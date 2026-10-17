Kaip padėti zylėms rudenį? Štai ko joms reikia

Netinkamas lesalas, nešvarūs paviršiai ar nuo drėgmės sugedęs lesalas gali pakenkti paukščiams. Jungtinės Karalystės Karališkoji paukščių apsaugos draugija (RSPB) pateikia rekomendacijas, kaip atsakingai padėti zylėms, rašoma rspb.org.uk.
Kuo geriausia lesinti zyles?
Zylėms tinka sėklos, riešutai ir specialiai laukiniams paukščiams skirtas riebalų pagrindu pagamintas lesalas. Renkantis lesalą svarbu atkreipti dėmesį į jo sudėtį ir kokybę.
Paukščiams galima paberti nesūdytų saulėgrąžų sėklų, nesūdytų riešutų ir specialių riebalų rutuliukų.
Reikėtų vengti sūrių, prieskoniais pagardintų produktų, žmonėms skirtų užkandžių ir maisto, kuriame gali būti paukščiams netinkamų priedų.
Taip pat svarbu lesykloje nepalikti sugedusio, supelijusio ar sudrėkusio lesalo. Jei lesalas ilgai lieka nesulesamas, jo kiekį reikėtų sumažinti.
Paukčių lesinimas ir lėsyklėlės valymas
RSPB rekomendacijos dėl paukščių lesinimo skiriasi priklausomai nuo metų laiko ir galimos ligų plitimo rizikos.
Organizacija nurodo, kad lesinimą sėklomis ir žemės riešutais rekomenduojama riboti nuo gegužės iki spalio pabaigos, o šiuo laikotarpiu rinktis nedidelius kiekius kitokio lesalo.
Ši rekomendacija susijusi su paukščių ligų plitimo rizika. Todėl svarbu atsižvelgti į naujausius patarimus ir stebėti, ar lesykloje besilankantys paukščiai atrodo sveiki.
Be to, netinkamai prižiūrima lesyklėlė taip pat gali tapti ligų plitimo šaltiniu. Kai vienoje vietoje susirenka daug paukščių, ant paviršių ir aplink lesyklą kaupiasi lesalo likučiai bei išmatos, todėl padidėja užkrato perdavimo rizika.
RSPB rekomenduoja lesyklėles reguliariai valyti, pašalinti seną lesalą ir neleisti jam sudrėkti. Taip pat verta pasirūpinti, kad po lesykla nesikauptų maisto likučiai.
Jei pastebima sergančių ar negyvų paukščių, reikėtų laikinai nutraukti lesinimą, išvalyti lesyklėlę ir vadovautis oficialiomis laukinių paukščių apsaugos specialistų rekomendacijomis.
Kaip padėti zylėms be lesyklėlės?
Paukščiams galima padėti ir kuriant jiems palankią aplinką. Soduose ir kiemuose verta išsaugoti uogas vedančius krūmus, augalus su sėklomis ir natūralias slėptuves.
Neskubėkite pašalinti visų nukritusių lapų ar augalų likučių. Tokiose vietose gali slėptis vabzdžiai ir kiti smulkūs bestuburiai, kurie tampa natūraliu paukščių maistu.
Svarbiausia – rinktis tinkamą lesalą, palaikyti švarą ir atsakingai prižiūrėti lesyklėlę. Taip galima padėti zylėms šaltuoju sezonu ir sumažinti riziką pakenkti jų sveikatai.
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