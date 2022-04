Estijos moterys siunčia žinutę Rusijai: atsistojo „krauju“ aptaškytomis kojomis ir maišais uždengtomis galvomis

Prie Rusijos ambasados Taline susirinko kelios dešimtys žmonių, norėdami atkreipti dėmesį į negailestingą rusų elgesį prieš ukrainietes moteris, vaikus ir vyrus, rašo news.err.ee.

Demonstracijos organizatoriai atkreipia dėmesį į rusų karių žiaurumą, teigdami: „Žmonės, kurie remia šį karą, taip pat remia karo nusikaltimus, žiaurias žmogžudystes, prie kurių jie prisideda. Tokia yra mūsų žinia Putino režimo rėmėjams (Rusijoje, Estijoje ir visur kitur).“

#Tallinn, Russia: Women gathered in front of the Russian Embassy to protest against the Russian army's mass rapes in #Ukraine pic.twitter.com/wpMebn0UDg