Nėščia 16-metė ukrainietė papasakojo, ką su ja darė girtas karys: sunku suvokti protu

16-metė ukrainietė papasakojo, ką teko patirti siaubingo išžaginimo metu, kurį prievarta įvykdė rusų karys, grasindamas merginai ją nušauti, jeigu ji nenusirengs.

Iš Krasnivos kaimo, kuris yra Chersono srityje, kilusi ukrainietė Dasha pasakojo, kad su šeima slėpdamasi nuo karo glaudėsi namo rūsyje, kai į jį įsiveržė girtas rusų karys ir užpuolė ją bei jos motiną kartu su šalia buvusiais mažamečiais broliais ir seserimis.

16-metės istorija yra viena naujausių iš daugybės rusų karių barbariškų prievartos išpuolių prieš Ukrainos moteris ir vaikus. Vladimiro Putino kuruojami banditai nuo šiol yra kaltinami naudojant prievartą kaip vieną iš karo ginklų.

Bučoje, kuri nuskambėjo per visą pasaulį ir buvo atskleisti žiauriausi Rusijos nusikaltimai, 25 moterys ir vaikai buvo „sistemingai“ prievartautos viename iš rūsių, kuriame jie buvo laikomi per prievartą. Išžagintų moterų bei mergaičių amžius siekė nuo 14 iki 25 metų, o tarp jų šiuo metu jau yra devynios, kurios per prievartos aktus pastojo.

Dashos istorija

Dasha pasakoja, kad kaimą, kuriame ji gyvena Kremliaus kuruojamos pajėgos užėmė kovo 13 dieną. Tuo metu ji su savo šeima slėpėsi rūsyje.

„Bild“ ji pasakojo: „Iš pradžių jie elgėsi visiškai normaliai, o tada pradėjo gerti. Tarp kaime gyvenusių žmonių namų jie rado degtinės ir pradėjo siautėti. Jie ieškojo jaunų moterų, o kartais ir močiučių.“

Pasak Dashos, jaunos kaimo moterys nuo nusikaltėlių slapstėsi rūsiuose. Viename jų slėpėsi ir Dashos šeima – mama, trys broliai ir viena sesuo. Tačiau, jų šeima buvo užpulta tuomet, kai kariai pastebėjo Dashą išeinančią iš rūsio.

Mergina pasakojo, kad vienas iš karių nuodugniai išklausinėjo visą jos šeimą. Pasiteiravęs Dashos mamos amžiaus, rusų karys ją paleido, tačiau tuo pačiu pasičiupo Dashą.

„Iš pradžių jis su manimi kalbėjo, o vėliau liepė nusirengti. Pasakiau jam, kad to nedarysiu ir tuomet jis pagrasino mane nušauti, jeigu neklausysiu jo liepimo“, – pasakojo mergina.

Pasak 16-metės, šalia buvęs jo bendražygis, rusą bandė pusbalsiu sustabdyti, tačiau būdamas girtas jis nepaklausė draugo ir toliau tęsė tai, ką buvo pradėjęs, rašoma dailymail.co.uk.

Daša teigė: „Jo bendražygis liepė manęs neliesti, kadangi buvo blaivus. Tačiau tas, kuris prievarta man liepė nusirengti, buvo girtas ir rankose laikė automatą. Šalia buvęs blaivas jo draugas rankose ginklo neturėjo.“

Tuomet, pasak merginos, buvęs blaivus karys perspėjo, kad grįš už pusvalandžio, o už sienos tuo metu buvo likusi Dashos šeima.

„Pasakiau jam, kad man 16 metų ir aš esu nėščia. Taip pat perspėjau jį, kad esu šeštame nėštumo mėnesyje, tačiau jis atkirto, kad vaikui nieko nenutiks, nes tokiu laiku daugelis vis tiek tai daro“, – sakė mergina.

Tada, neklausęs Dashos, jis pradėjo liesti merginą, tačiau jai pasipriešinus, girtas karys pradėjo ją smaugti ir pagrasino dar kartą nušauti. Karys 16-metė prievartavo pusvalandį, o tuomet viską baigęs liepė jai apsirengti ir sekti paskui jį, į kitą namą.

Karys dar kartą pabandė išprievartauti merginą, priversdamas ją apsvaigti alkoholiu, tačiau būtent tuo metu į kambarį įėjo jo bendražygiai, kuomet jis vėl bandė ją nurengti. Bijodamas sakyti tiesą, jis pamelavo sakydamas, kad Dasha yra jo mergina, kuri pati atvyko jo aplankyti ir neprieštaravo aktui.

Galiausiai, kiti du kariai parvežė jauną merginą namo ir pažadėjo, kad jie sutvarkys šį reikalą, o gal netgi ir nušaus prievartautoją. Deja, tačiau po trijų dienų užpuolikas vėl susirado Dashą ir neigė savo nusikaltimą prieš kitus karius.

Paauglė pasakoja, kad ji kartu su šeima bandė pabėgti iš kaimo, tačiau jie sulaukė atsako, kad to padaryti negali, kadangi „pernelyg daug žino“.

Visgi, jiems pavyko iš kaimo pabėgti tik tada, kai Ukrainos pajėgos atkovojo kaimą į savo pusę ir jį išlaisvino iš Rusijos pajėgų.

16-metė nėra vienintelė auka ir Krasnivkos kaimo, kuriai teko patirti žiaurią prievartą. Šioje vietovėje net 78-metė moteris buvo išprievartauta rusų karių.

Kaltina už žiaurius nusikaltimus

Volodymyras Zelenskis apkaltino Rusijos kariuomenę įvykdžius „šimtus prievartavimų atvejų“, įskaitant ir seksualinę prievartą prieš mažamečius vaikus.

Vienas rusų karys buvo suimtas po to, kai tariamai įrašuose užfiksavo kaip prievartauja ukrainietį kūdikį. Taip pat skelbiama, kad devynios moterys pastojo po Rusijos karių prievartos.

Ukrainos žmogaus teisių komisarė Liudmyla Denisova „BBC“ sakė: „Rusijos kariai moterims sakė, kad jas išprievartaus taip, kad jos nebenorės jokio lytinio kontakto su jokiu kitu vyru, o ypač susilaukti vaikų su ukrainiečiais.

Į mus kreipėsi 25-erių metų moteris ir pranešė, kad ji kartu su savo 16-mete seserimi buvo išprievartautos rusų karių.“

Kalbėdamas su Lietuvos Seimo nariais V. Zelenskis sakė: „Nuo okupantų išlaisvintose teritorijose tęsiamas Rusijos įvykdytų karo nusikaltimų fiksavimas ir tyrimas. Beveik kasdien randama naujų masinių kapaviečių vietų.

Šiuo metu yra renkami įrodymai, pranešantys apie tūkstančius aukų, šimtus patirtų kankinimo atvejų. Žuvusių žmonių palaikai iki šiol yra randami kanalizacijose bei rūsiuose. Taip pat buvo užregistruoti ir šimtai išžaginimo atvejų, tarp kurių jaunos mergaitės ir mažamečiai vaikai. Tarp jų buvo net ir kūdikis!“

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda reaguodamas į V. Zelenskio žodžius sakė: „Didesnio siaubo tiesiog neįmanoma įsivaizduoti.“

Dėl žiaurumo mastų, Ukrainos teisių grupė informavo Jungtines Tautas sakydamos, kad Kremlius lytinę prievartą naudoja kaip vieną iš karo ginklų.

Šimtai prievartos atvejų

„La Strada-Ukraine“ prezidentė Kateryna Cherepakha sakė, kad organizacijos pagalbos telefonas sulaukė skambučių, kuriuose buvo kaltinami Rusijos kariai, išžaginę 12 moterų ir mergaičių.

Ji Jungtinėms Tautoms sakė: „Tai tik ledkalnio viršūnė. Mes žinome ir matome, ir norime, kad išgirstumėte mūsų balsus, jog Rusijos pajėgos smurtą ir prievartavimą dabar naudoja kaip karo ginklą Ukrainoje.“

11-metis berniukas yra viena iš tariamų aukų, kuri, kaip pranešama, buvo išprievartauta motinos akivaizdoje, kai ji buvo pririšta prie kėdės ir priversta žiūrėti į lytinį smurto aktą.

Ukrainos parlamento žmogaus teisių komisarė Liudmila Denisova sakė, kad berniukas buvo užpultas Bučoje, kur praėjus kelioms savaitėms po jos atgavimo buvo rasta daugybė žuvusių nukankintų civilių.

Denisova taip pat tvirtino, kad penki V. Putino armijos kariai išprievartavo 14 metų mergaitę, kuri po prievartos akto pastojo. Ji sakė, kad maždaug 120 tūkstančių ukrainiečių vaikų buvo suimti ir pagrobti, o kai kurie jų ir išprievartauti bei nelegaliai išvežti į Rusiją.

Balandžio 8 dieną buvo pranešta, kad tarp išprievartautų mergaičių buvo ir 16 metų mergina, ir 78 metų

Jungtinės Tautos praėjusią savaitę pranešė, kad žmogaus teisių atstovai peržiūrės kaltinimus dėl Rusijos pajėgų atlikto seksualinio smurto, įskaitant ir grupinius prievartavimus bei prievartą vaikų akivaizdoje.