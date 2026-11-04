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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Naglis Šulija 3 Zodiako ženklams žada neeilinę lapkričio sėkmę: pasitikrinkite

2026-11-04 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-04 10:20
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Smalsu, ko tikėtis įžengus į lapkričio mėnesį? Naglis Šulija pateikia didįjį lapkričio mėnesio horoskopą visiems 12 Zodiako ženklų – sužinokite, kas laukia jūsų.

Smalsu, ko tikėtis įžengus į lapkričio mėnesį? Naglis Šulija pateikia didįjį lapkričio mėnesio horoskopą visiems 12 Zodiako ženklų – sužinokite, kas laukia jūsų.

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Didžiąją mėnesio dalį Saulė keliaus Skorpiono ženklu ir skatins mus į gyvenimą žvelgti įdėmiai ir veikti nedelsiant, tačiau taip kaip reikia. Paskutinį mėnesio dešimtadienį Saulė atsidurs jau Šaulio ženkle, ir pasidarys svarbu ne tik kažką daryti (Šaulio ženklas labai veiklus), bet ir žinoti KODĖL kažkas daroma – veiksmo pagrindimas, ideologija zodiakiniam Šauliui yra svarbu.

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Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus bus Skorpiono ženkle, todėl turėtų būti labai atidus, įžvalgus ir nedelsti daryti tai, ką laikys būtinu. Tačiau beveik pusę mėnesio – iki lapkričio 13 d. Merkurijus judės atbulai – vyks jo retrogoradinė fazė.

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Atitinkamai pirmoji mėnesio pusė bus tas laikas, kai dalykiniame gyvenime viskas vyks lėčiau nei įprasta ir ryškės visos įmanomos klaidos, sutrikimai, nesklandumai ir panašūs dalykai. Tai nelabai malonu, bet yra ir pozityvioji pusė – bus visiškai aišku, KODĖL kažkas sutriko. Ir tai bus geras metas tų nesklandumų priežastis šalinti.

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Sunkiausias laikas bus mėnesio viduryje, kai Merkurijus sulėtins greitį iki nulio, bet po to jis ir pajudės pirmyn, ir judės vis greičiau, todėl dalykinis gyvenimas mėnesio pabaigoje vėl sėkmingai pajudės pirmyn.

Žinoma, visa tai, kad pasakyta apie dalykinį gyvenimą, galios ir kitoms su Merkurijum susijusioms sritims, tai yra veiklai, kuri susijusi su žiniomis, informacija, jos perdavimu, tvarkymu, dalykiniais pokalbiais, derybomis ir panašiais dalykais.

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Beveik tuo pat metu, tai yra lapkričio 14 dieną retrogradinė Venera Svarstyklių ženkle apsisuks ir pajudės pirmyn. Apskritai, Venera Svarstyklėse – nepaprasta estetė ir linkusi veikti ypatingai stilingai bei elegantiškai. Visgi kol Venera bus retrogradinė, tai yra iki mėnesio vidurio, visos gerosios Veneros savybės bus nusilpusios, tačiau tai geras metas kurti eskizus ateičiai.

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Kita vertus, antroje mėnesio pusėje Venera stiprės ir jos kūrybinės galios taip pat stiprės. Dėl to baigiantis mėnesiui kurti gražius stilingus dalykus bus daug lengviau, nei mėnesio pradžioje ir ypač viduryje.

Kariūnas Marsas keliaus Liūto ženklu, tad bus stiprus ir galingas. Pasidairius, kaip įspūdingai nuo spalio pradžios liepsnoja visokiausi maištai, kaip nerimsta kovos visuose mūšių laukuose ir kaip atsiranda naujos kovų vietos nesunkus suprasti – Marsas stiprus ir veiklus. Mėnesio viduryje Marsas prasilenks su Jupiteriu, kuris dabar irgi yra Liūto ženklo pabaigoje.

Viena vertus, Marsas suteiks jėgų oficialią valdžią atstovaujančiam Jupiteriui, todėl galima manyti, kad mėnesio pabaigoje valstybės kaip tokios ims energingai ir netgi negailestingai diktuoti savo sąlygas. Kita vertus, Jupiteris tuo metu suteiks savo pagalbą Marsui, dėl to tie, kas turi šarvus, antpečius ar bent jau ginklus, sulauks oficialios valdžios paramos ir palaikymo, dėl to labai sustiprės, tačiau bus nukreipti ta linkme, kuria valdžiai reikės. Apibendrinant, mėnuo vidurys – tai laikas, kai taikytis niekas nenorės, bet visi, kurie tiktai gali – norės kovoti dėl savo tikslų. Ir darys tai su didžiule aistra, įkarščiu ir įkvėpimu.

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