Neįtikėtina: prieš 27 metus dingęs vyras rastas gyvas ir sveikas

Šis vyras įvardijamas kaip Omaras Bin Omranas (Imranas), manoma, kad jis yra vienas iš devynių vaikų, kurie prieš 27 metus dingo Alžyro Djelfos mieste, rašo dailymail.co.uk.

Jo šeima manė, kad jis žuvo per pilietinį karą tarp Šiaurės Afrikos valstybės vyriausybės ir įvairių islamistų sukilėlių grupuočių, kurios siautėjo dešimtmetį, dešimtajame dešimtmetyje ir pirmojo šio amžiaus dešimtmečio pradžioje.

Tiesa buvo visai kitokia: dingęs vyras buvo rastas kaimyno name, esančiame už mažiau nei 200 metrų nuo jo paties šeimos namo. Dabar jau 45 metų Omaras buvo išgelbėtas gegužės 12 d., jo pagrobimu kaltinamas 61 metų vyras dabar yra policijos areštinėje.

Socialiniuose tinkluose buvo dalijamasi filmuota medžiaga, kuri buvo rodoma per Alžyro televiziją, kaip jis buvo rastas įtariamo pagrobėjo namuose. Kaip teigė valdžios institucijos, jis buvo laikomas duobėje žemėje, kuri buvo po avių aptvaru.

Neryškiame vaizdo įraše matyti, kaip į šienu apsuptą duobę šviečia žibintuvėlių šviesos, o Omaras nedrąsiai pakelia akis į viršų ir, regis, ištiktas šoko žiūri į jį supančią paieškos grupę, o į jo plaukus prisivėlę šiaudų.

Vėliau buvo išplatinti ir kiti vaizdai, kuriuose užfiksuotas barzdotas vyras, išlipantis iš duobės, kitame kadre įdėta jo jaunystės nuotrauka, kurioje jis pozuoja su mažais vaikais ir šunimis prieš dingimą.

Alžyro laikraščio „El Khabar“ pranešimuose teigiama, kad netoli tos vietos, kur jis buvo laikomas, vis sukiodavosi jo šuo, nes atpažindavo jo kvapą. Teigiama, kad jį pagrobęs vyras šunį nunuodijo, kad šeimai nekiltų įtarimų.

NEW: Man who disappeared 27 years ago at the age of 17, found alive 200 meters from his family's home in a neighbor's cellar.



Insane.



Omar Bin Omran of Algeria disappeared 27 years ago. He went missing in 1998 on his way to a vocational school.



A 61-year-old is in police… pic.twitter.com/idkvSCykmh

REKLAMA