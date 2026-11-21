Specialistai pataria, kaip sukurti saugią ir joms palankią aplinką, kurioje šie paukščiai galėtų gyventi ir perėti, rašoma gardeners-club.co.uk.
Pasirūpinkite tinkamu maistu
Zylių mityba priklauso nuo metų laiko. Pagrindinis jų natūralus maistas yra vabzdžiai, tačiau papildomas lesinimas gali padėti joms išgyventi, ypač žiemą ir veisimosi laikotarpiu.
Šiems paukščiams tinka saulėgrąžų sėklos, ypač juodųjų saulėgrąžų, nesūdyti lašiniai, specialūs lesalo rutuliukai ir nesūdyti žemės riešutai. Pastaruosius reikėtų berti į specialias lesyklėles, kad paukščiai galėtų saugiai lesti.
Rinkitės nedideles lesyklėles, pritaikytas mažiems paukščiams, ir reguliariai jas valykite, kad jose nesikauptų nešvarumai ir neplistų ligos. Taip pat venkite sūrių ar perdirbtų žmonėms skirtų maisto produktų.
Parūpinkite švaraus vandens
Švarus vanduo zylėms reikalingas ne tik atsigerti, bet ir išsimaudyti. Todėl sode verta pastatyti negilią vandens vonelę.
Ją reikėtų reguliariai valyti, o vandenį keisti kas vieną ar dvi dienas, kad nesikauptų dumbliai ir nešvarumai.
Vandens indą statykite saugioje vietoje, kurioje paukščiams grėsmės nekelia plėšrūnai. Žiemą nepamirškite patikrinti, ar vanduo neužšalo.
Iškelkite inkilą
Zylės peri uoksuose – natūraliose medžių ar sienų ertmėse. Todėl inkilas yra vienas veiksmingiausių būdų padėti šiems paukščiams saugiai perėti.
Renkantis inkilą svarbu atkreipti dėmesį į įėjimo angos dydį – jos skersmuo turėtų būti apie 25 mm. Inkilą rekomenduojama iškelti 2–4 metrų aukštyje, angą nukreipiant į šiaurės arba rytų pusę. Taip paukščiai bus apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir lietaus.
Taip pat reikėtų pasirinkti ramesnę vietą, kurioje paukščių netrikdytų nuolatinis žmonių judėjimas. Pavasarį ir vasaros pradžioje, kai zylės peri, inkilo geriau netrikdyti.
Sukurkite natūralią aplinką
Zylės labai priklauso nuo vabzdžių, ypač augindamos jauniklius. Todėl natūrali, gyvūnams palanki sodo aplinka padeda užtikrinti pakankamą maisto kiekį.
Norėdami privilioti daugiau vabzdžių, sodinkite vietinius krūmus ir medžius, auginkite apdulkintojus viliojančius augalus, pavyzdžiui, levandas ar rusmenes. Dalį sodo galima palikti natūralesnę – ne visur būtina nuolat pjauti žolę ar šalinti augalų likučius.
Ne mažiau svarbu vengti pesticidų ir kitų cheminių priemonių, kurios gali sumažinti vabzdžių populiaciją ir pakenkti patiems paukščiams. Gyvatvorės bei tankūs krūmai taip pat suteikia zylėms prieglobstį ir vietų, kuriose galima ieškoti maisto.
Pasirūpinkite saugia aplinka
Zylėms reikia apsaugos nuo plėšrūnų, pavyzdžiui, kačių ir stambesnių paukščių. Todėl lesyklėles reikėtų statyti atokiau nuo tankių krūmų, kuriuose galėtų slėptis katės, tačiau netoli saugios priedangos.
Papildomą apsaugą gali suteikti dygliuoti krūmai, pavyzdžiui, gudobelės. Jie tampa natūralia slėptuve, į kurią paukščiai gali pasitraukti pajutę pavojų.
Taip pat venkite plastikinių tinklų, kuriuose paukščiai gali įsipainioti, ir pasirūpinkite, kad inkilai būtų apsaugoti nuo plėšrūnų. Lesyklėlių bei vandens vonelių švara taip pat svarbi, nes nešvariose vietose gali plisti paukščių ligos.
Lesinkite ištisus metus
Daugelis žmonių paukščius lesina tik žiemą, tačiau zylės iš papildomo maisto gali gauti naudos visais metų laikais. Skirtingais sezonais keičiasi ir jų poreikiai.
Žiemą svarbu pasiūlyti daug energijos suteikiančio maisto, pavyzdžiui, lašinių ir sėklų. Pavasarį baltymų turintis maistas padeda paukščiams veisimosi laikotarpiu, o vasarą ypač svarbūs natūralūs vabzdžiai. Rudenį papildomas maistas padeda sukaupti energijos atsargas artėjantiems šalčiams.
Stebėkite jų elgesį
Pasirūpinus zylėmis galima ne tik prisidėti prie jų gerovės, bet ir iš arti stebėti įdomų šių paukščių gyvenimą. Jie smalsūs, judrūs ir dažnai sugrįžta prie tų pačių lesyklėlių ar perėjimo vietų.
Sode galima pastebėti, kaip zylės akrobatiškai įsitaiso ant lesyklėlių, pavasarį formuoja poras ir aktyviai gina savo lizdo teritoriją. Vasaros pradžioje iš inkilų kartais kyšo ir smalsios jauniklių galvelės.
Pasirūpinti zylėmis nereikia nei didelio sodo, nei sudėtingų sprendimų. Pakanka pasiūlyti tinkamo maisto, švaraus vandens, vietą perėti ir saugią aplinką, kad šie energingi paukščiai galėtų gyventi jūsų sode visus metus.
Mainais jie džiugins ryškiomis spalvomis, nuolatiniu judesiu ir įdomiu elgesiu, o jūsų sodas taps mažu, gyvybės kupinu gamtos kampeliu.
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