Su pagrobimu susidūrusios garsenybės: kodėl pagaliau nusprendė prabilti viešai?

Jessica Alba

Įsivaizduokite, kad jums užrišamos akys, užkimšama burna ir įkišama į automobilio bagažinę nežinant, ar gyvensite, ar mirsite. Būtent taip nutiko amerikiečių aktorei Jessicai Albai, kai jai buvo vos 14 metų. Pasak pranešimų, ji vaidino filme „Flipper“, kai filmavimo aikštelėje pradėjo sulaukti keistų skambučių, o paskui dingo iš filmavimo aikštelės.

Vėliau ji buvo rasta užrištomis akimis, užkimšta burna ir surišta automobilio bagažinėje.

Fantastiškojo ketverto žvaigždė viešai nekalbėjo apie šį incidentą, o byla buvo nutraukta, nes ji negalėjo suteikti policijai daugiau informacijos.

Victoria Beckham

Beckhamams grasinimų pagrobti žmoną būta ne vieno – 2002 m. devyni žmonės buvo suimti dėl įtariamo sąmokslo pagrobti Victorią Beckham ir reikalauti 5 mln. svarų išpirkos. Viktorija Beckham buvo visiškai šokiruota dėl šių atskleidimų.

REKLAMA

REKLAMA

Scotlandas Yardas sužlugdė pagrobimo sąmokslą, gavęs informacijos iš „News of the World“ reporterių, kurie infiltravosi į meno kūrinių vagių gaują ir tik po to išsiaiškino, kad jie taip pat planavo pagrobti buvusią „Spice Girl“ merginą.

REKLAMA

Tai jau ne pirmas kartas, kai į Bekhamus kėsinamasi: 2000 m. sausio mėn. buvo rengiamas sąmokslas pagrobti Beckhamus ir jų sūnų Brooklyną, kai jos vyras žaidė Anglijos rinktinėje. Beckhamai 48 valandoms buvo perkelti į saugų namą, tačiau dėl įrodymų trūkumo nebuvo suimtas įtariamasis.

Kim Kardashian

2016 m. Paryžiuje buvo surišta ir sulaikyta viena didžiausių pasaulyje realybės šou žvaigždžių, tačiau jai pavyko ištrūkti. Kim Kardashian buvo savo viešbučio kambaryje vilkėdama tik chalatą, kai į duris pasibeldė du policininkais apsirengę vyrai. Interviu Davidui Lettermanui ji papasakojo, kaip buvo surišta plastikiniais trosais, o ant akių, burnos ir kojų užklijuota lipni juosta.

REKLAMA

REKLAMA

Užpuolikai pabėgo su jos 4 milijonų JAV dolerių vertės Kanye Westo sužadėtuvių žiedu, dviem deimantinėmis „Cartier“ apyrankėmis ir auksiniu „Rolex“. Dėl šio apiplėšimo buvo suimtas Unis Abbasas ir dar 11 žmonių, kuris kalėjime praleido 22 mėnesius, o po to bandė dar labiau pasipelnyti iš šios situacijos ir išleido memuarus apie šį nusikaltimą pavadinimu „Aš pagrobiau Kim Kardashian“.