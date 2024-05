„Nėra blogo oro“ tinklaraštininkė pasidalijo išskirtiniu šaltibarščių receptu: išbandę nepasigailėsite

REKLAMA

Privalo būti vienas ingredientas

L. Vasiliauskienė pasakoja, kad nors šiais laikais yra daugybė skirtingų šaltibarščių receptų, tačiau jai labiausiai prie širdies tie, kuriuose naudojamas tradicinis šio patiekalo ingredientas – kefyras.

„Man šaltibarščiai būtinai turi būti su kefyru. Būtinai. O tada jau galimos įvairios šio patiekalo variacijos. Šį kartą pasidalinsiu vienu mėgstamiausių šaltibarščių receptų“, – atskleidžia tinklaraštininkė.

Šaltibarščiai su trintais burokėliais

Šaltibarščiams reikės:

Kefyro

Obuolių sultyse marinuotų burokėlių

Svogūnų laiškų

Krapų

Agurkų

Ridikėlių

Bulvėms reikės:

Mažų bulvyčių

Aliejaus

Prieskonių

Parmezano sūrio

Gaminimo eiga:

1. Pirmiausia trintuvu sutriname burokėlius su visomis sultimis. Tada pilame kefyrą ir dar kartą viską sumaišome, kol gauname vientisą rožinės spalvos masę.

2. Supjaustome agurkus, svogūnų laiškus, krapus bei ridikėlius. Pastarieji suteikia labai puikaus traškumo, be to, daržovių niekada nebus per daug.

3. Šaltibarščius patiekti galima įvairiai – viską sumaišyti puode arba pjaustytas daržoves sudėti kiekvienam į lėkštes ir užpilti rožiniu kefyru.

4. Prie šaltibarščių puikiai tinka traiškytos bulvytės, kurias pagaminti visai paprasta. Mažas bulvytes paverdame apie 10 minučių, tuomet dedame jas į kepimo formą ir šiek tiek sutraiškome, aptepame aliejumi, sumaišytu su mėgstamiausiais prieskoniais, ir dedame į orkaitę 15 minučių. Ištraukus pabarstome parmezano sūriu ir dar kelias minutes pakepame.

Skanaus!

Geriausių Lietuvos šaltibarščių rinkimai

„Barbora“ kviečia išsiaiškinti kartą ir visiems laikams – kuris šaltibarščių receptas pats geriausias!

Dievinate šaltibarščius ir net neabejojate, kad jūsų receptas – pats skaniausias? O gal esate atradę netikėtą ingredientą, kuris šaltibarščius pakelia į kitą lygį?

Kviečiame nieko nelaukti ir iki birželio 7 dienos pasidalinti savo išradingiausiu receptu!

Trijų skaniausių šaltibarščių receptų autorių laukia įspūdingi „Snaigės“ retro stiliaus šaldytuvai. O dar 20 laimingųjų atiteks „HAPPY365“ stalo žaidimas „Slaptas žodis“!

Nepraleiskite progos dalyvauti skaniausių Lietuvos šaltibarščių rinkimuose!