoje dirbantis pageidaujamas šeimos gydytojas gali priimti naujų pacientų, nes kiekvienam gydytojui nustatytas aptarnaujamų gyventojų skaičius;
- pasirinkti sau tinkamoje vietoje esančią gydymo įstaigą – rekomenduojama arčiau gyvenamosios vietos, kad prireikus pagalbos nereikėtų vykti toli.
Kaip prisirašyti?
- Pasirinktoje gydymo įstaigoje pateikti prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
- Iš ankstesnės gydymo įstaigos pacientas išregistruojamas automatiškai. Jo sveikatos istorija per 3 darbo dienas perduodama pasirinktai įstaigai.
Tai buvo vienas iš klausimų, kuriuos gyventojai uždavė VLK atstovėms dviejose renginiuose – Vilniuje parodoje „Stay Healthy“ ir Klaipėdos sveikatos mugėje“, – rašoma įraše.
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